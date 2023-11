La Achidiócesis de Mérida-Badajoz gestiona más de 14 millones y atiende a 12.273 personas

Ep.



La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha gestionado en 2022 más de 14 millones de euros de recursos, de los que 7,2 millones son de aportaciones directas de los fieles (50,13%) y el resto de diversos ingresos como asignaciones tributarias (28,9%) o subvenciones, entre otros.



Cantidades con las que atiende a 12.273 personas, y tiene 122 centros sociales y de asistencia y tres comedores sociales que ayudan diariamente a 175 ciudadanos.



Del total del presupuesto, en el que la archidiócesis cuenta con 14,3 millones de recursos obtenidos, aunque asciende a 14,5 millones el destino de los mismos, 4,6 millones se destinan a actividades asistenciales y 2,6 millones de euros a la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, mientras que 13,7 millones se dedican al funcionamiento ordinario, 1,9 millones a actividades pastorales, 4,4 millones a retribuciones del clero y personal seglar y 885.434,81 euros a programas de rehabilitación y amortización de préstamos parroquiales.



Son datos que se incluyen en la Memoria de 2022 que ha sido presentada este martes por el arzobispo, Celso Morga, acompañado del ecónomo Julián Peña y del secretario general de la archidiócesis, Carlos Torres, con motivo del Día de la Iglesia de la Diocesana que se celebra este domingo 12 de noviembre, como una oportunidad para agradecer lo que la misma es y hace.



Una memoria en la que se recoge que en la archidiócesis, que cuenta con 204 parroquias y 13 monasterios, se han oficiado 2.452 bautizos, 2.042 primeras comuniones, 1.520 confirmaciones y 1.227 matrimonios. Para ello, dispone de 224 sacerdotes, 43 misioneros, 2.120 catequistas, 486 religiosas y religiosos y siete seminaristas mayores, así como 72 comunidades de vida activa y tres nuevos diáconos.



ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL



En cuanto a la actividad caritativa y asistencial, son 122 los centros sociales y asistenciales y 12.273 las personas atendidas y, en concreto, 561 las orientadas y acompañadas en la búsqueda de empleo; 2.156 los mayores, enfermos crónicos o con otras capacidades atendidos, o 1.504 los inmigrantes que han recibido ayuda.



También han sido atendidas en centros de escucha 75 personas, 11 han recibido ayuda jurídica, 121 por su adicción, 158 menores han sido atendidos en algún centro de atención y tutela de menores, o 301 mujeres han sido acompañadas y ayudadas en centros de promoción de la mujer, en una archidiócesis con tres comedores sociales, en los que diariamente atienden a 175 personas, y en la que 19 reclusos pasaron por el piso de acogida de la pastoral penitenciaria.



Asimismo, Cáritas cuenta con 1.547 voluntarios y ha atendido a 5.013 personas en exclusión social, lo que suponen 11.132 personas beneficiadas; Manos Unidas con 203 voluntarios y diversos proyectos de cooperación al desarrollo por un importe de 423.000 euros; y el Fondo Diocesano de Solidaridad con seis proyectos por un importe de 64.906 euros.



La memoria se completa con la actividad educativa y cultural y recoge 25 centros educativos católicos, de ellos un centro universitario, o que 436 niños, jóvenes y adultos participan en los distintos talleres de formación de las Conferencias de San Vicente de Paúl en Mérida. El Museo de la Catedral recibió 8.874 visitas y el Museo de Santa Clara de Zafra 23.097.



DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA



El arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga, ha recordado que el próximo domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada "importante" ante la que la Conferencia Episcopal y en concreto el Secretariado para el sostenimiento de la Iglesia ha propuesto para este año el lema 'Orgullosos de nuestra fe', al hilo del cual ha explicado que todos son "responsables" de la Iglesia y no se puede vivir la fe de manera individual, sino que se forma parte de una comunidad parroquial a escala más básica y diocesana en la escala intermedia, además de la Iglesia en la universal.



Así, ha remarcado que se tiene que ser "corresponsable" de la acción y la vida de esas comunidades porque "la fe cristiana no se puede vivir individualmente como una especie de isla", así como que la propuesta de cara a esta jornada pasa por la oración por la Iglesia, por dedicar algo del tiempo de cada uno en su parroquia o comunidad a los demás, y por poner las cualidades de cada uno al servicio de otros dado hay "tantas" posibilidades de hacer el bien a través de una comunidad y juntos se llega "más lejos", además del apoyo económico.



Sobre este último, Celso Morga ha apuntillado que, a nivel de Iglesia, notan que les faltan "tantos medios" para hacer "muchas más cosas" de las que desarrollan y en que en concreto la archiodiócesis cuenta con organizaciones como Cáritas, Manos Unidas o las Conferencias de San Vicente de Paúl que llevan a cabo acciones sociales, como también se mira al patrimonio y "tantas veces" ven iglesias o casas parroquiales que están en una situación "un poco penosa" porque les falta el apoyo económico o el dinero para su rehabilitación.



En este sentido, Carlos Torres ha detallado los datos de la citada memoria y ha precisado que se comparten con la idea de que esta campaña no sea "simplemente" una llamada a los files a colaborar económicamente con la Iglesia Diocesana y su sostenimiento, además de a la colaboración, participación y oración activa, sino también en aras de mostrar también qué hace y que necesita bienes y medios para poder realizar los fines a los que se dedica, fundamentalmente espirituales, sociales y educativos.



Julián Peña ha precisado por su parte los datos económicos de la memoria, que se mantienen respecto a años anteriores y son similares a los datos previos a la pandemia, en esta comparecencia que se ha completado con testimonios de personas atendidas o voluntarias, como Sofía Triviño, voluntaria de Manos Unidas; el profesor de Filosofía Faustino González, que colabora en aspectos tales como catequesis de adultos o llevar la comunión a los enfermos; o Lucas Silva, en su momento beneficiario y actualmente voluntario de las Conferencias de San Vicente de Paúl de Mérida.