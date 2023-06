Cómo evitar una estafa en las citas online: mantén la calma y comunícate por video

La popularidad de las citas en línea es una moneda que tiene dos caras. Una es la comodidad de hacer nuevos amigos e incluso encontrar un alma gemela. La otra son los riesgos que conlleva la abundancia de estafadores y defraudadores en estos sitios.

Hoy, más de la mitad de los usuarios de los servicios de citas declaran haber sufrido engaños o fraudes. Las pérdidas anuales en que incurren los usuarios de estos sitios se estiman en millones de dólares. Esta es una cantidad enorme de dinero que la gente entrega a los atacantes, en su mayoría voluntariamente…

¿Cómo no caer en las jugadas de los estafadores y proteger tu dinero? ¡De eso hablaremos hoy!

La forma más fácil es comunicarse por video

Hay algo que es típico de la mayoría de los estafadores: se comunican con las “víctimas” exclusivamente por chat de texto y son muy reacios a cambiar a la comunicación por video. Por lo tanto, si tus peticiones de comunicarte por video son ignoradas de todas las formas posibles, existe el riesgo de que te hayas encontrado con un estafador.

Aquí es donde viene nuestro primer consejo: comunícate más a través de video. También puedes conocer gente así. Por ejemplo, utilizando un videochat para esto. Estos son algunos de los videochats populares que deberías probar:

Camsurf: un chat aleatorio muy sencillo en el que puedes utilizar un filtro de género, especificar el idioma de comunicación de tu preferencia y también buscar interlocutores por intereses. Camsurf también tiene algunas funciones de pago como ocultar ubicación, ícono de verificación, mensaje introductorio, etc.

CooMeet: webcam chicas españolas con un filtro de género que nunca se equivoca, filtro de edad, un traductor de mensajes incorporado, un servicio de moderación excelente. Si valoras la comodidad y conveniencia de las citas online, CooMeet será todo un descubrimiento para ti.

Chatspin: un chat aleatorio bastante clásico con un filtro de género, pero con una función interesante. Nos referimos a las máscaras de IA integradas que pueden ocultar tu rostro hasta que tú mismo decidas mostrarlo al interlocutor. Esta puede ser muy útil para quienes les preocupa su anonimato y confidencialidad.

Holla: una combinación entre un chat aleatorio y una aplicación de citas. Aquí, los usuarios tienen perfiles que se pueden consultar y así conocer información básica sobre una persona, incluso antes de la primera conversación por video.

Chathub: un videochat aleatorio con filtros de idioma y género que se enfoca en la privacidad y seguridad de los usuarios. El servicio aún no cuenta con una aplicación móvil oficial, pero la versión web se adapta bien a los navegadores móviles, así que no habrá problemas al usarla.

Bermuda: un chat aleatorio web con filtros de género y ubicación, así como una gran librería de efectos de video y etiquetas. Si deseas diversificar la comunicación y hacerla más interesante, Bermuda te brindará esta oportunidad.

Randochat: un chat aleatorio para teléfonos inteligentes iOS y Android. En parte, Randochat también puede considerarse una aplicación de citas tradicional, porque los usuarios tienen perfiles más informativos que en los chats aleatorios clásicos. Sin embargo, no esperes aquí una funcionalidad del nivel de Tinder o Badoo.

Las citas en los chats aleatorios son más seguras por defecto que en un chat de texto normal. Es mucho más difícil que un interlocutor te engañe si la conversación se realiza “cara a cara”. Este, al menos, no podrá hacerse pasar por otra persona, o le resultará mucho más difícil hacerlo.

Por otro lado, vivimos en una era de un rápido desarrollo de redes neuronales y tecnologías de IA, que ya pueden cambiar el aspecto y voz de una persona hasta hacerla irreconocible. Por lo tanto, definitivamente no vale la pena confiarse por completo en lo que se ve y se oye. Es muy importante seguir las reglas básicas de protección contra las estafas en Internet, que discutiremos a continuación.

Consejos sencillos para protegerte de los estafadores en Internet

Utiliza únicamente sitios/aplicaciones de citas y videochats confiables y de buena reputación

A menudo, por la búsqueda de algo nuevo, los usuarios eligen sitios y aplicaciones de citas poco conocidas. A veces esta es la estrategia correcta, pero existen también otras situaciones. Los servicios de citas se disfrazan a menudo de diversos tipos de phishing y otros sitios fraudulentos cuyo único objetivo es recopilar tus datos personales y acceder a información confidencial. De aquí se desprende un consejo lógico: si no estás seguro de la seguridad de una plataforma online y hay poca información sobre ella en Internet, es mejor negarse en principio a utilizarla. No incurras voluntariamente en riesgos innecesarios.

No suministres a tu interlocutor demasiada información personal

No des tu nombre completo, dirección, teléfono u otra información sensible hasta que estés 100% seguro de que no tienes a un intruso delante de ti. Es mejor no revelar esta información en absoluto. Tampoco reveles información sobre tus amigos, familiares, colegas, etc. Créenos, algunos estafadores llevan a cabo las jugadas más elaboradas para averiguar más información sobre su “víctima”. Y tú, sin sospecharlo, puedes convertirte en cómplice.

Desconfía de las promesas poco realistas de tu interlocutor

Ten cuidado con los que parecen muy buenos para ser reales o hacen promesas poco realistas. Los estafadores suelen hacer halagos y promesas de riqueza, amor y felicidad para congraciarse contigo y bajarte la guardia. Si acabas de conocer a una persona y ya empieza a confesarte su amor y hacer planes extraordinarios para su futuro juntos, con una probabilidad del 99% se trata de un estafador.

No envíes dinero a nadie bajo ninguna circunstancia

Parece que este consejo es totalmente obvio, pero, por alguna razón, no todos lo siguen. Si el intruso logra bajarte la guardia, ¡estás atrapado! Podría pedirte dinero para diversos fines “importantes”: para comprarte un tiquete, para gastos médicos inesperados, etc. Hazte esta pregunta: ¿por qué esta persona te está pidiendo dinero a ti, un extraño de Internet, y no a sus amigos, familiares o amigos? Y la segunda pregunta: ¿por qué deberías transferir dinero a alguien a quien ni siquiera has visto en tu vida? Recuerda la regla más simple: si surge alguna “petición de dinero” durante una cita, estás tratando con un estafador.

Confía en tu intuición

Sí, este consejo es un poco abstracto, pero créenos, a veces funciona de maravilla. Estamos seguros de que, si has utilizado los servicios de citas por mucho tiempo, podrás tener la sensación de que “algo no está bien” con tu interlocutor, pero, a la vez, no puedes explicar qué es exactamente, aunque sientes algún tipo de amenaza o incomodidad a nivel subconsciente. Lo más probable es que estos sentimientos no sean infundados. Escúchalos y no intentes luchar contra ellos. Tu intuición realmente puede protegerte de los estafadores. ¡No la ignores!

En resumen

Por mucho que lo deseemos, no existe una protección del 100% contra los estafadores. Los atacantes idean cada día nuevas estrategias de engaño, y puede ser difícil adaptarse rápidamente a ellas. Puede que pienses que no hay nada sospechoso en el interlocutor, que está abierto a ti y quiere sinceramente desarrollar la relación. Tal vez sea así. Pero tal vez todo sea un engaño para ganar tu confianza.

Vamos a consolidar: si te es posible, conoce gente y comunícate en un videochat aleatorio, utiliza las citas por Internet con “mente sobria”, no des rienda suelta a las emociones. Y, por supuesto, sigue las reglas básicas para la seguridad en Internet. Aunque te parezcan un poco banales y muy obvias, ¡no es razón para ignorarlas!

Deseamos que solo tengas citas online interesantes, prometedoras y seguras. Esperamos que nuestras recomendaciones te ayuden a evitar situaciones incómodas, ahorrar tiempo y dinero. ¡Buena suerte!