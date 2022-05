PSOE-Badajoz, sobre servicios extras policía: No es "problema de dinero, sino de desidia"

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha señalado en relación al "enorme problema" de los servicios extraordinarios de la Policía Local pendientes de abonar y que los funcionarios, "por limitación de la plantilla", se ven "obligados" a realizar fuera de su trabajo habitual que no se está "ante un problema de dinero", sino "ante la desidia y falta de planificación, mezclada con una indolencia por lo público que clama al cielo".

"Desidia e indolencia en la gestión de Recursos Humanos de este gobierno municipal, al que hemos reiterado, conforme a los criterios de sindicatos y empleados públicos, que se ponga manos a la obra para poner al día la catalogación y Relación de Puestos de Trabajo", ha señalado el concejal socialista Martín Serván en una rueda de prensa en la que ha planteado observaciones al cierre presupuestario o liquidación aprobada en el anterior pleno ordinario y sus incidencias en los proyectos de obras e inversiones que el ayuntamiento gestiona, centrado en dos aspectos.

Por un lado, ha destacado los 81 millones de euros que "a la fecha se encuentran en proyectos de inversiones pendientes de ejecutar", y por otro lado el Capítulo 1 de retribuciones y salarios del personal al servicio de este ayuntamiento, cuyas cifras definitivas en 2021 fueron de 41 millones.

Sobre los citados 81 millones de euros, Martín Serván ha sostenido que en cuanto a obras es importante por el efecto transformador que puede tener en la ciudad al dar oportunidades de empleo y negocios para pymes o autónomos, mientras que respecto al Capítulo 1 ha dicho que hay vacantes pendientes de cubrir que darían a la población la oportunidad de tener empleo de calidad.

De este modo, ha señalado en relación a la liquidación del presupuesto de 2021 a 31 de diciembre de ese ejercicio que habría esos 81 millones, de los que se habían facturado o certificado 13 millones y pagado 11 millones.

"Esta fue toda la gestión durante el año 21", ha remarcado, para resaltar que, tras examinar esta liquidación y la de legislaturas anteriores y dada la "repetición anual con una cadencia reiterada", llegan a la conclusión de que las inversiones incorporadas procedentes de ejercicios anteriores conllevan una financiación afectada, con las siglas FA, que "funcionan como un pasaporte" en lo que ha llamado "frontera contable del 31 de diciembre de cada año", que se incorporan "con pleno derecho al nuevo presupuesto", por lo que de esos 81 millones, 70 millones corresponden a esta FA.

Asimismo, 11 millones se corresponden al anexo de inversiones de 2022, según Serván, para quien de esos 70 millones, 40 millones se corresponden a los planes impulso 2020 y 2021, y según los cálculos del PSOE, no se ha ejecutado entre un 15 y un 20 por ciento.

Además, de esos 70 millones, aparte de esos 40 millones, entre 10 y 15 millones pertenecen a los anexos de inversiones "arrastrados o incorporados de años anteriores".

PROYECTOS DE OBRAS "FANTASMAS"

También ha subrayado que entre 15 y 20 millones son proyectos de obras que ha denominado "fantasmas o irreales" al estar "convencidos de su inviabilidad técnica por su antigüedad", así como que son proyectos de obras "que subsisten porque tienen unos ingresos o remanentes vinculados, ese pasaporte financiación afectada", pero que "técnicamente y a la fecha de hoy son irrealizables" y algunos "incluso" creen que están duplicados, se financiaron hace 5 o 6 años "y se han vuelto a financiar".

"Esta bolsa de obras es lo que entendemos desvirtúa absolutamente lo que es el montante de los proyectos de inversiones", ha precisado, para matizar que llegan a esta conclusión porque "esta bola que se agranda de proyectos de obra no ejecutados" se contabilizan en la Intervención según los datos de los servicios técnicos, y que se han mantenido hasta 2020 unos 40 millones, dado que los planes de impulso y anexos de inversiones de esos años "en conjunto raramente superaba 10 millones anuales y han coexistido a su vez con proyectos contables 'fantasma'" con unos 15 o 20 millones.

Asimismo, ha precisado que "por tanto" el incremento de los planes de 2020 y 2021 y la "raquítica gestión de obras" ha llevado a esta situación de 81 millones a principios de este año "pendientes de gestionar", algo que los socialistas han achacado a que los gobiernos "conservadores" del último cuarto de siglo que han llevado el consistorio de la capital pacense "han conseguido que los servicios del ayuntamiento funcionen como reinos de taifas, enfrentados en algunos casos" y "colaborando lo imprescindible" por la "incapacidad" de organizar de estos gobiernos.

CAPÍTULO 1

En relación al Capítulo 1, de retribuciones y pagos a la Seguridad Social de los funcionarios, personal laboral, eventual e indefinido, el edil socialista se ha referido a que la aprobación del presupuesto conlleva una plantilla presupuestaria, que "viene a ser un reflejo" de los importes de estos gastos, y ha sumado que al inicio de cada ejercicio se conoce "prácticamente" el 95 por ciento de esos importes.

Así, ha ahondado en que en 2021 se destinaron 40 millones iniciales para esta finalidad, y se incrementó por una incorporación de gastos al inicio del ejercicio hasta los 49 millones; y en que de estos importes a 31 de diciembre se han pagado 11 millones menos, 38 millones, una cifra "importante", que "llama la atención" y parte de la cual obedece a planes de empleo financiados por otras administraciones y que se incorporan de un ejercicio a otro.

No obstante, "una parte importante" responde a retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario, que "no son susceptibles de incorporarse a otro ejercicio", y en concreto en retribuciones básicas a final de ejercicio existía un importe de 1,2 millones "que no ha sido utilizados" y en retribuciones complementarias 2,9 millones que, unido a la Seguridad Social que es un 30 por ciento, se trataría de más de 5 millones "de sobrantes no utilizados de retribuciones de funcionarios".

Como conclusión, ha expuesto que se trata de una situación derivada de las vacantes existentes, que serían más de 180 plazas de vacantes "pendientes de cubrir", y que estos 5 millones han sido recaudados de los contribuyentes y salen de sus impuestos para prestar servicios que se dicen son "necesarios y esenciales", pero que "al final lo que hacen es engordar los depósitos bancarios para mayor gloria de estos gobernantes y deterioro de la prestación de los servicios públicos".

"¿Es lógica esta situación, nos preguntamos, creemos que no", ha concluido, para sostener que? la sociedad pacense "no puede permitirse estos desafueros" dado que ahora se tiene el "enorme problema" de los servicios extraordinarios pendientes de abono de la policía, ante lo cual ha abogado por que se pongan "manos a la obra" para "poner al día" la catalogación y Relación de Puestos de Trabajo, aunque lo que han hecho "una vez más es contratar una empresa, externalizarlo para que le haga un proyecto de catalogación de puestos de trabajo".