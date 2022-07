UEx propone impresión 3D para proteger vehículos aeroespaciales en reentrada a atmósfera

El proyecto europeo AM-ACTS, liderado por la Universidad de Extremadura (UEx) y que arranca este año, propone un escudo térmico refrigerado basado en soluciones bioinspiradas para proteger las aeronaves espaciales en la reentrada a la atmósfera.



En dicha iniciativa, cuyos "prometedores resultados" se esperan en tres años, junto a la UEx, participan también la empresa española IberEspacio, University West en Suecia, la empresa sueca Questek y el centro de investigación CNRS-PROMES (PROcédés Matériaux et Energie Solaire) en Francia.



La investigación se enmarca en la convocatoria competitiva M-ERA.NET CALL 2021 en la línea de acción Materials for additive manufacturing, según ha informado la Universidad extremeña en una nota de prensa.



El proceso de reentrada en la atmósfera dura apenas unos minutos, pero somete a los vehículos espaciales a unas condiciones extremas y a unas temperaturas muy elevadas, por encima de los 2000ºC.



Las aeronaves se protegen mediante escudos térmicos, en general fabricados a partir de material cerámico aislante, pero son de tipo pasivo, es decir, su acción se limita a evitar que la temperatura exterior afecte al fuselaje.



Sin embargo, esta protección pasiva presenta una serie de inconvenientes. El primero de ellos es que el escudo pasivo se daña mediante oxidación, lo que provoca la evaporación (ablación) del escudo, por lo que éste es de un solo uso, debiendo reemplazarse por completo tras cada reentrada.



Otra desventaja ligada a lo anterior es el coste ambiental de renovación de los escudos, debido a la utilización de materias primas y el consiguiente aumento de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de fabricación.



SOLUCIÓN BIOINSPIRADA, MÁS EFICIENTE Y RENTABLE



La refrigeración activa ya se aplica en el sector aeronáutico para reducir la temperatura de los motores y turbinas, pero la novedad de este proyecto AM-ACTS es incorporar este sistema de refrigeración a los materiales cerámicos de muy alta temperatura.



La idea de los investigadores de la UEx es desarrollar un escudo térmico refrigerado basado en soluciones bioinspiradas que aportarían un escudo más efectivo, sostenible y de menor coste. "Nuestra propuesta persigue ralentizar la oxidación y el desgaste de los materiales cerámicos aislantes capaces de soportar temperaturas extremas, de manera que aseguremos su durabilidad en el tiempo", ha declarado Pedro Miranda, investigador principal del proyecto.



El objetivo es refrigerar activamente los materiales que componen el escudo evitando la oxidación. Gracias a las capacidades de la impresión 3D se van a incorporar a esas cerámicas una serie de microcanales internos bioinspirados, es decir, imitando a la naturaleza.



La mayoría de los seres vivos, tanto plantas como animales, que se encuentran en entornos térmicamente hostiles logran controlar las diferencias térmicas mediante la circulación de fluidos, a modo de sistema de refrigeración.



"A los materiales cerámicos les vamos a dotar de una serie de canales interiores que asemejarían a los circuitos vasculares o de la savia, que van a redistribuir el intenso calor recibido por toda la aeronave, disminuyendo así el impacto del calor sobre el escudo", ha explicado Miranda.



Otra ventaja de la solución bioinspirada es que proporcionará un escudo térmico más ligero que los escudos pasivos que requieren un grosor bastante elevado y son, por tanto, más pesados. Este cambio a su vez puede suponer un importante ahorro en consumo de combustible por parte del vehículo espacial.



"Ahora mismo, el coste de poner en órbita 1 kg de material es de varios miles de dólares. El uso de escudos más ligeros no solo beneficia a los vehículos espaciales sino también a los futuros aviones hipersónicos, todo los que sea reducir el peso de una aeronave supone un ahorro de combustible", ha matizado el investigador de la UEx.



Participan en el proyecto AM-ACTS 2 grupos de investigación de la UEx. El grupo GEMA, experto en materiales cerámicos de alta temperatura y en procedimientos de impresión 3D de materiales cerámicos y el grupo Mecánica de fluidos, ya que por los microcanales interiores circularán fluidos de refrigeración. "Este proyecto nos va a permitir ser pioneros y referentes mundiales en el desarrollo de estructuras con microcanales en cerámica de alta temperatura", ha subrayado Miranda.



La colaboración de los socios suecos y franceses en el proyecto es clave para la fase de experimentación. La UEx va a adquirir un dispositivo hecho a medida para simular temperaturas y flujos de calor similares a la reentrada en la atmósfera, pero para simular otras condiciones del plasma atmosférico, como la presencia de oxígeno ionizado, será preciso contar con el CNRS-PROMES, un centro de energía solar experimental donde pueden simular estas condiciones.



Por su parte, los dos socios suecos van a desarrollar escudos térmicos similares en metales, y con la ayuda de simulaciones numéricas encontrar aleaciones y procedimientos que permitan fabricar escudos combinando materiales cerámicos y metales, para maximizar las prestaciones estructurales y térmicas de los escudos térmicos propuestos.



APLICACIÓN EN LA ENERGÍA TERMOSOLAR DE CONCENTRACIÓN



Este modelo conceptual se puede aplicar también a la energía termosolar de concentración. "España es pionera a nivel mundial en esta tecnología que consiste en una gran torre central rodeada de múltiples espejos que concentran toda la luz solar que incide sobre ellos, de manera que en lo alto de esa torre se alcanzan temperaturas de cientos de grados centígrados", ha explicado el investigador de la UEx.



"Nuestros cerámicos refrigerados permitirían aumentar estas temperaturas sin que se resienta la estructura, aumentando la eficiencia energética de estos colectores solares", concluye la Universidad extremeña.