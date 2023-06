¿Cuál es el riesgo de un colapso total de Bitcoin?

Bitcoin es una moneda digital descentralizada, sin banco central ni administrador único, que puede enviarse de usuario a usuario en la red bitcoin entre pares sin necesidad de intermediarios.



Después de valer apenas unos pocos céntimos en sus inicios, fue capaz de abrirse camino hasta su máximo histórico de 66.000 dólares. Al momento de redactar este articulo, se cotiza en 25.900 dólares, pero se prevé que podría dispararse hasta superar los 100.000 dólares en el término de uno a dos años, si se logra concretar su recuperación.



Las expectativas de futuro suelen ser optimistas, como indican en Immediate Connect. Sin embargo, muchas personas que no están familiarizadas con la industria conservan dudas como: ¿Qué tan seguro es un activo tan valioso?



Los escépticos de los criptoactivos aseguran que la industria es una burbuja que pronto estallará y se convertirá en un error fundamental de esta etapa histórica. Entonces, ¿con qué está asegurada la principal de las criptomonedas? ¿Corre algún peligro de caer en la depreciación total?



Bitcoin existe desde hace más de 13 años. Puede parecer que ha recorrido un largo camino, pero de hecho, toda la industria de las criptomonedas está todavía empezando.



Durante todo el tiempo que el bitcoin ha existido, ha estado rodeado tanto de criptoentusiastas como de criptoescépticos. El escepticismo se debe a que muchos creen que, dado que cualquier criptodivisa está descentralizada, todo parece un esquema piramidal.



El esquema es bastante parecido: aquellos que tuvieron tiempo de comprar bitcoin a bajas cotizaciones ahora multiplicaron sus inversiones por decenas de veces, mientras que otros que adquieren BTC hoy obtienen una ganancia menor. Suena muy descabellado, sin embargo la gente tiene esa opinión.



Y no les importa el hecho de que un gran número de empresas públicas invierten grandes sumas en criptodivisas, al igual que los inversores institucionales. Alrededor de una moneda se construye una compleja infraestructura de miles de millones de dólares, en la que participan decenas de miles de personas.



En 2018, dos economistas de la Universidad de Yale, Yukin Liu y Aleh Tsyvinsky, publicaron un estudio titulado "Risks and Returns of Cryptocurrency" (Riesgos y rendimientos de las criptodivisas), donde, entre otras cosas, analizaron la probabilidad de que el precio de BTC cayera a cero en un solo día.



Los autores del estudio mencionaron los rendimientos históricos de bitcoin y descubrieron que las probabilidades de que se desplome a cero oscilaban entre el 0% y el 1,3%.



Tal vez más de uno se ponga nervioso al reconocer que, después de todo, existe una posibilidad de colapso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el estudio se realizó hace más de cinco años, cuando la primera criptomoneda costaba aproximadamente 7.000 dólares.



Numerosos expertos creían irónicamente que los máximos anteriores de 20.000 dólares por BTC no se producirían. Hoy en día, la situación tomó un giro bastante diferente. Bitcoin no sólo superó el máximo histórico de entonces y llegó a costar más de 60.000 dólares, sino que grandes empresas e inversores institucionales también invirtieron en él.



Por lo tanto, la perspectiva de que BTC pueda alcanzar los 100.000 dólares no parece tan sombría. Así mismo, la probabilidad de que el bitcoin se desplome a cero, especialmente durante un día en particular, se compensa, hasta cierto punto.



El siguiente argumento de peso para que el bitcoin se devalúa es la falta de su valor intrínseco. En realidad, la criptomoneda no está asegurada y se representa en forma de código. Hay criptoentusiastas que presentan un contraargumento: el bitcoin está asegurado por la energía que se necesita para minarlo.



Sorprendentemente, este es un juicio falible. La energía utilizada durante la minería de bitcoin sólo se necesita para la propia minería. La moneda no se puede canjear por la energía gastada. Esto demuestra el coste de la moneda, pero no significa que valga nada.



Un ejemplo sencillo: si se extrae arena del fondo del océano, se necesitarán muchos recursos, pero no hay garantía de que haya un comprador para ella. De todos modos, esto no quiere decir que el bitcoin tenga un valor incalculable. De hecho, no tiene garantía en ningún activo físico, pero tampoco un fiat tiene garantía. El dólar, por ejemplo, está respaldado por el PIB de Estados Unidos, su deuda nacional y el compromiso de la Reserva Federal de proporcionar un valor predecible y razonable a la moneda.



El hecho de que el bitcoin no tenga garantías no significa que no tenga valor. No sólo existe, sino que además es único. El principal valor de bitcoin es que es un sistema de pago único que ha hecho posible realizar transferencias libremente en cualquier parte del mundo y ha dado un control total sobre los activos digitales de uno.



Y la tecnología integrada en la red blockchain hace que sea un entorno sin confianza en el que los usuarios no tienen que depender de terceros, como los bancos, para realizar transacciones seguras.



El valor de Bitcoin también depende del número de usuarios. Esto puede describirse mediante la ley de Metcalfe, según la cual la utilidad de una red es proporcional al número de sus usuarios.



Para que el precio del bitcoin se desplace a cero, en realidad habría que borrar de la faz de la tierra todo lo relacionado con él. Ahora bien, el bitcoin es más que una simple criptomoneda.



Es un enorme sector financiero multimillonario con una infraestructura desarrollada y apoyada por grandes empresas, exchanges de criptomonedas e intercambios, gigantescas granjas de minería y una audiencia multimillonaria de usuarios en todo el mundo.



Para que el bitcoin se deprecie por completo, debe dejar de ser necesario para nadie. Ahora parece imposible. Además, la demanda de bitcoin continuará durante las próximas décadas, y probablemente varios siglos.