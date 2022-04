Este viernes y sábado, la Diputación de Badajoz organiza Demolab Maker en El Hospital

Los próximos 22 y 23 de abril, “El Hospital, centro vivo” acogerá Demolab Maker, un evento innovador organizado por la Diputación de Badajoz, a traves del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y que está abierto a todas las personas inquietas y creativas.

Desde la Diputación de Badajoz, se pretende acercar esta “cultura hacedora” o “tercera revolución industrial” que aboga por la cultura tecnológica “DIY” (Do it Yourself o hazlo-tú-mismo) y que promueve la idea de que todas las personas pueden crear cosas y desarrollar cualquier tarea, fomentando a su vez el cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje.

Demolab Maker se presenta con un programa diferente, educativo y divertido, tanto para principantes como para profesionales.

Las personas que se acerquen podrán disfrutar de conferencias, talleres, prácticos, zona de stands, networking, visitas guiadas y exposiciones realcionadas con el maker, la robótica y la realidad virtual.

En la parte de conferencias, destacan las ponencias magistrales de Estíbaliz Gutiérrez, emprendedora maker en Lamia Creativa; Diogo Ribeiro, diseñador, maker y fundador de makeracademy.org; Miguel Ángel López, mentor de fabricación digital Open Future; y Ferrán Fábregas, Lead Project Manager en Bits & Books, docente y escritor deel libro “Aprende Raspberry Pi con 100 ejercicios prácticos”.

El evento está abierto a todos los públicos, incluidas las empresas, las instituciones y centros educativos con o sin conocimientos sobre el movimiento maker.

La inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse a través de la web www.demolabmaker.com