Marcas: ¿Por qué registrarlas?

Crear una empresa es un proceso largo pero agradable que requiere mucho esfuerzo y recursos. Las marcas son una parte importante. En un mercado elástico de bienes y servicios, la exclusividad es más importante que nunca. Es la que decide si un negocio tendrá éxito o no.

La exclusividad empresarial no es evidente. Tenemos que crearla. Para crearla, recurrimos a recursos mentales, físicos y, a menudo, financieros. Dedicamos tiempo, nos esforzamos, buscamos ayuda en el extranjero, invertimos. Finalmente tenemos un resultado: una marca. ¿Qué hacemos con ella? Protegerla.

Protección de la marca

Una marca es propiedad intelectual que no requiere protección. Si no se toma en serio su negocio, no quiere ampliarlo, no quiere ganar dinero con él, sabe que es una iniciativa a corto plazo que no le llevará a nada, probablemente no sea necesaria la protección de la marca. En caso contrario, la protección de marca es recomendable si quiere protegerse del fracaso.

¿Por qué registrar una marca?

Una marca crea una relación comercial a tres niveles: primero con usted como propietario de la empresa y de la marca, después con socios, inversores y consumidores, y por último con terceros (competidores, organismos gubernamentales, tribunales).

La marca y el propietario de la empresa

Al desarrollar un negocio, al crear una marca, nos creamos parcialmente a nosotros mismos: clarificamos valores, trazamos una visión de futuro, desarrollamos un enfoque responsable de nuestras actividades.

La protección de la marca garantiza la responsabilidad personal del empresario consigo mismo y con su negocio: le obliga a prever objetivos a largo plazo y oportunidades de desarrollo.

El enfoque responsable de la actividad determina en gran medida su éxito. Las marcas protegidas ayudan a crear y mantener esta actitud responsable.

Marcas y usuario (socio, inversor)

Las marcas protegidas garantizan una conexión sólida y a largo plazo entre los usuarios y los posibles socios e inversores con la empresa creada. Unos valores claros, la disciplina interna del propietario de la empresa garantizada por la protección de la marca, el proceso continuo de creación y desarrollo de la marca permiten atraer y retener al usuario.

Las marcas protegidas también garantizan la fiabilidad frente a otros interesados en el éxito de su negocio, la inversión en el negocio, la cooperación con la marca. Una marca protegida garantiza a los socios que los riesgos son manejables y que el negocio no sufrirá fracasos relacionados con actividades desleales de los competidores.

Una marca protegida otorga al propietario el derecho a transferir, arrendar, hipotecar, vender, conceder licencias o utilizar de cualquier otro modo la marca con fines lucrativos.

La marca y terceros

Independientemente del tipo de negocio en el que se encuentre, habrá actores que compitan en términos de calidad del servicio y del producto. A menudo compiten de forma desleal. Una marca distintiva y protegida es quizá la principal herramienta de protección contra la copia y el uso de la marca con fines de competencia desleal. El registro de una marca le da derecho a prohibir que otros utilicen una marca similar para productos y servicios similares.

Además, las marcas registradas le dan derecho a recurrir a las instituciones estatales (Oficina Estatal de Patentes, tribunales, Departamento de Aduanas), que están obligadas a tomar medidas para garantizar que no se infrinja el derecho del titular a utilizar marcas, que se ponga fin a la infracción y que se compense el daño en caso de infracción del derecho.

Y lo que es más importante, la protección de la marca contra los competidores desleales actúa como medida preventiva.

Pocos de ellos intentarán usurpar la exclusividad del negocio protegido por la ley. Asimismo, una marca registrada ofrece protección contra los competidores honestos que puedan copiar accidentalmente la marca.

Al registrar una nueva marca, es importante asegurarse de que no se ha registrado ya una marca igual o similar. Para ello, debe realizarse una búsqueda de marcas.