Cómo ayudan los drones en las inspecciones industriales

Lo que empezaron siendo pequeñas aeronaves a control remoto, pronto se convirtieron en auténticas maravillas de la tecnología capaces de llevar a cabo todo tipo de proezas. Con esto en mente, resulta evidente por qué las operadoras de drones están a la orden del día; encontrando un sinfín de clientes en áreas completamente diversas. Lo cual nos lleva a hablar de una de sus capacidades más recientes: las inspecciones industriales. Veamos en detalle cómo ha sido este progreso en la ingeniería y qué dispositivos son los más adecuados en cada caso.

La evolución en la industria de los drones no cesa

Mucha gente acudía a una tienda de drones con el simple objetivo de hacer fotos o grabar vídeos desde el aire. No es para menos: esta tecnología es capaz de realizar planos espectaculares que otorgan calidad audiovisual a cualquier contenido. No obstante, las aeronaves no tripuladas han ido varios pasos más allá y conviene analizar todo su potencial.

De la noche a la mañana, los drones comenzaron a entrar en sectores tan diversos como la topografía, la agricultura o, todavía en desarrollo, el transporte de mercancías. En todo este entramado, el uso de dichos dispositivos para las inspecciones industriales y de edificios se ha posicionado como toda una tendencia. Una opción que trae consigo todo tipo de ventajas y que conviene analizar en detalle.

Inspecciones profundas en espacios reducidos

Mientras que, hasta la fecha, para realizar estudios en zonas de complicado acceso había que enviar a operarios, hoy en día se puede resolver esta labor únicamente con el uso de drones profesionales. Es importante tener en cuenta que esto ha traído consigo una mejora sustancial en los resultados de las inspecciones; puesto que las aeronaves son capaces de entrar en espacios reducidos por los que una persona no puede pasar.

De este modo, sectores como el de la construcción o ámbitos como las plantas de energía de todas las clases optimizan de forma drástica los resultados. Con los drones se pueden encontrar posibles fallos que exijan una actuación inmediata; así como llevar a cabo labores de mantenimiento y conservación ejemplares. Todo ello mientras el piloto del dron está a una distancia prudente del lugar, evitando cualquier clase de riesgos en el proceso.

Prevención de riesgos para los operarios

A coalición de lo anterior, queremos comentar el importante papel que desempeñan las aeronaves como la matrice 350 RTK en la prevención de riesgos laborales. Los operarios destinados a las inspecciones industriales tenían que poner su integridad física en juego durante el desarrollo de sus funciones. Algo que ha cambiado por completo ahora que todo se puede resolver de forma remota.

Ahora bien, para que los resultados sean precisos y el piloto pueda operar con destreza, es fundamental que se empleen drones de primera calidad. De lo contrario, el riesgo de que la aeronave quede atrapada y haya que ir a buscarla, suponiendo un peligro para el operario, se multiplica. Razón por la que dispositivos como el Matrice 350 RTK son una inversión obligada para quienes trabajan en dicho sector.

Encuentra los mejores drones del mercado

El modelo previamente comentado es tan solo uno de los muchos ejemplos que existen en el mercado de los drones contemporáneos. En este sentido, queremos sumar a la lista de candidatos el Mavic 3 enterprise, capaz igualmente de obtener los mejores resultados durante las inspecciones industriales que se vayan a realizar.

La Serie Macic 3 Enterprise dispone de sistemas como el módulo RTK con el que se obtiene una precisión absoluta en las inspecciones. También dispone de cámaras de alta calidad y captaciones térmicas para obtener el mayor volumen de datos en cada medición. Una inversión que, como el Matrice 350 RTK, ha de hacerse siempre en las mejores tiendas especializadas. Solo así se garantiza que el dron va a ser de alta calidad y responder a las necesidades empresariales de la operadora o industria en cuestión.