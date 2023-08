Digitalización al alza: datos y prácticas de los españoles en internet

España va avanzando a un paso constante en su proceso de digitalización. El objetivo de la administración pública es que, en el año 2026, se cuente con aprovechamiento pleno de las nuevas tecnologías y un crecimiento económico que brinde empleos de calidad, mayor productividad y cohesione el territorio. De momento, a base de programas de inversión en todos los ámbitos, se busca que las localidades más pequeñas cuenten con oportunidades similares a las de las grandes ciudades.

Según datos de El Digital Report 2023 de España de We Are Social, el 95% de la población española dispone de acceso a internet. De hecho, el usuario medio pasa alrededor de seis horas diarias en la red y otras tres más consumiendo contenidos televisivos. En este artículo detallaremos aquellas actividades que se dan con más frecuencia en el campo virtual y que, muchas de ellas, ya no solamente seducen al público más joven nativo digital, sino que también lo hacen con otros perfiles con los que antes no se contaba tanto.

Las tres actividades más populares

Entre las actividades que reclaman más uso de internet fuera del horario laboral, destacan las redes sociales como aquella que más adeptos tiene y más horas de consumo presenta. Los datos apuntan que el 85% de las personas que tienen acceso a la red disponen de una cuenta abierta en algunas de estas plataformas y que, de las seis horas en las que estamos conectados, un tercio está destinado a consumir este tipo de publicaciones. Desde 2022, Instagram ha desbancado a Facebook en popularidad.

Otro de los sectores al alza y en constante crecimiento es el juego digital. Aproximadamente seis de cada diez personas lo practican regularmente y esto incluye títulos para videoconsolas, aunque también otras opciones como las producciones diseñadas para móviles. La gran ventaja de estas últimas es que se encuentran disponibles para los smartphones, el dispositivo favorito en este momento; y que en la mayoría de ocasiones se presentan de manera gratuita en las tiendas de aplicaciones.

En la misma línea, cabe mencionar portales especializados en el casino virtual con su plataforma de juegos disponibles en línea, ofreciendo todo tipo de entretenimientos muy distintos los unos a los otros desde un mismo sitio. Se puede contar con la clásica oferta de tragamonedas adaptadas a los nuevos tiempos, así como la posibilidad de experimentar prácticas en vivo como la ruleta o el blackjack, contando con un crupier real que dirige la sesión en directo, sea el momento que sea.

Otra de las actividades habituales online en España es el comercio electrónico. Según consultoras especializadas, la tendencia disparada en los últimos años parece no tener freno. En 2022, el número de ventas en línea en nuestro país supuso el 19,9% de las ventas globales. Yendo más al detalle, seis de cada diez extremeños compra una vez al mes algún producto a través de una página web. El sector más demandado es la moda, seguido de la tecnología y la alimentación.

Los principales retos del futuro

Uno de los objetivos que se han marcado las administraciones a todos los niveles de cara a un futuro a corto plazo es que la tecnología que se aplique, sobre todo en el ámbito de internet, resulte ser inclusiva para todos los segmentos de la población y más respetuosa con el medio ambiente. Para esto último, es importante conseguir métodos que permitan reducir más fácilmente el consumo energético y apostar por las energías verdes, limpias y sostenibles.

A su vez, otra de las tareas marcadas en rojo en la agenda es mejorar en materia de ciberseguridad. Es cierto que en los últimos tiempos se ha avanzado mucho en ese aspecto, incorporando sistemas de verificación como la biométrica o previniendo a la población de acciones sospechosas. En esta misma línea, cada vez son más las escuelas y centros de educación que, ya desde jóvenes, transmiten a sus alumnos unas pautas a seguir cuando salen al campo digital.