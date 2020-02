APAG Extremadura Asaja indica que el campo "no está para más pérdidas de tiempo"

APAG Extremadura Asaja ha indicado que el campo "no está para más pérdidas de tiempo" ni para "romper los cauces de diálogo" como, a su juicio, trata de hacer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



Así pues, la organización agraria ha rechazado que dicha ministra trate de "intentar acabar con el diálogo social en el campo" después de haber decidido de manera "unilateral", según indica, "romper los contactos" con las organizaciones profesionales agrarias, que son interlocutores "legalmente establecidos y elegidos en las urnas".



En este sentido, a través de una nota de prensa, la organización agraria más representativa del campo de Extremadura ha considerado que es "incomprensible" la "desconvocatoria exprés" de reunión con la ministra, "más si cabe con la situación que arrastra el campo extremeño en particular y la agricultura y la ganadería en general".



Sobre esto último, APAG Extremadura Asaja ha puesto el acento en que "el campo no está para más perdidas de tiempo y para romper los cauces de diálogo", algo que considera "un error garrafal", a la vez que ha querido dejar claro que las movilizaciones y protestas de los agricultores "van a seguir adelante en defensa del sector primario y para reclamar unos precios justos" para sus producciones.



Finalmente, la organización agraria subraya que "romper los cauces de diálogo social de manera unilateral no es la solución para abordar un problema que no es sólo de un sector, sino de toda la sociedad y, sobre todo, del mundo rural que está tan amenazado y que sigue sin encontrar soluciones por culpa de políticos obtusos y urbanitas que no conocen la realidad del sector agrario", concluye.