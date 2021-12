Findder, Startup extremeña que recomienda regalos de forma inteligente y con 100% eficacia

Findder, es una Startup extremeña que está revolucionando el mundo de los regalos. Y es que gracias a su buscador inteligente se acabó el problema de no saber qué regalar.

En concreto, la empresa, creada por un joven extremeño en 2018, ha crecido de forma exponencial y ya son millones de usuarios los que utilizan la plataforma para encontrar el regalo perfecto. Ya sea para un familiar, un amigo, compañero de trabajo o tu pareja.

Así pues, Findder encuentra el regalo que más se adecua a la persona a la que vayas a regalar sea cuál sea la afinidad o el motivo por el que vayas a regalar. De hecho, cuántas veces nos preguntamos eso de: ¿Y ahora qué le regalo yo? Pues el buscador de Findder tiene la respuesta.

Gracias a su algoritmo inteligente, encuentra y muestra con éxito y en tiempo real todas las posibles opciones de regalo según el perfil de la persona logrando un acierto del 100%.

Para ello, cuenta con más de 80 colaboradores de primer nivel entre los que podemos destacar grandes marcas como Amazon, Lego, Colvin, Platanomelón, Wonderbox o El Corte Inglés que aportan gran variedad de opciones de regalo a sus usuarios.

Tal y como informa en una nota de prensa, un problema muy común en Navidad es no saber qué regalar, no tener tiempo para ir a tiendas o no saber qué sitios web visitar para encontrar el regalo ideal. "La mayoría de las veces lo hacemos sin éxito y acabamos regalando por regalar", apostilla la empresa.

A este respecto, Findder se encarga de hacer todo este trabajo, con solo unos clics y varios minutos, te muestra con 100% de eficacia las opciones de regalo para la persona que quieras.

La empresa utiliza una innovadora forma de encontrar el regalo ideal, como hemos comentado, con el uso de un algoritmo de búsqueda inteligente, el usuario podrá encontrar las opciones de regalo en función de la afinidad y el motivo.

De la misma forma, el buscador permite no solo encontrar el regalo ideal para personas que el usuario conozca bien, sino también para aquellos a los que no se les conoce tanto.

Además, en una de sus últimas actualizaciones, han incorporado una nueva funcionalidad que te permite enviar una invitación secreta y anónima a la persona a la que quieres regalar, pidiéndole que rellene un breve cuestionario, una vez rellenado recibirás la información con los resultados del cuestionario.

Todo es totalmente anónimo y no se perderá el factor sorpresa. Es una de las funcionalidades que más éxito está teniendo de la plataforma. Al mismo tiempo, Findder te ayudará a ahorrar tiempo, energía y dinero.

Entienden a la perfección que un regalo debe adaptarse a la personalidad, gustos o aficiones de la persona para que realmente tenga valor. Y, por supuesto, la persona que regala tenga el éxito que busca.

Es por esto, que el algoritmo de Findder recoge todas las personalidades, gustos y aficiones para poder mostrar las opciones de regalo perfecta a cada usuario. Y es que es un hecho: Findder ha cambiado el mundo de los regalos para siempre.