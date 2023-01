Glenmorangie, el whisky escocés que se produce desde hace ciento ochenta años en la destilería del mismo nombre, en la localidad de Tain, en las Highlands de Escocia (“Tierras Altas” de Escocia, en el Reino Unido), destaca entre las principales bebidas ‘premium’ que se pondrán más de moda este año 2023.

glenmorangie lidera las bebidas ‘premium’ de moda para 2023. Glenmorangie es un whisky escocés de “Gran Clase”, que se produce en la destilería del mismo nombre, en la localidad de Tain, en las Highlands de Escocia (“Tierras Altas” de Escocia, en el Reino Unido). Este whisky escocés de alta gama destaca entre las principales bebidas selectas que se pondrán más de moda este año 2023, coincidiendo ciento ochenta aniversario de su creación, en el año 1843.

La destilería Glenmorangie fue fundada en dicho año 1843 y es conocida por sus whiskies de alta calidad y sabor suave y afrutado.

Glenmorangie en España

¿Pero dónde encontrar Glenmorangie en España?

La respuesta está en Campoluz Enoteca, donde es posible encontrar los diferentes productos de Glenmorangie, incluyendo sus whiskies más populares.

Entre ellos se pueden encontrar el whisky escocés Glenmorangie Original, un whisky suave y afrutado, con notas de pera y manzana y un toque de miel y nuez. El Glenmorangie The Lasanta, un whisky envejecido en barricas de jerez, con un sabor a frutas maduras y una nota de miel y especias; el Glenmorangie The Nectar d'Or, un whisky envejecido en barricas de vino dulce, con un sabor a frutas exóticas y una nota de miel y especias; el Glenmorangie The Quinta Ruban, un whisky envejecido en barricas de jerez y bourbon, con un sabor a frutas maduras y una nota de chocolate y especias.

¿Cómo elegir un buen whisky escocés?

Para poder elegir un buen whisky escocés hay algunos aspectos importantes que se deben de tener en cuenta.

En primer lugar, asegurarse de que el whisky sea de una región de Escocia conocida por sus whiskys de calidad, como Speyside (en el área alrededor del río Spey en Moray, Badenoch y Strathspey, en el Noreste de Escocia), Islay (la isla más al Sur de las Hébridas Interiores de Escocia, conocida como "La reina de las Hébridas ", en Argyll, al Suroeste de Jura y a unos 40 kilómetros al Norte de la costa de Irlanda del Norte) o The Highlands, o Tierras Altas, de donde procede el whisky Glenmorangie.

The Highlands (Tierras Altas de Escocia) es una región montañosa del Norte de Escocia, con baja densidad de población y con un relieve muy variado, cuya cultura es de ascendencia celta.

También es importante conocer la edad del whisky, ya que un whisky más viejo suele ser más refinado y complejo en sabor.

Por último, hay que fijarse en el barril en el que ha sido envejecido, ya que el tipo de barril puede afectar a su sabor y a aroma.

La mejor selección de whiskies escoceses

Campoluz Enoteca presume de disponer de la mejor selección de whiskies escoceses en España, y al mejor precio online.

Whiskies como el Glenmorangie Signet, un verdadero “cinco estrellas” elaborado por Glenmorangie Distillery como una fusión de elementos únicos y raros. Es el resultado de una mezcla del whisky más añejo de la casa, destilado hace más de treinta años, y una selección de las mejores barricas del mundo.

Glenmorangie Signet tiene aromas de ciruela, jerez, chocolate, y cáscara de naranja confitada. En boca contrasta una rica dulzura con la explosión de las especias. Final cítrico y fresco.

Glenmorangie The Nectar d'Or

También está el Glenmorangie The Nectar d'Or, elaborado con un cuarenta y seis por ciento de graduación, whisky producido con una base de cebada doblemente destilada y madurada en barricas de bourbon americano y afinado en barricas de vino Sauternes.

Glenmorangie The Nectar d'Or tiene un aroma cítrico y complejo, con notas a natillas, limón y caramelo. De textura sedosa, en boca se aprecian además notas a nuez moscada y roble que se mezclan con canela y azúcar moreno. Éste es otro whisky “cinco estrellas” por su excelencia.

Glenmorangie Grand Vintage Malt

Pero sin duda uno de los espirituosos escoceses más selectos de esta destilería es el Glenmorangie Grand Vintage Malt 1996 Estuchado, un single malt procedente de la destilería Glenmorangie, envejecido durante veintitrés años.

Las barricas a medida en las que se envejeció el Grand Vintage Malt 1996 son seleccionadas a mano por los propios fabricantes de whisky en las montañas Ozark de Missouri. Sólo se utiliza el mejor roble blanco americano para lograr esa cremosidad característica.

Luego, el roble se seca al aire, se elabora a mano en barricas con especificaciones exactas y se sazona con bourbon selecto.

Edición limitada

Se trata de un whisky delicioso de edición limitada, que será adorada por los amantes del whisky antiguo y nuevo.

De color brillante sol dorado, su aroma es fresco, floral y perfumado, con toques de rosas, claveles, jazmín y una curiosa nota herbal como el cilantro. Siguen deliciosas mandarinas y peras, con una hermosa dulzura de caramelo, que recuerda a las jaleas de frutas mixtas. Un chorrito de agua libera aún más notas florales de clavel y geranio, junto con un poco de vainilla suave y mantecosa.

Al paladar produce una sensación cítrica y picante, que conduce a una poderosa explosión de frutas cítricas, como naranjas y limones, controladas por el hilo de vainilla suave y dulce y dulce de azúcar. La delicadeza de un whisky de esta edad es bastante notable, con suaves especias, como el jengibre y el chili dulce, y sutiles notas de roble.