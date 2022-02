Realidad virtual en el Universitario para reducir ansiedad en niños tratados radioterapia

El Hospital Universitario de Badajoz utilizará realidad virtual para reducir la ansiedad en los tratamientos de radioterapia pediátrica, gracias a los diez kits donados por la Fundación Ricky Rubio y Nixi for Children para llevar a cabo el proyecto denominado 'I am ready'.



Así pues, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, y el coordinador general de The Ricky Rubio Foundation, Josep Heredia, han presentado este viernes en Badajoz estos kits, consistentes en el muñeco 'Nixi' y en unas gafas de realidad virtual que permiten al pequeño, y también a su familia, ver vídeos en 3D en los que se explica en un lenguaje cercano e infantil, trabajado por psicólogos infantiles, el proceso de radioterapia por el que van a pasar.



De este modo, durante su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha explicado que lo que se pretende con estos kits "es hacerle el tratamiento radioterápico más fácil a los niños y niñas, además de mejorar la humanización de la atención y la seguridad de los pacientes".



De hecho, según sus palabras, los pacientes pediátricos oncológicos del Hospital Universitario de Badajoz pueden, gracias a esta donación, recibir su tratamiento de radioterapia evitando, siempre que sea posible, la sedación y reduciendo la ansiedad a la hora de someterse al procedimiento.

Por su parte, Josep Heredia ha explicado que "queremos llegar a todos los niños de España y dar soporte a los sanitarios para hacerles su trabajo más fácil".



De este modo, los pacientes van a ser capaces de reducir la ansiedad que les puede producir el desconocimiento ante el tratamiento con radioterapia, usando para ello la realidad virtual preparatoria que combina imágenes reales 360º con un personaje de animación 3D, llamado 'Nixi'. Se trata de una herramienta más comprensible y visual que las explicaciones de los profesionales sanitarios, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Cada sesión de radioterapia tiene una duración media de 15 minutos en los que los niños y las niñas tienen que mantenerse inmóviles para garantizar la precisión del tratamiento en una sala blindada para la radiación, mientras son supervisados externamente mediante cámaras. De media, suelen recibir cerca de 25 sesiones en días consecutivos, por lo que evitar sedaciones es esencial para su salud.



NIXI FOR CHILDREN



Así, tras vivir una experiencia personal cercana al cáncer cuando era adolescente, Tomàs Lóbez decidió fundar Nixi for Children en 2019 para ayudar a mejorar la vida de los niños y niñas en el hospital.

De hecho, el primer proyecto profundizó en el uso de la realidad virtual para la reducción de la ansiedad preoperatoria a través de la preparación emocional de los niños y niñas. Considera que la realidad virtual empodera a los niños, les da herramientas para afrontar su hospitalización sin miedo.



Cabe recordar que The Ricky Rubio Foundation (TRRF), que desarrolla proyectos en la lucha contra el cáncer de pulmón e impulsa el deporte como herramienta inclusión y de integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, ofrece un especial apoyo a todas aquellas terapias y soluciones emocionales y de acompañamiento clínico especialmente en el ámbito de la oncología pediátrica.



"Para nuestra fundación supone un estímulo y una gran satisfacción poder mejorar las condiciones de los pacientes en radioterapia, especialmente cuando se trata de ayudar a los más pequeños y a sus familias", ha sentenciado Heredia.