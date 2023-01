Los 6 mejores consejos para ahorrar en moda

Hay personas que compran ropa por mero placer y que tienen un armario abarrotado de prendas. Otras, por el contrario, solo lo hacen cuando es estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando llega una nueva estación necesitan renovar su calzado deportivo. Lo que ambas comparten es el gusto por ahorrar. Pero ¿cómo conseguirlo? Aquí vamos a darte una serie de consejos para que tú también puedas hacerlo.

1. Aprovecha las ofertas

Tradicionalmente, los períodos de rebajas solo han existido después de Año Nuevo y a comienzos de verano. Sin embargo, hoy en día, las tiendas de moda celebran una gran variedad de eventos, sobre todo, a través de sus canales en línea. Es el caso del Black Friday o Viernes Negro, que tiene lugar el último viernes de noviembre. Lo mismo sucede con el Cyber Monday (el lunes siguiente) o el Día Mundial del Shopping (11 de noviembre), que en muchos lugares es conocido como el Single's Day o Día del Soltero.

2. Siempre hay que comparar

Nunca te dejes llevar por las ofertas de un determinado comercio por muy buenas que parezcan a simple vista. ¿El motivo? Puede que en otro sean todavía más interesantes. Esta comparación de precios es especialmente fácil de hacer en el comercio en línea, ya que solo tienes que abrir una nueva pestaña en tu navegador y realizar una sencilla búsqueda en Google. Sin embargo, también la puedes realizar cuando visites una tienda física. Coge tu móvil, introduce el nombre de la prenda y descubre si la promoción es realmente atractiva o no.

3. Utiliza códigos descuento

Muchas de las ofertas disponibles en las tiendas online de moda no son visibles a simple vista. Es el caso de los códigos descuento. Las marcas los publican, en muchas ocasiones, para promocionarse a través de redes sociales o mediante campañas de mailing, por ejemplo. Esto dificulta notablemente el acceso a ellos. Por tu suerte, Discoup.com puede ayudarte: es una página web que recopila estos cupones y los pone a tu disposición durante todo el año, así que deberías visitarla siempre antes de realizar tus compras. Solo tienes que introducir el código durante el proceso de compra para acceder a una importante rebaja en el precio de tu pedido.

4. No compres de forma compulsiva...

Sabemos que es difícil no caer en la tentación, pero comprar de forma compulsiva hará que acabes gastando más dinero que si te planificas. En este sentido, nuestro consejo es que, antes de sacar la cartera o tu tarjeta de crédito, eches un vistazo a tu armario y apuntes en una lista exactamente lo que necesitas. Además, debes marcarte un presupuesto máximo según tus posibilidades económicas. Cuando lo hayas hecho, llegará el momento de ponerte a buscar y a comparar precios hasta hacerte con las prendas y accesorios que más te gustan al mejor precio.

5. … Pero tampoco lo dejes para más tarde

Otra cuestión de vital importancia. La mayoría de ofertas que se publican durante los dos grandes períodos de rebajas del año o en el transcurso de cualquiera de los eventos comerciales repartidos en el calendario tienen dos limitaciones. Hablamos, cómo no, de que solo están vigentes durante una determinada cantidad de tiempo (a veces, unas pocas horas) y de que el stock disponible es reducido. Así que te aconsejamos poner todos los consejos anteriores en práctica, pero con la mayor celeridad posible si no quieres quedarte sin lo que necesitas comprar.

6. También puedes ahorrar en moda vendiendo

¿Por qué no? Actualmente, en Internet hay multitud de aplicaciones y plataformas cuya finalidad es permitir que usuarios de todas las partes del mundo se pongan en contacto para comprar y vender la ropa que ya no usan. Así que, si porque has ganado o, lo que es mejor, has perdido algunos kilos y hay algo que no te queda bien, úsalas. No solo conseguirás algo de dinero con el que sufragar tus nuevas compras, sino que también le darás una segunda vida útil a prendas que todavía lo merecen. Y, si no encuentras comprador, dónalas a quienes las necesitan. El medioambiente te lo agradecerá.

Estamos convencidos de que, si tienes siempre en mente estos 6 consejos para ahorrar en moda que te acabamos de dar, gastarás mucho menos dinero sin que por ello tengas que renunciar a las prendas que te gustan. Así que ya sabes. La próxima vez que salgas a hacer shopping o que compres online, no los olvides.