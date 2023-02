La tendencia sostenible en la comida para llevar

Todo el mundo habla de sostenibilidad. Es lógico, la amenaza del cambio climático es hoy más grave que nunca, por eso todos tenemos que poner de nuestra parte para combatirlo y ayudar a la mejora del medio ambiente, reduciendo nuestra huella de carbono e intentando no crear más residuos.

En nuestro país la mayor parte de los residuos de comida los produce el sector de la restauración, por lo que muchas empresas ya se están poniendo manos a la obra para tratar de cambiar los modelos de negocio a opciones más sostenibles, como por ejemplo utilizando envases de comida para llevar ecológicos, pero también con pequeños gestos como sustituir las pajitas de plásticos por unas de metal, servir cubiertos desechables de cartón, etc.

Pero esto no es todo. La gravedad del asunto ha obligado a los gobiernos a tomar medidas adicionales y de obligado cumplimiento, que apuestan por la sostenibilidad y la eco-responsabilidad.

En el artículo que hemos preparado repasaremos estas propuestas de ley y directrices que se han puesto en marcha para lograr un mundo mejor para todos, y cómo los restaurantes y servicios de comida para llevar o a domicilio pueden implantarlas.

Agenda 2023

Seguro que no paras de oír noticias sobre los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero puede que no tengas muy claro en qué consiste verdaderamente este concepto.

La Agenda 2030 es el plan de acción propuesto por las Naciones Unidas y que 193 Estados miembros han aprobado, para tratar de conseguir mejorar la situación mundial con acciones en favor de la gente, del planeta y la prosperidad, a la vez que se trata de lograr la paz mundial y proporcionar acceso a la justicia a todas las personas.

Aquellos países que se han comprometido a cumplir con este plan deben poner todos los medios necesarios para su implementación, con el fin último de lograr sus metas para el año 2030.

Para encaminarse a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles relacionados con el medio ambiente, el gobierno español ha redactado distintas leyes sobre los productos fabricados con plásticos y sobre el desperdicio alimentario, que pasaremos a ver a continuación.

Normativa española

Ya en verano de 2021 entró en vigor el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores, que prohibía a los comercios dar gratis bolsas de plásticos, alentando a los consumidores a llevar sus propias bolsas de casa y a utilizar bolsas de tela o papel.

A principios del 2023 han entrado en vigor otras dos leyes importantes: la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario.

Productos plásticos

De esta forma, según la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se impone un impuesto a los envases que no se puedan reutilizar y que contengan plásticos no reciclados. Este impuesto supone un 0,45 € por kg que el fabricante debe repercutir en las facturas, lo que a la larga supone un encarecimiento para los consumidores.

Aparte, la ley de sobre residuos contempla la prohibición de distribuir vasos, tapas y envases de un único uso sin coste para el comprador. Cuando se haga uso de alguno de estos artículos o derivados, se deberá reflejar en el ticket que se entrega al consumidor, tal y como ya se hace con las bolsas de plástico.

Desperdicio alimentario

Por otra parte, la Ley que se redactó para reducir el desperdicio alimentario obliga a todos los empresarios de hostelería a ofrecer a todos sus clientes la posibilidad de llevarse las sobras de lo que hayan pedido de forma gratuita. Además, estás sobras deben envasarse en recipientes que bien sean reutilizables o compostables, o al menos se puedan reciclar de manera sencilla.

Pero no solo se obliga a proporcionar un recipiente sostenible con las sobras. Con el fin de acabar con el desperdicio en toda la cadena alimentaria, se prevé que aquellos alimentos que no se hayan vendido, pero que estén en buenas condiciones para el consumo, se transformen en otros productos como mermeladas o zumos. Y cuando no se puedan aprovechar para el consumo humano, se tratará de utilizar en el siguiente orden: para alimentar animales, como subproductos de industrias o para hacer compost y biocombustibles.

Tendencias de Envases

Como hemos visto, lo más sencillo que pueden hacer las empresas que se dedican al sector HORECA (hoteles, restaurante y cafeterías) y a eventos es introducir los envases sostenibles en sus negocios. Esto además les ayudará a crear la imagen de una empresa comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Al dejar de lado los plásticos tradicionales, los nuevos materiales más utilizados son:

Materiales biodegradables o reciclados: no solo se debe a las imposiciones legales, muchos usuarios rechazan el uso de plásticos de un solo uso, por lo que materiales innovadores como la celulosa o los de plásticos reciclados están ganando terreno a pasos agigantados en el sector de la hostelería.

Recipientes flexibles: los envases de materiales sostenibles que además se pueden adaptar a espacios concretos facilitan la labor a los transportistas y los empleados de almacenes. Las bolsas y embalajes de papel, conos de papel kraft y derivados también van a ser tendencia a partir de este año.

Recipientes reutilizables: para evitar crear más residuos, no basta con utilizar envases de materiales biodegradables o que vengan de reciclar otros productos, también hay que reutilizar todo aquello que se pueda. Entre los envases reutilizables más populares encontramos el vidrio, el cartón y los plásticos PET.

Los restaurantes y negocios de comida take away que quieran ponerse al día con las normativas que persiguen la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, pueden comenzar utilizando envases reutilizables o reciclados como los de Envanature.