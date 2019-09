Usar el dinero fácil, a través de las nuevas tecnologías, pero responsablemente

En los últimos tiempos, por medio de las nuevas tecnologías han salido métodos de financiación diferentes que han servido como salvavidas para bastantes familias. Como las entidades financieras en Estados Unidos, difícilmente prestaban sin aval en medio de los años más problemáticos de la crisis, varias plataformas tomaron ventaja y aprovecharon el auge de internet para ofertar servicios desde la web y empezaron a otorgar montos pequeños de dinero con demora de 24 horas y sin requerir crédito perfecto, sin tanto tramite y documentación reducida.

De ahí viene el nombre préstamos rápidos, con los que es posible agenciar efectivo apto para enfrentar un coste fortuito. Como usualmente cubren montos de efectivo semejante a lo que un trabajador podría gastar en reparar su auto, comprar medicinas o pagar por reparar un artefacto del hogar, es muy común escuchar en el radio, ver en la televisión o en línea variedad publicitaria sobre esta financiación expedita.

¿Por qué tanto auge con este producto en USA?

Las nuevas tecnologías han permitido establecerse, a un sin fin sitios prestamistas online, y el motivo resalta claramente, se acrecentaron por que los bancos tradicionales continúan dando su negativa para conceder créditos. Para el consumidor, ese estampido de sitios crediticios y prestamistas es una alternativa ideal, porque ellos deben competir entre sí para ofertar las opciones con más ventajas para los usuarios.

En internet hoy se han creado también portales web que ponen comparaciones entre las distintas plataformas. Una de estas webs es Préstamos Personales Rápidos, un portal que oferta las alternativas de préstamos rápidos y créditos online de diferentes empresas prestadoras en USA. En esta web podemos sacar información del funcionamiento de cada uno de estos préstamos de fácil aprobación, que son una gran ayuda para aquellos usuarios que necesitan préstamos en efectivo urgentes y determinan usar este producto.

El método es muy simple. Al realizar la solicitud en línea, la respuesta la dan casi de inmediato, y comúnmente si todo se ha hecho bien, es posible recibir el dinero inclusive en un día hábil. Lo importante aquí, es que no requieren un crédito bueno, ni puntaje de 700, ni documentación excesiva para aprobarte.

Esta situación es muy ventajosa para los ciudadanos que tienen crédito perjudicado o no tienen historial de crédito. Para este tipo de necesidades, este método es prácticamente la única ruta para que se les conceda financiación, ya que los bancos y empresas de crédito tradicionales en los Estados Unidos, persisten en mantener directrices estrictas y no aprueban préstamos a personas que no registran un comportamiento crediticio intachable.

Herramientas como Prestamospersonalesrapidos.info pueden asistir a la gente a escoger cuál es la plataforma de préstamos más apropiada para cada quien. Desde esta web puedes estar seguro de consultar distintas plataformas de confianza que ofertan préstamos rápidos en Estados Unidos.

El beneficio de este método de financiación se mira llamativo y ese es exactamente el propósito de los portales, mostrar ofertas bastantes atrayentes y es precisamente el arma que utilizan estas plataformas para mostrarlas ante los usuarios, ya sea para cubrir algún gasto fortuito, gasto médico o para cubrir un artefacto descompuso en casa.

No obstante, estos préstamos rápidos también tienen su parte negativa y se trata del alto interés que puede causar inconveniente, cuando tienes que devolver el monto.

En dada situación, algunas plataformas ofertan ventajas a clientes que continúan poniendo su confianza en los servicios y presentan la opción de incrementar el plazo para devolver crédito.

Usar esta herramienta financiera moderadamente

Poniendo atención a los beneficios e inconvenientes de este método de financiación, los entendidos en economía recomiendan usar estos préstamos moderadamente y echar mano de ellos únicamente para afrontar gastos imprevistos.

Suena tentador saber que puedes contar con $1,000 dólares para irte por un par de días de vacaciones a Rosarito, en Baja California, pero puede ser al final un problema grande si no puedes reintegrar la cifrar formalmente, el monto se multiplicará y al final te tocaría afrontar el préstamo y el pago de las vacaciones.

Por este motivo, los expertos proponen usar el dinero fácil de manera responsable y comprender muy bien que las plataformas crediticias están en el negocio de ganar contigo como cliente y no necesariamente están allí para ayudarte a solventar la escasez de efectivo.

Un consejo para tener presente antes de decidir sacar esta clase de financiación, es entender que únicamente debe echarse mano a ello para financiar un pago inevitable y al tener la seguridad de poder reintegrar el préstamo en su totalidad.

De no ser así, el no pagar puede costarte un ojo de la cara y podrías verte en una rosca de deudas que difícilmente podrías salir. Es imprescindible también saber cuáles son los requisitos para que te aprueben cuando solicites estos préstamos y aunque te demores, leer cuidadosamente las condiciones y términos del contrato, poniendo bastante atención a probables gastos emocionales. No estamos hablando de renunciar completamente a este método de financiación, pero de entender, que, como toda oferta, los préstamos online y créditos tienen su parte positiva y otra parte que no lo es tanto.