Alquiler de catamaranes en el Mediterráneo y formación náutica con Málaga Catamarán Sea

La mejor manera de tomar contacto con este tipo de embarcaciones es alquilando una de ellas. Para ello, solo hay que ponerse en contacto con Málaga Catamarán Sea y ellos asesorarán al cliente para llevar a cabo su idea, ya sea alquilar el catamarán para pasar unas vacaciones en familia o con amigos, o bien como lugar perfecto para realizar un Team Building, es decir, reunir al equipo de trabajo y estrechar lazos.

El alquiler de catamarán también es posible para fiestas y eventos, y los precios varían en función del tipo de alquiler. Desde las dos horas mínimo, hasta cuatro u ocho horas. También es posible alquilar el catamarán para pasar el fin de semana. En este caso se entrega el viernes por la tarde y se devuelve el domingo por la tarde.

Alquiler de catamarán por el Mediterráneo

Málaga Catamarán Sea ofrece distintas posibilidades de alquiler de catamarán en Málaga, desde disfrutar navegando por las aguas del Estrecho de Gibraltar, otear la zona de Sotogrande en los límites con la provincia de Cádiz, visitar la ciudad de Ceuta y conocer de primera mano su mercado, la playa de La Herradura o los Acantilados de Maro. Todas estas opciones y muchas más son posibles gracias al catamarán en Málaga de la empresa Málaga Catamarán Sea, que, además del alquiler de catamarán en Málaga también ofrece a sus clientes formación y prácticas náuticas de primer nivel.

Ampliar la titulación PER en Málaga

Si se desea realizar unas prácticas oficiales de navegación a bordo del catamarán de Málaga Catamarán Sea es posible. Entre las ventajas de realizar las prácticas ampliación PER en Málaga es que estas embarcaciones aportan una mayor seguridad en la navegación, menor posibilidad de mareo y ausencia de escora. Todo ello convertirá la experiencia de navegación en un momento muy ameno.

La ampliación de PER en Málaga permite al Patrón de Embarcación de Recreo gobernar naves de hasta 24 metros de eslora, por lo que, con esta titulación, se puede cruzar desde la península hasta las baleares.

Las prácticas para la ampliación de PER en Málaga se realizan todo el año, pero preferiblemente desde los meses de octubre a junio. El título obtenido a través de Málaga Catamarán Sea está homologado por la Junta de Andalucía. En el precio de las prácticas se incluye el combustible utilizado por la embarcación, el instructor de abordo y los seguros necesarios.

Realizar las prácticas de PER en Málaga

Si todavía se está en un nivel inferior y se desea comenzar a instruirse en las técnicas náuticas, entonces hay que empezar por obtener el título de Patrón de Embarcación de Recreo, lo que se conoce como PER. Para ello, además de la teoría, hay que realizar unas clases prácticas de manejo y conocimiento de la embarcación in situ. En Málaga Catamarán Sea también ofrecen prácticas PER en Málaga. De esta forma se podrá obtener el título PER de una manera amena y muy segura a bordo de un catamarán.

Con la titulación PER se pueden gobernar embarcaciones de hasta 15 metros de eslora, tanto de motor como de vela (en este caso habría que realizar la ampliación del título a Vela). Además, permite llevar el barco a distancias de máximo 12 millas de la costa. Un ejemplo sería la distancia que hay entre las islas que componen los archipiélagos canario y balear. Igualmente, el título PER permite el manejo de motos acuáticas sin límite de potencia.