¿Estás comenzando tu viaje criptográfico? Guía para principiantes

Al comenzar su empresa como comerciante de criptomonedas, usted, como muchos otros comerciantes, es probable que cometa una multitud de errores. Pero no se preocupe, esto es de esperar, ya que el comercio de criptomonedas es una actividad compleja que requiere mucha práctica!

La buena noticia es que hay varias reglas que puedes seguir cuando operas con criptomonedas para reducir tus posibilidades de cometer errores comunes y aumentar tus posibilidades de obtener ganancias. Por supuesto, usted no tiene que apegarse a todas estas reglas, pero las hemos incluido para ayudarle a convertirse en un mejor comerciante. Por lo tanto, siga leyendo para descubrir siete reglas clave que todos los principiantes deben seguir al operar con criptografía!

7 Reglas a tener en cuenta al invertir en criptografía

¿Crees que estás listo para comenzar a operar? ¡El sector criptográfico está a la vuelta de la esquina! Pero primero, echa un vistazo a estas reglas clave que todos los principiantes deben seguir al invertir en criptomonedas!

Nunca Invierta Más De Lo Que Está Dispuesto A Perder

Como operador principiante, puede ser fácil dejarse llevar cuando se invierte en criptomonedas. Algunos operadores tienen suerte desde el principio y obtienen una ganancia considerable, lo que los lleva a seguir invirtiendo más y más dinero. Esto puede parecer una buena idea, pero en realidad, estás tomando un riesgo masivo que puede terminar desastrosamente. Si vas a seguir alguna de las reglas que hemos enumerado, asegúrate de que sea esta: ¡nunca inviertas más dinero del que estás dispuesto a perder!

A veces los operadores pueden olvidar lo riesgoso que es realmente el comercio y cómo nunca se puede garantizar que se obtendrá una ganancia. Invertir en criptomonedas y otros activos no es adecuado para usted si piensa que puede hacerse rico de ella en el tiempo mínimo. Se necesita mucha práctica y errores para obtener un beneficio constante, y no importa lo preparado o experimentado que estés, siempre tendrás la oportunidad de perder todo tu capital. Es por eso que sugerimos comenzar a operar con una pequeña cantidad y lentamente construir su cartera en lugar de sumergirse en la cabeza primero. También debe establecer un presupuesto basado en su situación financiera y apegarse a él. ¡Esa es la mejor manera de evitar endeudarse con inversiones!

No sucumban a FOMO

FOMO, abreviatura de “Miedo de perderse”, es una sensación intensa que casi todos los operadores tienen en algún momento de su carrera comercial. En algún momento, puedes notar que otros traders están obteniendo ganancias significativas de una inversión específica, y te inclinarás a invertir tu propio dinero en el mismo activo para que puedas obtener ganancias también. Esto es exactamente a lo que se refiere FOMO, y puede conducir a decisiones muy costosas e irracionales, por lo que es vital ser consciente de este sentimiento y aprender a ignorarlo.

Los operadores nuevos e inexpertos, en particular, pueden sufrir más de FOMO, ya que a menudo todavía no han experimentado ningún beneficio notable. Una vez que se da cuenta de que otros operadores se están beneficiando de una moneda específica, usted puede pensar que es mejor también invertir en ella. Sin embargo, sólo porque se están beneficiando de una inversión específica no significa que usted también lo hará. El mercado es increíblemente volátil, y las monedas pueden bajar de precio en cualquier momento. También es más probable experimentar pérdidas si toma una decisión drástica sin hacer suficiente investigación de antemano.

Solo recuerde que el comercio de criptomonedas no es una carrera y, más a menudo, tener un objetivo a largo plazo al que se adhiere es la mejor manera de obtener una ganancia estable. Acepta que no puedes ganar todo el tiempo y aprende a seguir el ritmo cuando se trata de tu portafolio en lugar de saltar inmediatamente a nuevas monedas solo porque otros operadores parecen estar beneficiándose de ellas.

Investigue

No hacer suficiente investigación antes de operar es uno de los peores errores que se puede cometer como principiante y experto. Si intenta sumergirse en el mercado de criptomonedas sin una preparación adecuada, entonces tiene una probabilidad significativamente mayor de experimentar pérdidas. Afortunadamente, nunca te faltarán recursos interesantes e informativos, ¡incluidas muchas opciones gratuitas!

El primer paso es aprender más sobre qué es la criptomoneda, cómo funciona y cómo se puede utilizar. Hacer esto también le ayudará a familiarizarse con los términos clave y el lenguaje que se utilizan comúnmente en la comunidad criptográfica. También se recomienda que revise regularmente los artículos sobre las últimas noticias en las industrias criptográfica, financiera y comercial.

Después de esto, puedes empezar a investigar monedas específicas en las que estés interesado en invertir. En primer lugar, diríjase al sitio web oficial de la moneda y lea su libro blanco. A continuación, puedes consultar los canales de redes sociales del desarrollador o buscar la moneda en una plataforma como Reddit o Discord para saber más sobre su comunidad.

¡Hay muchos recursos diferentes a los que puedes acceder en línea, incluyendo videos de YouTube, podcasts, libros, documentales, PowerPoints y más!

Fuente: Pexels

Busque Ayuda Adicional Cuando Sea Necesario

Contrariamente a la creencia popular, no tienes que estar completamente solo al operar con criptomonedas. Si tienes dificultades para empezar como comerciante y crees que necesitas alguna orientación adicional, ¡entonces hay muchas opciones para ti! Después de todo, el comercio de criptografía es muy complicado y puede sentirse abrumado, por lo que sugerimos hacer uso de toda la ayuda que pueda obtener.

Una excelente manera de recibir apoyo y orientación adicional es mediante el uso de un agente de criptomonedas especializado. Estos corredores están cargados con todo tipo de herramientas y recursos útiles que puede utilizar a medida que da sus primeros pasos como un comerciante.

Hay un montón de corredores diferentes para elegir, y si tienes problemas para tomar una decisión, siempre puedes registrarte en una plataforma criptográfica como immediate-edge.io. Estas plataformas pueden ayudar a acelerar el proceso al conectarlo automáticamente a un corredor que se adapte mejor a usted en función de su nivel de experiencia y preferencias comerciales.

Diversifique su cartera

Diversificar su cartera es una de las mejores maneras de hacerlo más estable y mitigar su riesgo general al operar. Esta es una regla especialmente crucial si tienes una tolerancia de bajo riesgo, ya que puede maximizar sus retornos potenciales mientras te da una "red" en la que caer si algo sale mal.

Por ejemplo, si inviertes en varias criptomonedas diferentes y el valor de una o dos de estas monedas cae en picada de repente, entonces no habrás perdido todas tus inversiones y aún puedes equilibrar estas pérdidas con las otras monedas. De esta manera, no tendrá que preocuparse de que todo el valor de su cartera se elimine de una vez!

Muchos operadores principiantes cometen el error de invertir todos sus fondos en una sola moneda popular como Bitcoin o Ethereum. Esto puede parecer una buena idea, ya que estas monedas ya han demostrado que pueden soportar la volatilidad del mercado de criptomonedas y tienen el apoyo de comunidades dedicadas. Sin embargo, estas monedas todavía no son inmunes a caídas significativas en el precio, por lo que es importante asegurarse de que sus inversiones se extienden a través de otras monedas o activos comercializables.

Si tienes dificultades para encontrar nuevas monedas en las que invertir, te recomendamos que te dirijas a un mercado de criptomonedas y busques a través de sus criptomonedas listadas.

Establecer un plan

Establecer un plan realista es otra regla clave a la que le aconsejamos que se adhiera con el fin de garantizar que aproveche al máximo el comercio de criptomonedas. Tampoco tiene por qué ser un plan demasiado complicado, lo suficientemente detallado como para ayudarte a emprender un camino firme. Tener un plan de trading también puede ayudarte a evitar FOMO, que, como hemos mencionado, puede ser un obstáculo complicado para los traders principiantes.

Usted puede comenzar a establecer un plan pensando primero en sus objetivos a corto y largo plazo cuando se trata de operaciones. Estos objetivos deben ser alcanzables, o simplemente te estás preparando para el fracaso. Al crear un plan, también debe considerar otros factores, como su tolerancia al riesgo, el presupuesto y cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a las operaciones. Es una buena idea tener un pensamiento cuidadoso sobre todos estos factores antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Por último, puede considerar la creación de un diario de operaciones en el que registre su negociación activamente. Esto puede ayudarle a probar de manera efectiva varias estrategias de trading y puede determinar si necesita o no hacer modificaciones a su plan de trading. Si no estás seguro de cómo crear un plan de trading, ¡hay muchos ejemplos en línea que puedes usar como plantilla!

Ten Paciencia

Por último, pero no menos importante, es importante aprender a ser paciente al operar. Como dijo Dennis Gartman, "Se necesita una paciencia adecuada durante todo el ciclo de vida del comercio, a la entrada, mientras se mantiene y se sale". El trading no es algo que se pueda apresurar, y aprender a ser paciente es una habilidad difícil de dominar.

La disciplina va de la mano con la paciencia y puede hacer o romper a los comerciantes. Como hemos mencionado con FOMO, es importante controlar cualquier impulso irracional para evitar tomar una decisión lamentable. Usted debe tratar de eliminar la emoción por completo al operar y aprender a confiar en cambio en la toma de decisiones informadas basadas en su experiencia y la investigación. ¡Esta es una de las maneras clave de convertirse en un operador hábil y exitoso!

Fuente: Pexels

Reflexiones finales

Con todo, convertirse en un buen cripto comerciante no es ciencia espacial. Sin embargo, para encontrar el éxito en el comercio, debe hacer la mayor preparación posible. Es por eso que es crucial crear un plan realista y hacer una investigación exhaustiva antes de invertir cualquier tipo de dinero. Además, al buscar ayuda adicional y aprender a crear una cartera diversificada, puede reducir el riesgo y generar más confianza.

Establecer sus propios límites, incluyendo su tolerancia al riesgo y presupuesto, también le ayudará a evitar grandes pérdidas. Finalmente, aceptar que la paciencia es clave cuando se trata de ser un operador de criptomonedas le permitirá alcanzar todo su potencial y comenzar su camino hacia la creación de una cartera estable a largo plazo! ¡Buena suerte!