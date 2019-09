CTAEx participa en un proyecto europeo de investigación sobre bioestimulantes

El Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEx) participa en el Proyecto LIFE de la UE, llamado Algar-BBE, que pretende conseguir bioestimulantes con efecto biocida a partir de microalgas, reduciendo de este modo el uso de pesticidas en un 56%, en el que también participan neoalgae y Endesa.

En concreto, la PYME biotecnológica Neoalgae lidera este nuevo proyecto LIFE que acaba de ser concedido y firmado con el objetivo de desarrollar nuevos bioestimulantes con efecto biocida que serán testados en cultivos de tomate y maíz y que reducirán el uso de pesticidas en un 56%.

Además, el proyecto LIFE ALGAR-BBE (microALGae with ARomatic plants as Biostimulants with Biocide Effect) contará también con la participación de la eléctrica Endesa y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremadura CTAEX.

Con una duración de 4 años y un presupuesto global de 1.276.642 euros (de los cuales 700.671 están financiados por el Programa LIFE de la Unión Europea), el proyecto abordará los daños causados por los pesticidas utilizados en la agricultura.

Para ello, desarrollará 3 formulados de bioestimulantes a partir de microalgas y otros residuos vegetales y con efecto biocida aportado por extractos de plantas aromáticas, que serán utilizados como medio de defensa fitosanitaria en los cultivos de tomate de industria y maíz.

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente y creado en 1992, y cuenta con un presupuesto para el actual período de financiación 2014-2020 de 3.400 millones de euros.

Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático.

Igualmente, debe apoyar la aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta".

Neoalgae es una PYME innovadora focalizada en la biotecnología de microalgas, creada en 2012 con el objetivo de cerrar la brecha entre la escala de laboratorio y los procesos industriales en el campo de las aplicaciones de microalgas.

Esta PYME asturiana, con experiencia en producción de biofertilizantes, gracias a su línea de SPIRAGRO, liderará el proyecto LIFE ALGAR-BBE y a nivel técnico será la encargada de desarrollar las extracciones y de elaborar los bioestimulantes desde su planta de cultivos de microalgas en Gijón.

Esta planta, que es su instalación principal y cuenta con 1.500 m2, ha sido financiada en parte por la Fase II de Horizon 2020 SME Instrument, y equipada con: oficinas, un invernadero con los equipos necesario para desarrollar cultivos de microalgas, laboratorio biotecnológicos, laboratorio de extracción y purificación, laboratorio de cosmética, área de producción y envasado, almacenes y cepas de microalgas.

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal.

El principal negocio es la generación, distribución y venta de electricidad y la compañía es un operador relevante en el sector del gas natural y desarrollo de otros servicios relacionados con la energía.

Precisamente, asociado a su actividad de producción de energía y dentro del compromiso con el medioambiente, en 2009, ENDESA comenzó su andadura en el estudio del cultivo de microalgas en conjunto con otros socios industriales y con la colaboración de numerosos Organismos de Investigación y Universidades, en la planta piloto de captura de CO2 a través de microalgas de la central térmica de Carboneras, en Almería.

Esta planta fue concebida inicialmente para la captura y valorización del CO2 (principal gas de efecto invernadero, GEI), y actualmente es una planta piloto con capacidad de producción real de microalgas, donde se han estudiado diferentes sistemas y reactores de cultivo para diferentes especies como Nannochloropsis gaditana, Chlorella, Spirulina e Isochrysis galbana, entre otras.

Por tanto, dentro del proyecto, ENDESA desarrollará los cultivos de distintas microalgas y producirá la biomasa necesaria para la elaboración de los bioestimulantes.

CENTRO TECNOLÓGICO EXTREMEÑO

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario "Extremadura" -CTAEX- es una asociación empresarial sin ánimo de lucro constituida en el año 2000, cuyo objetivo es apoyar a las empresas agroalimentarias mediante la I+D+i y la transferencia de tecnología, participando activamente en la consecución de la excelencia competitiva del sector agroalimentario.

En 2004, el Ministerio de Educación y Ciencia español lo reconoció como Centro Tecnológico (n ° 80) y como Centro de Transferencia de Resultados de Investigación (nº 189).

CTAEX cuenta con invernaderos y finca experimental de 23 hectáreas, 4 de ellas certificadas para producción ecológica, útiles para ensayos agronómicos y cultivos a gran escala.

Además, posee una gran variedad de maquinaria que cubre casi cualquier tipo de proceso de elaboración.

Por tanto, CTAEX será el encargado en el proyecto de validar en campo los formulados desarrollados, tanto en cultivos de la región de Extremadura como en la zona de Alentejo (Portugal).

De manera adicional a las tares técnicas anteriormente comentadas, LIFE ALGAR-BBE, por ser un proyecto LIFE, llevará a cabo tareas de monitorización ambiental, estudio del impacto socioeconómico y un análisis del ciclo de vida.

Por ello, el proyecto pondrá en práctica, evaluará y difundirá un nuevo enfoque en el contexto de la agricultura sostenible: bioestimulantes con actividad biocida, a través del desarrollo de al menos 3 formulaciones de bioestimulantes a partir de microalgas con el efecto biocida que aportan distintos extractos de plantas aromáticas, que serán validados en cultivos industriales de tomate y maíz.