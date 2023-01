Obtener cualquier certificado online es ahora más sencillo

Los certificados que expide los registros civiles dan solución a gran cantidad de trámites, siendo absolutamente necesarios en muchos de ellos. Pero sabemos que acudir a las oficinas del registro supone siempre un inconveniente mayor. Para ello, https://www.certificadonline.es/posibilita la obtención de cualquier certificado, de manera telemática, con plena seguridad y sabiendo que lo tendrás en tu domicilio por correo postal. Una manera de evitar inconvenientes y molestias, y que se perfila como una de las soluciones más adecuadas a la hora de tener que realizar cualquier trámite.

Ventajas de obtener el certificado online

La atención de los certificados por vía telemática es mucho más sencillo de lo que puedes llegar a pensar. Simplemente, has de realizar tu solicitud y un equipo se pondrá en marcha, verificando, en primer lugar, que los datos sean correctos. Se trata de una empresa totalmente independiente al Ministerio de Justicia, pero que cuenta con la solvencia adecuada para que la atención del trámite no te quite tiempo ni suponga un esfuerzo.

Una vez abonadas las tasas correspondientes, el certificado se envía a la dirección que consigne, evitando cualquier tipo de problema que pueda surgir. Sabemos que acudir a las oficinas del registro siempre es una molestia. Hemos de hacerlo en horario de mañana y solicitando permiso en nuestro centro de trabajo. Si tenemos que realizar este trámite, la empresa tendrá que cubrir nuestra ausencia.

Pero no solo eso, debemos desplazarnos hacia las oficinas del registro civil, si no realizamos el traslado en transporte público, deberemos buscar un sitio para aparcar. Lo dicho, gran cantidad de trabas que nunca apetece hacer. Durante todo el proceso de expedición de tu certificado ante el registro civil, la confidencialidad queda totalmente asegurada. Además, existe la ventaja de que los certificados se pueden solicitar desde cualquier lugar. Incluso personas que vivan en el extranjero y necesiten un certificado para cualquier trámite, sabes que podrán realizar esa tarea, sin tener que encargársela a otra persona o desplazarse específicamente para ello. Un ahorro importante a la hora de realizar una gestión ante una entidad extranjera que nos solicite un certificado.

Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar un certificado expedido por el registro civil. Son necesarios a la hora de contraer matrimonio o de conocer cuáles son las últimas voluntades de una persona fallecida. Para ello, dejarlo en manos de profesionales que velarán para que tu certificado llegue a tu domicilio es siempre una gran ventaja

Las peculiaridades del certificado de nacimiento

Hay que hacer especial énfasis en el certificado literal de nacimiento. Este certificado es el que vincula los datos de una persona a su inscripción en el registro. Cualquier individuo nacido el territorio español debe tener un certificado literal de nacimiento, en el que se indica lugar en el que se nace, fecha y hora, nombre y sexo, entre otros datos. El certificado literal de nacimiento es una copia exacta de la partida original de nacimiento. Cualquier persona puede expedir su propio certificado literal, ya que es necesario para la gran cantidad de trámites y que están a la orden del día.

Una vez que hemos obtenido el certificado de nacimiento, el plazo de validez varía entre tres y seis meses dependiendo del trámite que queramos realizar. Por ejemplo, el certificado literal de nacimiento es necesario para la primera expedición del documento nacional de identidad, que hay que realizar de manera obligatoria cuándo es el cumple 14 años.

También es necesario para contraer matrimonio, así como para su disolución con la firma del divorcio. La obtención del certificado literal de nacimiento también es un trámite obligado a la hora de gestionar herencias y sucesiones, y en algo tan importante como que se nos sea asignada una pensión. De la misma manera, si desarrollamos una profesión que requiera de colegiación, el certificado literal de nacimiento es un trámite indispensable para poder realizar nuestro registro.

La obtención de este certificado es gratuita, pero tal y como hemos dicho anteriormente, acudir al registro a solicitar esta copia es una inversión de dinero y de tiempo, más de lo segundo que de lo primero. Por tanto, no merece la pena acudir presencialmente a realizar el trámite de obtención del certificado literal de nacimiento.

Confiando el trámite a la empresa encargada, lo tendrás cómodamente en tu domicilio al precio que compensa con creces el tener que obtenerlo por ti mismo.

Los plazos para obtener el certificado son siempre bastante razonables, por lo que si te ves en la situación de tener que solicitar un certificado literal de nacimiento u otro, lo más importante es no dejar pasar el tiempo y ponerse manos a la obra. Hay trámites que deben ser resueltos cuanto antes, con el reparto de una herencia o un divorcio. Ahora tiene la posibilidad de que una empresa de solvencia, seria y que trata tus datos de manera confidencial lo haga por ti.