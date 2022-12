CCOO celebra su 45º aniversario con un Acto Sindical en Badajoz al que asistirá Unai Sordo

CCOO Extremadura celebrará este viernes, 16 de diciembre, en su sede de Badajoz un acto sindical con motivo de su 45 aniversario en el que participará el secretario confederal de CCOO, Unai Sordo.



En concreto, en este acto sindical, que comenzará a las 11:00 horas, se hará un recuerdo y un homenaje a las personas que impulsaron el sindicato y tuvieron un papel fundamental en el nacimiento y expansión de las comisiones obreras, y en el que además de Unai Sordo, intervendrá la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, y el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano.



Además, según relata CCOO en una nota de prensa, en Extremadura, el movimiento sindical "tuvo más dificultades para su desarrollo que en otras partes de España por su déficit industrial y no surgió hasta cerca de los años 70".



En todo caso, según explica, "las primeras comisiones obreras aparecen en aquellos núcleos con algo de industria", como en Ifesa-Carcesa en Mérida, arroceras en Don Benito, Induyco en Cáceres, Díter en Zafra o la construcción de la central nuclear de Almaraz. A partir de aquí, las protestas de los jornaleros son las más notables, con movilizaciones numerosas en el 76 y el 77.



Del mismo modo, señala CCOO que los "protagonistas de esta etapa son militantes y simpatizantes del Partido Comunista, gentes de la acción social de la iglesia de organizaciones como HOAC, JOC o VOS y algunos abogados laboralistas".



Ya en 1977 se constituyen, todavía en la ilegalidad, los primeros secretariados provinciales de las comisiones obreras, y en 1982 nacen los primeros sindicatos de rama, todavía con estructura provincial, y ese mismo año se lleva a cabo el primer Congreso Regional.



A este respecto, CCOO señala que hasta el Congreso de 1992 no se produce un impulso real hacia la regionalización del sindicato con la desaparición de las entidades provinciales y el reforzamiento de la estructura de la Unión regional de Comisiones obreras de Extremadura.



Desde entonces, CCOO indica que "ha crecido exponencialmente en afiliación y en representación y se ha consolidado no solo como un referente en la defensa de los derechos laborales y sociales de los extremeños y extremeñas, sino también como en un actor de primer orden en la historia de la propia región", concluye.