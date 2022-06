"Cáceres Patrimonio Virtual" permite recorrer con código QR espacios BIC de la provincia

El proyecto 'Cáceres Patrimonio Virtual', que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, permite hacer un recorrido virtual, a través de un código QR, por varios monumentos de la provincia que están declarados Bien de Interés Cultural (BIC). De momento, esta iniciativa digital comienza con las iglesias de Brozas, Pasarón de la Vera, Tornavacas, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia y Berzocana, y se irá sumando patrimonio en los próximos años.



Así pues, a golpe de 'click' se puede recorrer la nave de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tornavacas; contemplar el retablo de la de Santa María la Mayor de Brozas; la bóveda que sujeta el coro de la iglesia de San Juan Bautista de Berzocana, además de perderse entre los elementos barrocos de la iglesia de Malpartida de Plasencia, deleitarse con el retablo mayor de la iglesia de El Salvador de Pasarón de la Vera, o apreciar la nave principal de la iglesia de la Asunción de Jaraicejo.



En concreto, se trata de una inmersión virtual por espacios patrimoniales concretos, de modo que se facilita el conocimiento de estos tesoros culturales, muchos de los cuales no siempre están abiertos al público, al tiempo que se potencian las visitas a estas localidades para descubrirlos 'in situ'.



La visita virtual se hace con un código QR que lleva al interesado al interior mismo del lugar, pudiendo avanzar, retroceder o detenerse en un punto. A la imagen se suma la narración de un guía también virtual, que va aportando los datos más importantes del lugar.



Este nuevo programa ha sido presentado por el diputado de Cultura y Deportes, Fernando Grande Cano, acompañado del alcalde de Malpartida de Plasencia, Raúl Barrado, y de las tenientes de alcaldesa de Berzocana y de Brozas, Patricia Tejero y Sandra Acedo, respectivamente.



"Se trata de un nuevo sistema digital de divulgación -ha incidido el diputado- con el que queremos promocionar estas auténticas joyas del patrimonio cacereño mediante rutas virtuales", ya que se propone una inmersión virtual al alcance de todos los dispositivos conectados a la red.



Para ello, cada monumento dispone de un código QR que permite adentrarse de lleno en este recorrido. De hecho, la Diputación de Cáceres hará entrega a cada uno de los ayuntamientos de una placa con el código QR para que la sitúen donde consideren a la vista de los visitantes.



"Todos sabemos que hay espacios, iglesias, sobre todo en el medio rural, que son difíciles de ver, ya que permanecen cerradas la mayor parte del tiempo y se abren en horario de culto, así, con este proyecto, los potenciales visitantes no se irán sin conocer estos magníficos lugares", ha dicho el diputado que ha avanzado que se irán sumando otros monumentos de la provincia de distintas características, no solo iglesias, aunque se ha decidido empezar con estas seis declaradas Bien de Interés Cultural.



Además, se ha puesto en funcionamiento la página cacerespatrimoniovirtual.es, a través de la cual se pueden realizar las visitas virtuales. El proyecto ha contado con un presupuesto de 15.000 euros, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.