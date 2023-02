El poder del maquillaje para tu confianza y estado de ánimo

Otros lo utilizan para expresarse. Una base de maquillaje no es solo eso. Puede transformar, proteger y mucho más. Puede que no estés segura del poder del maquillaje, pero podemos afirmar con seguridad que es importante. Por ello, no está de más que te propongas a hacer un curso de maquillaje. Puedes hacerlo para ser profesional o para verte mejor cada día.

Por qué es importante aprender sobre maquillaje

Aunque no te parezca necesario, piensa fuera de ti misma. Aunque creas que el cuidado de la piel es más necesario que el maquillaje, otras personas confían en los cosméticos para aumentar su confianza y su estado de ánimo. Para ayudarte a entenderlo, nada mejor que acudir a Noelia Fuentes, cursos de maquillaje, quien nos explica las razones por las que el maquillaje es fundamental.

Lo poderoso que puede llegar a ser el maquillaje

Si alguna vez has oído a alguien hablar del poder que tiene el maquillaje, se refiere a su cualidad transformadora. Bien aplicado, el maquillaje puede cambiar radicalmente la imagen. Un corrector de cobertura total puede ocultar una cara llena de acné y un perfilador de labios aplicado por expertos, puede hacer que tus labios parezcan más carnosos. Cuando ves el antes y el después, te das cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser el maquillaje.

Uno de los ejemplos favoritos de Noelia Fuentes es el maquillaje de pómulos. Puedes conseguir unos pómulos más definidos, una nariz más fina, un labio inferior más carnoso y una mandíbula más angulosa con un poco de maquillaje de contorno.

Para comprobarlo, desliza una de las barras de maquillaje (elige una que sea dos tonos más oscuros que tu tono de piel) sobre los puntos clave. Aplícalo a lo largo de los pómulos, a los lados de la nariz, justo debajo del labio inferior y a lo largo de la mandíbula. Después, puedes difuminarlo con una esponja de maquillaje. Te sorprenderá la diferencia. Esto y mucho más lo puedes aprender en el curso de maquillaje en Málaga que te ayudará a que perfecciones las técnicas que ya manejas o sencillamente, te ayudará a adentrarte en este fascinante mundo.

Razones para aprender técnicas de maquillaje

Reconocer que el maquillaje cambia (temporalmente) tu aspecto no demuestra necesariamente que sea importante. Si aún te preguntas por qué la gente lo considera imprescindible en su día a día, a continuación te nombramos tres razones, aunque hay muchas más.

Ayuda a sentirse más segura de sí misma

Aunque un color de labios espectacular no sea lo tuyo, la aplicación de algunos productos esenciales sutiles puede ayudarte a sentirte más acorde y, a su vez, más segura de ti misma. El maquillaje también permite disimular problemas de la piel que pueden causar inseguridad

Aunque no es necesario llevar maquillaje ni utilizarlo para ocultar nada, muchas personas prefieren mantener las imperfecciones y las manchas oscuras a cubierto. Los cursos de automaquillaje en Málaga te ayudan a conseguirlo. Los correctores de color, son populares por esta razón. Pueden ayudar a neutralizar el aspecto de varias imperfecciones, incluidas las rojeces y las manchas de la edad.

Transmite el estado de ánimo

El maquillaje es una forma milenaria de expresión personal. Con él puedes mostrar tu personalidad y tu estado de ánimo. El maquillaje con colores vivos, por ejemplo, es una de nuestras formas favoritas de enviar la señal de que estamos de buen humor.

Se puede adaptar a distintas ocasiones

Adaptar el maquillaje a la situación puede ayudar a demostrar que estás preparada. Por ejemplo, llevar un maquillaje profesional a una entrevista de trabajo ayuda a transmitir tu nivel de entusiasmo y compromiso.

¿Eres maquilladora y quieres especializarte en maquillaje de novias?

Si eres una novia con un presupuesto ajustado o buscas especializarte en la aplicación de técnicas profesionales un curso de maquillaje para novias te permitirá mejorar tus habilidades y te podrá guiar hacia un emprendimiento con muchas aspiraciones.

Noelia Fuentes puede acompañarte en esta experiencia con un curso de maquillaje de novia que condensa la información para que sea fácil de digerir, sea cual sea tu nivel de habilidad.