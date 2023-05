Investigación extremeña sobre tecnología para diabetes, entre las más citadas del mundo

Un grupo de investigadores de los servicios de Endocrinología Pediátrica y Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz ha situado una investigación sobre la diabetes entre las más citadas del mundo el pasado mes de abril.

En concreto, la primera referencia a nivel mundial del rápido aumento en rango de tiempo que se produce tras el inicio de un dispositivo de circuito cerrado para el tratamiento de la diabetes tipo 1 en adolescentes y adultos.

En este sentido, el equipo de investigadores ha publicado su trabajo en la revista científica Diabetes Technology & Therapeutics y se ha convertido en uno de los artículos de mayor impacto en el mes de abril.

Los sistemas híbridos avanzados de circuito cerrado representan el siguiente paso en la automatización tecnológica destinada a optimizar los niveles normales de glucemia en personas con diabetes tipo 1, según indica la Junta en una nota de prensa.

En el estudio se ha demostrado que el tiempo en rango mejoró de un 67 a un 80 por ciento en tan solo 3 días de uso del sistema, y se mantuvo estable a lo largo del primer mes en las primeras 52 personas que iniciaron el uso de este sistema.

Publicado en inglés bajo el título 'Rapid Improvement in Time in Range After the Implementation of an Advanced Hybrid Closed-Loop System in Adolescents and Adults with Type 1 Diabetes', está siendo uno de los artículos más citados de una revista que tiene un alto factor de impacto y es una referencia internacional en investigación, especialmente la relacionada con tecnología para la diabetes.