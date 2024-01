Higuero reafirma la apuesta de la Junta por el regadío en Tierra de Barros

Ep.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha reafirmado este lunes la apuesta del Ejecutivo regional por el proyecto de regadío en Tierra de Barros, que en la actualidad está "pendiente de que el impacto ambiental que nos tiene que dar Europa sea positivo".

Ignacio Higuero se ha pronunciado de esta forma en una entrevista este lunes en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que su "gran objetivo es que haya el famoso regadío de Tierra de Barros", y que se puedan "transformar esas 15.000 hectáreas de secano en un regadío de 15.000 hectáreas, fundamental para dar vida y fijación de población" en esta comarca pacense.

En su intervención, Higuero ha relatado que en 2021, el gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por el socialista Guillermo Fernández Vara, recibió una notificación de Europa, en la que le señalan que reciben "con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto regadío en Tierra Barros", así como "el compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la comisión".

Ante esta situación, ahora en la Junta de Extremadura están "pendientes de que el impacto ambiental que nos tiene que dar Europa sea positivo", por lo que "hasta que ese impacto ambiental no lo tengamos y ese informe sea positivo, no disponemos de los fondos, o sea, no podemos iniciar las obras", ha aclarado el titular de Mundo Rural.

"No tenemos el impacto ambiental, no tenemos los fondos, no podemos licitar las obras", ha insistido Ignacio Higuero, por lo que hasta que no cuenten con esa declaración de Bruselas "diciendo que el proyecto es positivo o es negativo, no podremos saber si podemos iniciar el proyecto de Tierra de Barros".

INSTA A "NO ENGAÑAR A LA GENTE"

Por tanto, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural ha instado a "no engañar a la gente" con este asunto, ya que según ha asegurado, en la actualidad el dinero para acometer este proyecto "está retenido en Europa", y "tan pronto tengamos el impacto ambiental con un informe positivo nos mandarán los fondos para que podamos empezar a licitar las obras", ha señalado.

Según ha explicado Higuero, en la actualidad este proyecto de Tierra de Barros cuenta con los impactos ambientales autonómicos positivos, así como el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, "pero Europa tiene que dar el visto bueno", y ahora mismo "está estudiando el proyecto, si Europa ve viable el proyecto, tanto en agua como en la conservación de la naturaleza, el proyecto será positivo", ha insistido.

"A fecha de hoy no tenemos respuesta sobre ese informe", tras lo que ha recordado que la anterior consejera de Medio Rural del gobierno socialista "dijo que se licitarían las obras a principios del 2022 ¿Por qué no lo hizo? Porque no podía hacerlo, no tenía ni los fondos ni el permiso medioambiental", ha aseverado.

Ignacio Higuero ha reafirmado que la Junta de Extremadura no va "a cometer ninguna ilegalidad", ya que "los pasos hay que seguirlos, y hasta que no tengamos el informe positivo no podemos hacer nada, por dos motivos, por la falta del informe y por la falta de fondos que los tiene retenidos Europa".

Ante esta situación, el consejero ha avanzado que el próximo 14 de febrero viajará a Bruselas y se reunirá con el comisario europeo competente, por lo que ha confiado en "tener una respuesta lo antes posible y esperemos que sea positiva".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a si cree que es viable el regadío en Tierra de Barros, el titular de Gestión Forestar y Mundo Rural ha aseverado que él cree que en el proyecto, y el Ejecutivo regional ha "apostado por el proyecto", pero ha insistido en que "lo que no sé es lo que cree Europa", ha dicho.

Por todo ello, Higuero ha reiterado su intención de solicitar una comisión de investigación sobre este aunto en la Asamblea de Extremadura, ante la que confiado que "el resto de grupos la apoyen", por lo que considerado que "los antiguos dirigentes de la Junta de Extremadura y sobre todo en la Consejería de Agricultura tendrán que dar explicaciones", ha concluido.

CAZA CON PERROS EN MONFRAGÜE

Por otra parte, Higuero ha confirmado que se van a autorizar en el Parque Nacional de Monfragüe "los controles poblacionales con perros tanto en zonas privadas como en zonas públicas, lo que a su juicio "es una magnífica idea y es de la única manera que se podrán realizar dichos controles con un porcentaje de éxito más alto de los que se han conseguido hasta ahora.

Higuero ha aclarado que en el anterior Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de este parque "no se hablaba nunca que las batidas con perros estuvieran prohibidas", pero ha añadido que ahora "se ha especificado que se van a autorizar", ha concluido.