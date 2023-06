Pronóstico para el mercado inmobiliario en 2023 y 2024

Cada vez es más difícil encontrar una vivienda a buen precio, debido principalmente a las constantes complicaciones que impone la crisis económica por la que estamos pasando. Numerosos expertos en el análisis del mercado inmobiliario buscan, así, predecir la evolución del precio de la vivienda durante los próximos años, dándonos así una idea de las oportunidades que tendremos los españoles de conseguir una vivienda a un precio asequible en el futuro.

El precio del metro cuadrado de vivienda en 2023

A comienzos del 2023, el mercado inmobiliario ha mostrado una clara desaceleración en el incremento de los precios que se estaba viviendo no solo en las viviendas nuevas, sino también en las usadas. Así, se aprecia una normalización del porcentaje de compraventas de vivienda, las cuales están volviendo poco a poco hacia la media histórica. Este comportamiento puede apreciarse mejor debido a la gran aceleración que experimentaron los porcentajes de compraventa entre la segunda mitad del año 2021 y los primeros meses del 2022.

Durante el primer trimestre de 2023, se ha observado que los precios correspondientes a la vivienda nueva y a la de segunda mano en España experimentaron un crecimiento interanual del 6.3%, estableciendo un precio medio de 1713 euros por metro cuadrado. Así, podemos concluir que el precio de la vivienda sufrió una considerable desaceleración respecto al ritmo establecido en años anteriores a inicios del 2023.

En base a esta información, se sostiene que el precio medio de la vivienda en España variará a lo largo del 2023 entre un descenso del -2,52% y un incremento del 2,3%. Este fenómeno de desaceleración comenzó en diciembre del 2022, mes durante el que las ventas de pisos y las hipotecas se vieron reducidas por primera vez en 2 años.

Bajadas en el precio de la vivienda durante la segunda mitad de 2023

Los análisis también concluyen que el año 2022 ha sido especialmente beneficioso para el mercado inmobiliario, al registrar cifras superiores a las 600.000 compraventas de viviendas. Pese a ello, se debe tener en cuenta la inflación que se está experiemtando y las medidas económicas que se han establecido debido al aumento que han sufrido los tipos de interés. La subida de precios de la vivienda acontecida a lo largo del año 2022 parece haberse ido reduciendo durante el 2023, aunque todavía deben tenerse en cuenta la evolución de factores de relevancia para este fenómeno, tales como el estado general de la economía y otros factores externos.

Pese a esto, muchos expertos mantienen que el mercado inmobiliario no dejará de polarizarse, dando lugar así a un descenso en los precios de las viviendas tanto de precio medio como medio bajo. La causa de esto reside en el hecho de que son precisamente las familias, comprador tipo de estos inmuebles, las que más se están viendo afectadas por la incertidumbre que permea el panorama económico del país, así como por el encarecimiento del coste de vida que dificulta cada vez más disfrutar de una buena calidad de vida.

El descenso de precios no se dará lugar en todas las viviendas debido a que, en lo relativo a las viviendas de lujo, los precios y números de precios no dejarán de crecer. Estas viviendas, pese a no conformar ni siquiera el 12% del total del mercado, forman una franja de producto en pleno apogeo motivado, principalmente, por la llegada de fortunas procedentes de otros países.

Los precios y ventas podrían estabilizarse para 2024

La desaceleración del mercado inmobiliario de 2023, tal y como puede deducirse, afectará también a los precios y ventas del mismo en el año 2024. Es por ello que deberemos permanecer atentos y estudiar detenidamente los cambios que sufrirá este mercado durante el resto del año para poder establece previsiones y predicciones más precisas, pese a que, de momento, son muy similares para los próximos dos años.

La manera en la que afectará a los precios de la vivienda en 2024, en base a la información recopilada hasta el momento, se trata de un descenso similar al que estamos experimentando en 2023. Sin embargo, dicho descenso presentará un ritmo más moderado que el calculado para este año. A pesar de esto, la evolución podría verse afectada por la implantación de nuevas subidas de tipos, así como por otros acontecimientos de suficiente importancia como para afectar al mercado inmobiliario.

Por otra parte, muchos expertos tienen la esperanza de que la situación mejore para el año 2024. Estos se basan en las previsiones gubernamentales y de los diferentes agentes extranjeros, los cuales indican que los factores negativos van a mejorar de manera considerable.

Recuerda que, para poder estar al tanto de las últimas noticias relacionadas con el mercado inmobiliario, deberías consultar portales web especializados en este sector, tales como el blog inmobiliario de Banker & House.