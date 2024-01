Policía no descarta ninguna hipótesis sobre desaparición de Manuela Castillejo en Badajoz

Ep.

La Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis en relación a la desaparición de Manuela Castillejo Calderón, la mujer de 67 años a la que se perdió la pista el pasado 22 de enero en Badajoz, y sobre la que "de momento" no se baraja la posibilidad de buscar en otras ciudades.



Así lo ha señalado el inspector de policía y jefe del Grupo de delitos contra las personas, Manuel de la Paz, quien ha detallado que este miércoles han partido de la margen izquierda del río Guadiana junto al Club de Piragüismo, río abajo hasta el Puente 25 de Abril, una zona "bastante ancha" que es objeto de una batida por segunda vez, y a la que han querido volver al contar con un dron asignado a la Comisaría "aprovechando la coyuntura de la búsqueda de Manuela", que ya se ha usado en la tarde de este martes y que presenta cámaras de visión de infrarrojos o "muchísimos aumentos".



Al mismo tiempo, ha detallado que en la búsqueda llevada a cabo en la mañana de este miércoles cuentan, además de con dicho dron, con agentes uniformados, en motos, o guías caninos que han venido de Madrid y que están batiendo la margen izquierda del río; a la par que ha apuntillado que después de estos días de búsqueda están batiendo zonas que han sido previamente inspeccionadas.



"Vamos a seguir mirando todas las veces que haga falta, pero ahora nos queremos dirigir hacia otro lado, del otro lado del río incluso de la autopista y mirar unas alamedas de árboles que hay ahí y tratar de inspeccionar esa zona a ver qué podemos encontrar", ha especificado en relación a una alameda de eucaliptos situada del otro lado de la Autovía Madrid-Lisboa, en la zona del Hotel Las Bóvedas; mientras que de cara a la tarde de este miércoles se centrarán en la zona comprendida entre el río y el Club de Piragüismo y la Carretera de Olivenza.



En relación al río, ha explicado que hay que tener en cuenta que el caudal "lógicamente ha bajado" y las orillas del río, que antes no se veían, "ahora quedan a la vista" y tienen que verlas, mientras que sobre las zonas de búsqueda de Manuela ha ahondado en que se han realizado batidas por Los Colorines, el Pico del Guadiana o hasta la autopista a la altura de la Venta de Don José, una zona "bastante extensa de terreno" que incluye también ambas márgenes del Guadiana río abajo.



DELEGADO DEL GOBIERNO



El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado, acompañado de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; la jefa superior de Policía en Extremadura, María Elisa Fariñas, y la directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones Sanz, el dispositivo de búsqueda de Manuela Castillejo, en relación a lo cual ha remarcado que han querido conocer "de primera mano" dicho dispositivo y los trabajos que se están realizando coordinados por la Policía Nacional, con voluntarios como los de la Plataforma Adonay.



En este sentido, ha señalado que está dirigido por la Policía Nacional, y lo que se tiene que hacer es "confiar" en dicho cuerpo y en cómo están haciendo los distintos trabajos con "multitud de actuaciones que están realizando".



"Dejadles a ellos que lo dirijan, debe ser un mando único quien sea capaz de dirigir esta búsqueda", ha destacado Quintana, que ha trasladado su apoyo a la familia y ha abundado en que hasta ahora no se ha parado ni sábados ni domingos, ante lo que ha querido agradecer también la colaboración de los distintos voluntarios o de Protección Civil.



También el trabajo "ingente" que están realizando "de manera profesional" todos los policías nacionales dirigidos por la jefa superior, según el delegado, que ha hecho hincapié en que de momento se mantienen abiertas todas las hipótesis y que "al no tener muchos indicios todo resulta muy complicado".



"Es posible que, también al no tener ningún indicio, estamos un poco dando palos de ciego, no sabemos dónde tendríamos que ir. Si tuviéramos algún indicio nos centraríamos en él pero ahora mismo no tenemos ninguno", ha reconocido, para remarcar sobre la continuación de la búsqueda y las batidas que hay que dejar que la Policía Nacional, en la medida en la que vaya avanzando en las investigaciones, vaya tomando las decisiones, y que haga su trabajo "que lo están haciendo perfectamente".



Y es que, como ha subrayado, "ya han sido muchos kilómetros los que se han batido", por lo que ha abogado por dejarles que sean ellos los que vayan tomando las "decisiones oportunas", con medios como los guías caninos o un dron; mientras que sobre la incorporación de unidades acuáticas ha incidido en que sea la Policía quien vaya determinando cuando se tiene que hacer y en que la búsqueda de Manuela se centra en el río porque "sin tener ninguna hipótesis, que no la tenemos, parece que podría ser lo más posible".



PLATAFORMA ADONAY



El dispositivo de este miércoles ha contado con la presencia del presidente de la Plataforma Adonay, Jorge Granada, que ha explicado a los medios que la búsqueda está un "poco complicada" después de tantos días de desaparición, a la vez que se ha referido a que, en el caso de que estuviese en el agua, lo cual se desconoce "todavía", se debe esperar que baje el nivel "por si estuviese a lo mejor enganchada", a la vez que se tiene que tener en cuenta que es un cuerpo "demasiado delgado" y "tardaría en subir para arriba".



En cualquier caso, de momento no hay "ninguna pista" y "solo hay una investigación policial" a la que se remite y que corresponde a la Policía Nacional, a la que están ayudando, en el caso de este miércoles rastreando con entre ocho o nueve voluntarios una zona "muy complicada" del río entre el Club de Piragüismo y el Puente 25 de Abril, en la que ha habido una crecida del agua que ha arrastrado suciedad, escombros o árboles.



Finalmente, ha hecho un llamamiento para que se sumen más voluntarios y ha reconocido que en Badajoz "se ha volcado la ciudadanía" y que "ha sido increíble de verdad". "La familia está un poco tocada y lo que necesitaríamos era un poco de apoyo más, aprovechar que ha bajado un poco más el río a ver si pudiera ser ese momento en que unos y otros poderla localizar", ha concluido en relación a esta mujer de 67 años que salió hace nueve días a andar desde su casa en San Fernando, pero se desconoce qué paradero o dirección tomó.