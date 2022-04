La vicepresidenta Teresa Ribera abrirá este jueves en Cáceres el foro 'Futuribles'

Ep.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, abrirá este jueves, 21 de abril, en Cáceres el foro 'Futuribles', organizado por El Periódico Extremadura.



Se trata de un circuito de eventos del grupo editorial Prensa Ibérica para "impulsar la innovación tecnológica en cada territorio como palanca para la creación de riqueza y el desarrollo económico".



El acto se desarrollará en el Hotel V Centenario a partir de las 10,00 horas, y además de la vicepresidenta tercera del Gobierno, también contará con la asistencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



Con el patrocinio de Telefónica y la colaboración de Phi4Tech, Naturgy, Alter Enersun y Extremadura New Energies, el foro 'Futuribles' se propone "poner negro sobre blanco la importancia de la tecnología y la innovación en el día a día de los ciudadanos", y en el caso extremeño, el foro se titula 'Innovación y Energía' dado el "salto cualitativo que ha adquirido la región en el panorama energético nacional, convirtiéndose en el cuarto productor de electricidad del país gracias al ascenso de la energía fotovoltaica", según señala El Periódico Extremadura.



La jornada se estructurará en torno a dos grandes mesas redondas, la primera lleva por título 'El papel de Extremadura en el panorama energético nacional' y la segunda 'Proyectos energéticos en Extremadura'. Está prevista la participación de Foro Nuclear, Iberdrola, Endesa, Telefónica, Phi4Tech, Naturgy, Alter Enersun y Extremadura New Energies, entre otras empresas e instituciones. Ambas mesas serán moderadas por la periodista de El Periódico Extremadura Rocío Cantero.



'Futuribles' significa una invitación a los principales agentes que impulsan la innovación, como empresas, investigadores, gobiernos e intermediarios, ya que "todos tienen actualmente una gran oportunidad que se nos presenta si utilizamos bien los fondos europeos, que han venido justamente para cambiar nuestro modelo tecnológico, industrial, de cómo organizarnos", según explica el director de 'Futuribles', Francisco Marín.



El circuito contempla paradas en once ciudades, que son Madrid, Barcelona, Oviedo, Vigo, Zaragoza, Palma de Mallorca, Valencia, Murcia, Málaga, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria, y tiene previsto durar hasta junio de este año.



Señala el rotativo extremeño que allí donde se ha celebrado ha despertado el interés de empresarios, técnicos e instituciones, que han encontrado en este foro especializado el espacio perfecto para dar a conocer sus proyectos y conocer iniciativas novedosas en sus correspondientes sectores.