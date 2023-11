Proyecto europeo Transcom_Euroace comienza su andadura en Badajoz

Diputación de Badajoz, a través del Área de Transición Ecológica, y como socio beneficiario del proyecto europeo Interreg TRANSCOM_EUROACE, ha estado presente en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, donde ha tenido lugar la reunión inicial de socios que marca el inicio del proyecto.

En dicha reunión y en representación de la institución provincial han estado presentes: Martín Cobos, responsable del Departamento de Eficiencia Energética de dicho área y, Sara Tena y José Manuel Moreno, técnicos del área responsables de la ejecución del proyecto.

También han estado presentes el resto de socios del proyecto, el cual está liderado por el Consorcio Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), y entre el resto de beneficiarios se encuentran entidades de España y Portugal como la Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo (AREANATejo), las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, Universidad de Extremadura, Universidad de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), contando, además, con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura como socia del proyecto.

El proyecto TRANSCOM_EUROACE busca desarrollar una red transfronteriza de comunidades energéticas locales, gracias a la creación de un Servicio Transfronterizo de Asesoramiento Comunitario (STAC) en toda la zona EUROACE.

Este servicio permitirá implementar un sistema de apoyo para los actores interesados en la creación y desarrollo de comunidades de energía que involucren a autoridades locales, la ciudadanía y pequeñas y medianas empresas.

Con ello, se contribuye a conseguir una transición energética justa e inclusiva, mediante el fomento de las inversiones en infraestructuras sostenibles y la participación de actores tradicionalmente no involucrados en el sector energético.

El objetivo principal del proyecto será promover la creación de comunidades energéticas piloto, manteniendo siempre un enfoque transfronterizo y cooperativo entre todas las partes que incluirá a la sociedad civil, al sector privado y a las autoridades públicas locales y regionales.

El servicio transfronterizo ayudará a crear nuevas comunidades de energía a ambos lados de la frontera, que se aunarán en una red común que optimice la gestión energética y transfronteriza de los servicios ofrecidos, incluyendo la movilidad sostenible.

Adicionalmente, se plantean una serie de estudios e investigaciones conjuntas que optimicen la gestión energética de los servicios prestados, analicen los patrones de consumo y planteen posibilidades de mejora.

Este conocimiento adquirido se transferirá a los actores clave en el proceso a través de formación y jornadas transfronterizas de sensibilización y difusión.

El proyecto se enmarca en el objetivo político de la Unión de una Europa más verde, hipocarbónica y en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, con el objetivo específico de potenciar las energías renovables de conformidad con las Directivas europeas sobre energías renovables.

Cuenta con un presupuesto de 2.324.515,97 euros, de los que Diputación de Badajoz gestionará 415.053,88 y el 75 por ciento está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la tercera convocatoria del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. El plazo de ejecución comienza en 2023 y finalizará en diciembre de 2026.