¿Qué hotel elegir en Platja d'Aro?

Saber elegir un buen alojamiento para nuestras vacaciones es casi tan importante como escoger el mejor destino. Podríamos estar en el mismo paraíso, pero si nuestro tiempo de descanso no es agradable y no podemos contar con la tranquilidad y los servicios adecuados, entonces todo podría convertirse en una experiencia digna de olvidar. Si ya estás preparando tu próximo destino y quieres encontrar el mejor hotel en Platja d'Aro, no dejes de seguir nuestras recomendaciones.

¿Por qué elegir Platja d'Aro para tu próxima escapada?

En pleno corazón de la Costa Brava, y situada en un enclave digno del mejor de los paraísos, encontramos Platja d'Aro. Se trata de un municipio especialmente acogedor en el que la naturaleza se expresa con toda su plenitud.

Cuenta con 2 kilómetros de impecable playa y una estupenda colección de calas que la convierten en un auténtico paraíso mediterráneo. Cumple con las condiciones suficientes para disfrutar de actividades y deportes acuáticos, así que los amantes del mar van a encontrar todos los alicientes para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Pero Platja d'Aro es mucho más que un destino de sol y mar. A su alrededor se pueden disfrutar de hermosos paisajes de montaña, frondosos bosques y esa tranquilidad necesaria que todos buscamos en nuestros días de descanso. Sin embargo, no podemos olvidar la oferta cultural e histórica que el lugar nos ofrece. Resulta imprescindible visitar su conjunto histórico en Castell d'Aro, no en vano ha sido declarado Bien Cultural de Interés Nacional.

¿Dónde alojarse en Platja d'Aro?

Como lugar de destino perfecto para los amantes del mar, la naturaleza y la cultura, Platja d'Aro ofrece una importante oferta de alojamientos que buscan satisfacer los deseos de todos sus visitantes.

Es así como podemos encontrar hoteles para todos los gustos, desde los que necesitan la tranquilidad más absoluta y la total desconexión, hasta los que quieren disfrutar de un ocio nocturno de calidad. Sin olvidar, por supuesto, a los que viajan con familia y necesitan los suficientes alicientes para tener a los niños entretenidos y ocupados.

Como una pequeña muestra, te ofrecemos los mejores hoteles en Platja d'Aro que te van a ofrecer una experiencia inolvidable:

Hotel Els Pins

Si buscas el mejor lugar para desconectar rodeado de naturaleza y a solo unos metros de una de las playas más bonitas del Mediterráneo, este es el alojamiento perfecto.

Cuenta también con alquiler de apartamentos por si necesitas más espacio para la familia. En las instalaciones, encontramos una deliciosa piscina, así como una zona dedicada a los más pequeños.

Hotel Costa Brava

Se encuentra en una de las zonas más valoradas de la localidad. Algunas de sus habitaciones ofrecen vistas inmejorables al Mediterráneo, y otras a la montaña. Cuenta con un salón, bar y varias terrazas, además de los servicios de un restaurante que ofrece lo mejor de la gastronomía mediterránea.

Hotel S'Agoita

Lo encontramos en pleno centro de la población y rodeado de toda la zona comercial. A 150 metros tenemos la Platja Gran. El hotel ofrece la posibilidad de disfrutar de una piscina exterior, así como una zona para tomar el sol con tumbonas.

Si todavía no te has decidido por el mejor destino para tu próxima escapada, no lo pienses más. Si buscas todas las bondades de la naturaleza y lo mejor del Mediterráneo, Platja d'Aro es el paraíso perfecto para ti.