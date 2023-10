Extremadura tiene oportunidades a nivel tecnológico en turismo y agricultura

Ep

Así, lo ha señalado el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, recalcando que el turismo, la agricultura y la ciudadanía como tres de los sectores que pueden tener en la comunidad autónoma de Extremadura una "especial importancia" y generar oportunidades a nivel tecnológico.



En clave turística, Emilio Gayo se ha referido al potencial de Extremadura, con su patrimonio, para hacer del mismo un "turismo 2.0", que permita por ejemplo estar en Mérida y a la vez que se ve el "maravilloso" teatro y anfiteatro romanos con unas gafas de realidad virtual conocer cómo era en el año de su construcción o qué obras de teatro se pudieron dar; como también se pueden cambiar los museos y saber las personas que entran o enseñarlos audiovisualmente de forma distinta, como también la tecnología puede ayudar a guiar por las ciudades.



Respecto al sector de la agricultura, ha ejemplificado que en Aragón están teniendo una experiencia en la que se está demostrando con tecnología la reducción del uso del agua o de fertifilizantes, y ha expuesto que esto puede ayudar a la gente del campo a la hora de tomar las decisiones para que el mismo sea "mucho más eficiente" y "más rico", a la vez que ha abundado en tercer lugar en el ciudadano y en lo que la tecnología es capaz de hacer en los servicios públicos, "sobre todo" en sitios donde la población está más dispersa.



Para el presidente de Telefónica España, Extremadura "tiene una enorme oportunidad". "Por qué no aspirar a ser un Silicon Valley en España, por qué no", se ha preguntado, para agregar que la comunidad tiene la infraestructura, las "ganas" de la gente de vivir en la región y lo "atractivo" que es vivir en la misma, así como la capacidad de emprendimiento o su situación geográfica, ante lo que ha sostenido que es una "oportunidad" que se debe explorar y que no se tiene que "dejar escapar" y que en esa "oportunidad" Telefónica se siente extremeña y estará en este "viaje".



Sobre Extremadura en concreto y su transformación de la mano de la digitalización, Gayo ha incidido del mismo modo en que "ya" se está transformando y en que si se ve el peso de la actividad digital sobre el total del PIB de la comunidad en estos últimos años "se ha doblado ya", al tiempo que ha detallado, en lo que a utilización de la tecnología se refiere, que en la región ya hay más gente que accede a internet que la media europea, algo que ha achacado a las infraestructuras que han desplegado, o a la gente extremeña que "se atreve a lanzarse a este mundo".



El 89 por ciento de los ciudadanos extremeños usan la mensajería instantánea, el 70 por ciento compra por internet - hace un año era el 64 por ciento -, también el 70 por ciento utiliza servicios públicos digitales o un 44 por ciento ya piden citas online.



Así lo ha señalado durante su intervención en la conferencia 'La oportunidad digital de Extremadura', en el marco del Ciclo 90 años de Hoy de Extremadura celebrado este martes en el Hotel Río de Badajoz, con la presencia del director general de medios de Vocento en Andalucía y Extremadura, Álvaro Rodríguez, y de autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, o la subdelegada del Gobierno, en Badajoz, Maribel Cortés.



Emilio Gayo ha explicado sobre la digitalización que está haciendo vivir un momento "único" en la historia, y que "nunca antes había habido tal evolución tan rápido en tan poco tiempo", y ha hecho hincapié en cuatro tecnologías en concreto, la hiperconectividad, el almacenamiento de datos "infinito" y la capacidad de procesamiento de datos, a las que ha agregado una cuarta que ha querido destacar, la inteligencia artificial que está "en el principio" y empezando a ofrecer servicios o capacidades.



A este respecto, ha remarcado que "siempre" tendrá que estar acompañada de la inteligencia humana y que se tendrá que hacer un esfuerzo en regularla, porque "no puede haber inteligencia artificial sin valores detrás, y esos valores son los que tienen que hacer que esto se regule en el camino adecuado".



"Aquí, yo creo que al mundo de la política y no solo de la política, también al resto, nos va a tocar hacer un sobresfuerzo en imaginar qué cosas hay que desarrollar para hacer de esta inteligencia algo útil para el progreso humano", ha dicho el presidente de Telefónica España, quien ha destacado que la digitalización va a ser un motor de crecimiento en "muchos" aspectos, como la relación con los clientes y en términos de eficiencia y sostenibilidad o de empleo, dado que a la vez que "se pueden destruir" puestos de trabajos con la inteligencia artificial se están creando "muchos".



MARÍA GUARDIOLA



María Guardiola ha clausurado el acto, donde ha señalado que cuando se habla de lo que va a deparar el mañana hay un "equilibrio complejo" entre incertidumbre y expectativa, lo que se fue y lo que se quiere ser, así como que Extremadura es una región "muy valiente" y está avanzando hacia su futuro y lo hace "con paso firme" y, además, "orgullosa de su pasado". "Lo hacemos sin excusas, sin titubeos, sin miedo, como digo, y con mucha ambición frente a esos nuevos retos tecnológicos y sociales de nuestra época", ha agregado.



Así y tras poner como ejemplo las cabinas telefónicas que ya prácticamente no se ven, que hace décadas llegaron los teléfonos fijos a los domicilios y más tarde los móviles y ya nadie usaba las cabinas, ha abundado en que cumplieron su función, en que la vida va muy deprisa y en que hay que ser "proactivos" y no estar "sentados esperando a que sucedan las cosas", sino avanzar hacia el futuro con "mucha decisión".



En este sentido, ha considerado que el mundo físico "poco a poco se va diluyendo" en el digital que "casi que lo invade todo" y ha destacado la obligación y responsabilidad de que en ese camino "nadie se quede atrás", de manera que se tiene que avanzar al mismo ritmo y que la digitalización "no sea una condena", sino una herramienta, ni algo con lo que conformarse sino que se ha buscado. "Que no sea una imposición, sino una necesidad y en ese camino está Telefónica", cuyo presidente ha hablado, ha recordado la presidenta, de eficiencia, empleo, sostenibilidad y satisfacción.



Cuatro elementos que, para Guardiola, son "claves" en esta materia y que son "perfectamente compatibles" con la inclusión, la perspectiva de género y la intergeneracional, dado que la digitalización "es un proceso y no deja de ser un camino que tenemos que recorrer", algo que debe tener lugar "al mismo ritmo" en las administraciones públicas, las entidades privadas y los ciudadanos.



Del mismo modo y en relación a la brecha digital, la presidenta extremeña ha remarcado que "ya es hora" de que se supere "esa grieta", para lo cual se tiene que apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a los municipios y a las personas, a la vez que ha mostrado el compromiso de la Junta con la modernización de la región, y ha añadido que desde el gobierno regional miran al futuro "a la cara" y aman las tradiciones, costumbre y esencia de comunidad, lo cual es "perfectamente compatible con querer ser competitivos".



"Queremos ser competitivos en turismo, en agricultura, en ganadería, en comunicaciones. Nosotros no queremos ser esa región que baje a llamar a la cabina, lo nuestro ya va de otra cosa, va de darle la bienvenida a los nómadas digitales, lo nuestro va de luchar contra la despoblación con las nuevas tecnologías, va de estar conectados", ha subrayado, junto con que Extremadura es una región del siglo XXI y, de la mano del consejero de Economía, tienen un proyecto "muy ambicioso" de digitalización para la comunidad y "perfectamente realizable".



Un proyecto que "va a colocar a Extremadura en otro lugar en nuestro país", ha concluido Guardiola, que ha abogado por una tierra moderna, inclusiva, competitiva y sostenible.