¿Cuáles son los principales géneros de videojuegos y eSports?

Los videojuegos son uno de los pioneros en el ocio digital, tan de moda en nuestros días. Desde su aparición, no han dejado de crecer en número de usuario y hoy son uno de los mercados más potentes del mundo, con un valor de unos 250.000 millones de dólares. Por otra parte, la irrupción de los eSports, la versión competitiva de los videojuegos, también está resultando un fenómeno a tener en cuenta: ya son más de 500 millones de seguidores al año para estos espectáculos deportivos virtuales.

Las razones para este “Boom” son variadas y tienen que ver con la evolución generacional, el aumento de nativos digitales, la llegada y consolidación de los juegos para móvil y otros tantos factores. Pero no podemos dejar pasar un elemento muy importante y que es una seña características, tanto de videojuegos como de eSports. Y es la variedad de géneros y temáticas dentro del sector. Estos entretenimientos atraen a un público amplio, entre otras cosas, porque dan muchas opciones donde elegir e implican facilidad para que alguna de éstas (o varias) se ajusten a sus preferencias como “gamer”.

Un repaso por la historia

Históricamente, los juegos tipo Arcade y los de plataformas han tenido un gran éxito entre los usuarios y han sido de gran importancia para el crecimiento de los videojuegos. Cuando los recursos tecnológicos eran muy tempranos, las posibilidades eran limitadas. Pero la capacidad creativa de los desarrolladores permitió concebir títulos como Mario Bros, Sonic, Pac-Man y otros tantos. De esa semilla llegaron otros de aventuras más actuales, perfeccionados técnicamente, con excelentes gráficos y una movilidad mucho más elaborada, como Prince of Persia, God of War o Assassin´s Creed. Algo similar ocurrió con los juegos de lucha, donde Street Fighter o Mortal Kombat fueron pioneros.

El género “Shooter” o de disparos en primera persona ha sido de los que más ha evolucionado en la historia. Doom nos sorprendía en los años 90´s y abrió la puerta a otros clásicos como Quake o Half Life. Después llegaron Call of Duty o Counter-Strike que, además, hoy son dos de los principales representante de los eSports, junto con Valorant. Eso sí, los deportes electrónicos no podrían entenderse sin su género estrella: el MOBA o multijugador de arena de batalla en línea. Esta temática no sólo triunfa en los ordenadores personales de los “gamers”, sino que también aglutina gran parte de la audiencia de las competiciones retransmitidas. En gran medida, gracias a su punta de lanza: el League of Legends.

La era de los deportes electrónicos

Pero League of Legends no se encuentra sólo en su trono. Otro juego consigue hacerle sombra. Se trata de Dota 2. Este MOBA es, para muchos, un juego más completo y complejo, más adecuado para los “gamers” exigentes que su gran rival. Por otra parte, es otro de los reyes de los eSports, con grandes audiencias y uno de los torneos que mayores premios reparte: “The International”, con un seguimiento masivo, tanto en sus retransmisiones como en las secciones de los portales de apuestas; aunque los demás campeonatos principales de Dota 2 tampoco se quedan atrás como buques insignia de los deportes electrónicos.

No podemos olvidar, por supuesto, el género deportivo. Desde los primeros juegos de fútbol, divertidos pero de una gran simplicidad, hasta los avanzados títulos de hoy en día, que forman parte de grandes sagas, como FIFA y PES (o eFootball). Los juegos deportivos vivieron una segunda juventud con consolas como Wii, que permitía imitar los movimientos físicamente para jugar al golf, tenis o boxeo. Pero ahora vuelven a tener una gran relevancia, de nuevo, gracias a los eSports, donde algunos de ellos, como el citado FIFA o el NBA 2K, tienen una gran repercusión.

Y nos estamos dejando muchos de ellos, como los de motor o los de rol, por poner algunos casos paradigmáticos; cada uno de ellos con grandes ejemplos de títulos conocidos y una evolución técnica importante. Pero la idea principal es que uno de los grandes pilares del éxito de los videojuegos y los eSports ha sido la variedad de opciones a las que han tenido acceso los usuarios. Y así será (o, incluso, aumentará) en el futuro, con las nuevas posibilidades que ofrezca la tecnología.