Computaex celebrará la jornada 'Promoviendo el uso del HPC en la Innovación Empresarial'

La Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura (Computaex), junto al resto de los nodos integrados en el Centro Nacional de Competencias en Supercomputación (NCC), celebrará este jueves, 16 de septiembre, la jornada "Promoviendo el uso del HPC en la Innovación Empresarial", a fin de dar a conocer los servicios que presta el centro al tejido empresarial del país.

En concreto, este evento propone un programa diseñado especialmente para detenerse en la oferta de servicios en computación de alto rendimiento (HPC, High-Performance Computing), análisis de datos de alto rendimiento (HPDA, High Performance Data Analytics) e inteligencia artificial (AI, Artificial Intelligence) en los que destacan los centros de supercomputación españoles.

De esta manera, el NCC pretende "proporcionar al sector industrial una potente cartera de servicios de supercomputación plenamente adaptada a sus necesidades y promover su uso, especialmente entre las pymes", según explica en una nota de prensa la Junta de Extremadura.

El programa para la jornada recoge la participación del ingeniero e investigador del Centro Extremeño de Investigación, Innovación Tecnológica y Supercomputación (CénitS), Javier Corral, en la mesa redonda "El mapa de competencias en HPC, IA y Big Data en España" en la que, junto al técnico e investigador del Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos, Alfredo Ferrer, analizará la importancia del factor tecnológico en el crecimiento y competitividad de las empresas.

Cabe destacar que la asistencia a la jornada es gratuita, aunque requiere inscripción previa vía online en el enlace: https://eurocc-spain.res.es/inscripcion-jornada/

En definitiva, se trata de una experiencia integrada en el proyecto EuroCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC, financiado por Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (European High-Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC-JU) a través de la convocatoria EuroHPC-04-2019 de Horizonte 2020.