¿Cómo elegir el mejor soporte de móvil para moto?

Los soportes de móviles son bastante conocidos en los coches, pero desde luego que existe el soporte de móvil para moto y con el tiempo se ha convertido en uno de los accesorios más buscados por los dueños de una motocicleta, a sabiendas de la comodidad, practicidad y sobre todo seguridad que puede brindar en la carretera.

Sin embargo, no es tan sencillo escogerlos, ya que hay varios y de diferentes tipos o funcionalidades en el mercado.

El mejor soporte de móvil para moto pasa por diferenciar bien sus características

El material de construcción

Si bien más de la mitad de los soportes de móviles utilizados en motos están fabricados en plástico, es posible dar con fabricantes que apuesten por materiales como el aluminio, tanto en su totalidad como en alguna parte de sus componentes o piezas.

El material de fabricación dirá mucho, sobre todo, en lo concerniente a lo rígida de su fijación a la moto en entornos de irregularidades en el camino, en velocidades altas o sencillamente desde el punto de vista estético.

Siempre que el presupuesto lo permita, elegir un material pensado para durar, con clips de sujeción robustos, será una garantía de que todo estará bien.

La base y el soporte

El común denominador de los soportes para móviles indica que la base de sujeción siempre será una abrazadera al manillar de la misma. Sin embargo, la base se puede diferenciar de acuerdo al grosor mínimo y máximo, a sus capacidades de ajuste y a lo bien que realice dicho ajuste para quedar bien fijado a la moto. Si bien todos deberían hacerlo bien, eso no siempre sucede y es conveniente leer opiniones de diferentes bases antes de realizar la compra.

El soporte, por el contrario, hace referencia a la parte del accesorio en la que irá fijado el móvil. La diferencia también está en su posibilidad de ajuste, pero también en los materiales y en la cantidad de anclajes que tenga. Los más baratos del mercado suelen tener 2 anclajes laterales, pero algunos de mayor calidad tendrán 4 o más y de materiales que protejan al dispositivo y sean inflexibles ante irregularidades del camino o golpes bruscos.

¿Por qué son útiles los soportes para móvil en la moto?

Todo aficionado a las motos, y a los coches también, reconoce que parte de llevar el móvil en un soporte tiene que ver con comodidad y seguridad. Después de todo, ante cualquier necesidad o eventualidad, no tendrá que desviar la vista del camino para ver algo importante en el móvil.

Sin embargo, la gran utilidad de los soportes tiene que ver con la posibilidad de usar el móvil como un guía de navegación para las rutas que no se conozcan, o donde se quiera tener información en tiempo real para recorrerla de la mejor manera, a modo de GPS con las aplicaciones que todos ya de sobra deben conocer.

Del mismo modo, no se puede dejar de lado el tema de la integridad de los dispositivos. No todos tienen un lugar dedicado en el que llevar siempre el móvil en las motos. Muchas veces, eso ocasiona que se caigan, que se presionen contra la moto y rompan su pantalla, o que incluso estén en lugares que sean muy calientes y dañen su batería. Tener un lugar dedicado, seguro, donde no correrá riesgos de ningún tipo, siempre será una mejor alternativa para garantizar la vida útil del dispositivo.

En el mercado actualmente hay decenas de buenos soportes para móviles. Al ser productos que no se diferenciarán en tantas cosas, lo ideal es partir desde una base, aquí dispuesta, y luego verificar opiniones de los demás compradores para tener la seguridad de que se está comprando un buen producto.