La UEx desarrolla un proyecto europeo que ayuda a las empresas a ser más innovadoras

La Universidad de Extremadura (UEx) ha puesto en marcha el proyecto IDEA (Supporting tools and training to support multidisciplinary IDEAtion processes for innovation), una iniciativa que aportará herramientas de apoyo y formación a las PYMES para ayudarlas a ser más innovadoras.

En concreto, el profesor de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la UEx y coordinador e investigador principal del Proyecto IDEA, Antonio Fernández, ha señalado que actualmente existe una "multiplicidad de técnicas y herramientas disponibles" para mejorar la creación, la innovación, el rendimiento y el desarrollo de productos de las PYME.

Sin embargo, estas herramientas y técnicas "siguen siendo desconocidas para la mayoría de las pymes o, no se implementan como un proceso estructurado en la organización", según informa la UEx en una nota de prensa.

De este modo, Fernández ha indicado que en la gran mayoría de estas empresas, la responsabilidad de generar ideas e iniciar el proceso de innovación sigue siendo atribuida o controlada por la alta dirección, creando "una barrera para la participación de todo el personal o socios externos en el proceso".

Y es que la innovación se ha establecido "desde hace muchos años como clave para el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad" de las empresas, pero la situación actual de la pandemia de COVID-19 ha destacado "aún más su importancia".

En este contexto, el investigador ha explicado que "la inesperada situación sin precedentes ha desafiado a todas las empresas y profesionales a extender sus habilidades de resiliencia e innovación para sobrevivir".

"Si bien muchos lucharon por sobrevivir al impacto económico causado por la pandemia, algunas empresas demostraron su capacidad para volverse creativas e innovar, ajustando procesos y reubicando recursos para ofrecer nuevos productos altamente sensibles a las nuevas condiciones. Sin embargo, la mayoría de las empresas ha estado trabajando con la necesidad de adaptarse a la nueva situación global", subraya el profesor.

Pero si bien la pandemia ha puesto de relieve la "falta general de flexibilidad y disposición del ecosistema empresarial para reaccionar con rapidez", también aumentó la apertura a la innovación y las colaboraciones intersectoriales y la "oportunidad de mejorar los procesos de innovación y la cultura dentro de las empresas".

Por ello, el proyecto IDEA propone una nueva solución para abordar la oportunidad creada, proporcionando nuevas herramientas y vías de desarrollo para ayudar a las empresas a desarrollar nuevas soluciones a través de procesos de innovación.

IDEA está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y tiene una duración de tres años. Reúne a 5 organizaciones de 4 países diferentes: E&D Knowledge Consulting, LDA (portugal), Danmar Computers SP Zoo (Dinamarca), Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Italia), Asociación Valencia Inno Hub (España) y Universidad de Extremadura (España).

A lo largo de esos tres años, los investigadores del proyecto desarrollarán tres productos intelectuales. El primero de ellos estará centrado en la Innovación, la creatividad y la colaboración multidisciplinar, con el segundo se creará una plataforma en línea.

En ella los participantes encontrarán un camino de aprendizaje práctico para implementar técnicas con oportunidad de colaboración entre las PYMES tradicionales y creativas participantes; y finalmente, en la tercera etapa, se elaborará una guía de lecciones aprendidas y recomendaciones, que tiene como objetivo apoyar los resultados obtenidos basados en el aprendizaje y la experiencia, así como un conjunto de recomendaciones para la implementación de dichas técnicas y herramientas en los diferentes contextos empresariales.

Finalmente, la Universidad de Extremadura ha ampliado "considerablemente" su participación en proyectos europeos e internacionales, aumentando así su "proyección internacional y su reconocimiento y prestigio" en el exterior.