Carnaval de Badajoz estrena página web oficial en tres idiomas que "abrirá al mundo"

El Carnaval de Badajoz cuenta con una página web oficial en tres idiomas, castellano, inglés y portugués, que "abrirá al mundo" esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y que aspira al título de Interés Internacional, cuyo expediente podría presentarse por parte del Ayuntamiento de la capital pacense a partir del próximo mes de junio.



Así lo ha anunciado la concejala de Ferias y Fiestas, Lara Montero de Espinosa, en la presentación de esta página web que recoge tanto la programación y actividades de la pasada edición 2021, que no se ha podido celebrar en su forma tradicional debido a la pandemia de la Covid-19, como información de los diferentes colectivos carnavaleros, como son las comparsas, murgas, artefactos, grupos menores o la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap).



Se trata de "una venta de apertura al mundo" del Carnaval de Badajoz, ha explicado la concejala, quien se ha mostrado "convencida" de que "muchas" personas conocen y han vivido esta fiesta como "así lo demuestran" los datos de cada año de una celebración, cuya historia se plasma en esta web con información de los años anteriores, por ahora hasta 2007, y los carteles anunciadores desde que se recuperara en 1981.



También recoge información sobre el Museo del Carnaval y la cronología de esta fiesta y sus orígenes en el siglo XVIII, y cuyo testimonio más antiguo se encuentra en el 'Libro de noticias de don Leonardo Hernández Tolosa' o que en el siglo XIX se consolida como una fiesta popular, en la que conviven el carnaval callejero con los bailes de máscaras celebrados en salones públicos y privados.



Durante el Franquismo no llegó a desaparecer del todo, los pacenses celebraban en sus casas pequeñas fiestas con algún disfraz improvisado, y resurgió en 1980, consolidándose hasta convertirse en la actualidad en una de las fiestas más participativas e importantes del país.



HISTORIA, SERVICIOS Y NOTICIAS



El apartado de historia se completa con los pregoneros del Carnaval desde el escritor Juan José Poblador en 1981 a las carnavaleras Alexia Sánchez, Pepa Montesinos y Tamara Pulido en 2020; mientras que la pestaña denominada 'Servicios' engloba información relativa a la atención al visitante; alojamientos; bares y restaurantes; tiendas, talleres y otros recursos o cómo llegar a Badajoz, cuya importancia ha destacado la concejala, a la vez que lo ha ofrecido como una "plataforma" para que el sector hostelero y comercial pueda anunciarse vinculado al Carnaval.



La web se completa con un apartado de noticias que, también como novedad, incluye un vídeo de los monolitos conmemorativos del 40º aniversario del Carnaval de Badajoz, y otro de contacto y, como ha explicado Montero de Espinosa, también está adaptada para formato Android e iOS, es "muy intuitiva y sencilla de manejar" y nace con vocación de sumar aportaciones y propuestas, en el marco de una fiesta que se vive tanto en febrero, como el resto del año.



En relación a su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha avanzado que, con esta web, se completa "el último eslabón" de lo que se pide en la elaboración de dicho expediente a falta de que esté "consolidada" y que cumpla en torno al mes de junio o julio los datos estadísticos de interacciones, respecto a lo cual están "muy tranquilos y muy seguros de que eso se va a cumplir".



"El Carnaval de Badajoz, ya solo en nuestra ciudad es furor, y no es solo la idea de que a la gente le interesa el Carnaval cuando estamos en febrero como os decía, no, es durante todo el año, así que estamos convencidos de que va a rodar desde hoy, de hecho creemos que va a tener un impacto, por lo menos, en las agrupaciones y en el Carnaval de calle", ha sostenido, junto con que la gente "va a estar interesada" en ver la web, y aunque están "muy tranquilos" debe pasar "un tiempo prudencial" que ha situado en torno a los meses de junio o julio para poder mostrar los datos y estadísticas.



En todo caso, "lo importante" en su opinión es que les "da tiempo" para que esté para el año que viene, y "salvo" que el Ministerio de Turismo "no nos lo diera en tiempo y forma en principio debería de estar" dado que, como ha defendido, el expediente cumple "todos los requisitos", de manera que lo entregarán y esperarán "la buena noticia".