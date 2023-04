Asesoramiento laboral para trabajadores: no dejes que pisen tus derechos

Muchas personas han perdido su puesto de trabajo y, como tal, se están viendo obligadas a aceptar unas condiciones nefastas en lo que respecta al respeto del derecho laboral. Permitir esta situación es algo totalmente inviable y, para que no suceda, las asesorías ocupan un puesto fundamental. Unos despachos que te guiarán para que todos tus derechos se respeten desde la misma firma del contrato hasta, si llega el caso, el despido.

El papel de los asesores en la firma del contrato

Se tiende a pensar que el asesoramiento laboral es un servicio exclusivamente dirigido a los empresarios. A pesar del papel que juegan estos despachos en todo tipo de modelos de negocio, hay que tener en cuenta que también se ponen a la entera disposición de los particulares. De este modo, garantizan que algo tan delicado y trascendental como la firma del contrato queda sujeto a la más absoluta transparencia y validez legal.

En este orden de ideas, cabe empezar hablando de su establecimiento de pactos con el personal que requieren una protección especial, asegurando que se cumplen con todos los requisitos que puedan necesitar para el desarrollo de sus quehaceres cotidianos. Asimismo, se dejan claras las cuestiones relacionadas con la movilidad geográfica, la jornada de trabajo, las vacaciones y las faltas o sanciones que se puedan llegar a interponer. Lo que ponga en el contrato será inamovible durante la vigencia del mismo, por lo que nada de dejarse atemorizar por las amenazas de empresarios de baja ética.

A partir de este momento, toda modificación que se haga es recomendable que cuente con la participación de dicho despacho. No dejes que un cambio sin revisión por parte de un asesor laboral juegue en tu contra. Por lo que, como puedes observar, las funciones de estos especialistas quedan muy ligadas al trabajo de supervisión a largo plazo. Unas figuras que van a velar por tus intereses con el paso de los años.

Negociaciones de interés en el entorno laboral

No todas las negociaciones que se llevan a cabo en el entorno laboral están relacionadas con las condiciones del contrato. Establecer pactos y convenios colectivos suele ser crucial para que los empleados estén a gusto en su puesto y el clima de trabajo sea óptimo. Motivo por el que muchos empresarios suelen estar dispuestos a gestionar estas materias mediante la participación de una asesoría laboral particulares.

En este punto se llevan a cabo gestiones de suma importancia como las reestructuraciones, las reorganizaciones, el diseño de planes estratégicos o incluso la gestión de las huelgas. Diferentes ocasiones en las que la intervención de un asesor es crucial, puesto que cuenta con un claro dominio sobre todo lo que envuelve el campo del derecho laboral. ¡El desconocimiento jurídico no puede ser un impedimento para tu bienestar profesional!

La defensa que necesitas en caso de conflicto

No nos queremos despedir sin hablar del rol mediador que puede llegar a asumir un asesor laboral para trabajadores en caso de conflictos. Esto es especialmente relevante cuando se dan casos severos como los despidos improcedentes que, a pesar de no tener justificación alguna, no vienen acompañados de la indemnización correspondiente. Saber cómo lidiar ante el futuro juicio pasa a ser fundamental.

Los asesores tratarán de llegar a acuerdos por la vía extrajudicial, garantizando que ambas partes queden satisfechas antes de llegar a los tribunales. En caso de que esto no suceda y que el despido (bien sea individual o colectivo) siga sin tener una compensación económica, entonces dichos despachos te darán todas las herramientas necesarias para optimizar las probabilidades de éxito.

Aunque no todo el mundo lo sabe, los empresarios pocas veces tienen las de ganar en estos procedimientos. Motivo por el que no dudes en hacer la reclamación correspondiente para así recibir lo que te mereces.