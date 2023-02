¿La seguridad social suele pagar atrasos y pensión todo junto?

Lamentablemente, la administración a veces no paga a tiempo y se producen atrasos. Esto se debe a una serie de circunstancias, como el tipo de prestación, la cantidad a abonar, o el número de trabajadores pendientes de recibirla. Pero aún existen otros factores al margen de los mencionados: la situación económica del estado, o la coyuntura general a nivel global, como la ocurrida tras la crisis del Coronavirus y el consiguiente aluvión de los ERTE.

A continuación, nos vamos a referir a los atrasos en el pago de las pensiones, y algunas cuestiones directamente relacionadas con este tema, como subidas en las prestaciones o el primer pago de la jubilación.

Me suben la pensión y no me pagan atrasos

En general, cuando se produce un aumento en una pensión, como ha ocurrido con la subida de las pensiones en el presente 2023, este aumento se aplica a partir de la fecha en la que se produce, sin incluir atrasos correspondientes a períodos anteriores. En otras palabras, el aumento en la pensión es un ajuste sobre la base de la pensión actual, y no sobre la base de la pensión que debió haberse pagado en el pasado.

Sin embargo, es posible que en algunos casos los atrasos puedan ser reclamados y pagados. Por ejemplo, si se ha producido un error en la liquidación o cálculo de la pensión, o si se ha demorado indebidamente en notificar un aumento correspondiente.

Pero, ¿qué ocurre si se atrasa en el primer pago? Ya sea de jubilación, de incapacidad permanente, o cualquier otro, tras una sentencia firme.

A diferencia de épocas pasadas, en el año en curso las pensiones se han incrementado en una porcentaje que hacía décadas no se veía. El motivo: la implantación de un nuevo sistema para la revalorización de las pensiones públicas.

¿Cuándo pagará la Seguridad Social los atrasos a los pensionistas?

Todavía estamos comenzando este 2023, pero una de las consultas más recurrentes en Toro Abogados es esta. Si tomamos como referencia el año pasado, podemos decir que los atrasos se van abonando de manera trimestral, desde enero. Calculando el importe según la cuantía de la pensión percibida el año anterior, los beneficiarios de las pensiones irán recibiendo los pagos de los atrasos cada tres meses en el banco en el cual tengan domiciliada la pensión.

Para el caso de que un pensionista recibiese una pensión inferior a la mínima, el importe del atraso se va a calcular tomando como valor el de la pensión mínima, beneficiándose así de una pequeña subida.

Primer pago pensión jubilación

En este punto, hemos de aclarar un aspecto: no es lo mismo el reconocimiento de la prestación que el pago en sí. Una cosa es que se apruebe el derecho a la prestación, y otra recibir los ingresos de la pensión. Así, el día fijado como hecho causante, será distinto según en qué situación esté el trabajador:

Trabajadores de alta. Día de cese en la actividad.

Asimilados al alta. Día de presentación de la solicitud.

No alta. Día de presentación de la solicitud.

Una vez reconocido, lo recibirán hacia final del mes de la resolución, pero con efectos desde las fechas que acabamos de mencionar. Eso sí, si la solicitud se presenta tiempo después, los efectos solo se retrotraen tres meses.

Primer pago pensión incapacidad permanente

En los casos en que, efectivamente, se cobre la pensión de incapacidad permanente por primera vez, la fecha en que se produzca el primer pago será el último día hábil del mes correspondiente. Es decir, el día 30 o 31 si es hábil, y si no, el inmediatamente anterior.

Si no es el primer pago, sino que se trata de un pago ya recurrente, los beneficiarios recibirán sus ingresos a partir del día 25. Pero como veremos seguidamente, hay más dudas cuando la pensión proviene de una sentencia judicial.

¿Cuánto tarda en pagar la Seguridad Social una sentencia firme?

Es habitual resolver en la Sentencia tanto lo respectivo a la pensión en sí misma, como a los atrasos. En cuanto a la primera cuestión, al margen de notificaciones, puede tardar en comenzar a pagar unos pocos días o semanas. Sin embargo, la cuestión que preocupa a mucha gente, es qué ocurre con los atrasos, también reflejados en sentencia.

¿La seguridad social suele pagar atrasos y pensión todo junto?

La respuesta depende de si la Seguridad Social recurre o no la Sentencia. Si no la recurre, los atrasos se reciben en un par de meses a lo sumo. En el caso de que sí interponga recurso, habrá que esperar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, algo que dura un año de media, según la experiencia de los abogados especializados en el Derecho de la Seguridad Social.



Autor: Juan Adrián Ríos López, abogado desde el año 2011. Con una larga trayectoria en los despachos y el mundo jurídico, inició su profesión en el campo del Derecho Civil y Penal. Actualmente, desarrolla su labor principalmente en las ramas de Derecho de Familia, Derecho de la Seguridad Social e incapacidades.