El marketing de los casinos se adapta a los nuevos tiempos

Hubo épocas en las que los casinos online y las casas de apuestas estaban presentes en todo tipo de medios. Desde anuncios en prensa o televisión como patrocinios de grandes equipos de fútbol o baloncesto. En cualquier sitio te podías topar con la promoción de bienvenida de un casino online que ofrecía saldo extra a sus nuevos jugadores.

Sin embargo, en los últimos tiempos son varios los países que han regulado para acotar en gran medida la publicidad que este tipo de empresas pueden realizar. España, uno de los países que más duramente ha regulado al respecto, prohíbe casi todo lo que los casinos venían realizando de forma masiva anteriormente.

Los equipos de fútbol y competiciones deportivas en el ámbito nacional ya no pueden ser patrocinadas por las grandes empresas dedicadas al juego online. Desde que la nueva normativa está en vigor y es plenamente aplicable, los principales equipos de fútbol han dejado de lucir los logotipos de casas de apuestas en sus camisetas.

La normativa ha ido mucho más allá, no permitiendo a los sitios de casino o apuestas deportivas ofrecer promociones a los nuevos jugadores hasta pasados 30 días desde el registro y siempre una vez hayan verificado documentalmente su identidad. Esto es algo que tiene dos lecturas, una positiva y otra negativa.

La negativa, desde el punto de vista de las casas de apuestas, es que están en inferioridad de condiciones respecto de las casas de apuestas o casinos no regulados que operan internacionalmente y a los que tienen acceso los jugadores españoles (a pesar de que la DGOJ trate de bloquear los dominios, no permitiendo que se visiten desde direcciones IP españolas, siempre aparecen nuevos sitios de juego en línea ofreciendo sus servicios). A pesar de que muchos de los casinos internacionales ya bloquean directamente por sí mismos el acceso a los visitantes españoles para cumplir con la normativa, dejando claro que no ofrecen sus servicios en el país, existe el caso contrario: casinos que tratan de ofrecer a los jugadores lo que los casinos regulados en España no pueden, es decir, grandes promociones por registrarse y jugar en sus plataformas.

Sin lugar a dudas es algo que preocupa en el sector del juego, como ya han venido mencionando algunas asociaciones de empresas del sector y que, de hecho, han recurrido la normativa ante los tribunales.

La parte positiva es que las casas de apuestas y casinos competirán en otros apartados que, posiblemente, sean más beneficiosos a largo plazo para el jugador, como es el caso de la atención al cliente y las promociones recurrentes que cada vez son más habituales.

Los datos parecen dar la razón a las asociaciones de juego

Si nos fijamos en el último informe emitido por la DGOJ sobre los datos de juego online de los operadores regulados, podemos ver que el registro de nuevos usuarios ha caído un 25,99% en el último año. También podemos ver que, en el segmento de apuestas deportivas, hay un decrecimiento en el volumen de juego de un 33,78% respecto del mismo período del año anterior, lo cual es realmente grande.

Algunos operadores van saliendo del mercado

Es más, desde que la normativa entró en vigor, podemos ver cómo algunos operadores que tenían licencia en España han ido saliendo del mercado regulado. Y no es que las empresas cierren o dejen de operar a nivel mundial, es que el mercado español no les resulta suficientemente rentable con unas trabas crecientes para su operación diaria.

Esto hace que prefieran cesar sus operaciones en el mercado español para centrarse en mercados no regulados o incluso en mercados regulados que no limitan tanto su actividad de marketing y adquisición de nuevos clientes.

El último operador en anunciar el cierre de operaciones ha sido Bethard, quien además había sido de los últimos en llegar al mercado regulado. Siguiendo los pasos de otros operadores como Betfred, tira la toalla intentando ser rentable en un mercado cada vez más duro con los operadores.

Los sitios afiliados también cambian su enfoque

Antiguamente era muy común ver páginas web que mostraban diferentes promociones de bienvenida de los casinos online y que llevaban tráfico a estos sitios gracias a las promociones que los casinos ofrecían a nuevos jugadores. Hoy en día, al no tener el incentivo de obtener nada a cambio de un nuevo registro, los usuarios suelen fijarse más en otras cosas. Los métodos de pago disponibles, la variedad de juegos o la atención al cliente cobran mucho más valor entre los usuarios que buscan un sitio donde apostar hoy en día, sin duda algo mucho más importante que la promoción puntual que puedan ofrecer como gancho inicial.

En este sentido, también podemos ver que el interés por las páginas web que revisan casinos y hacen rankings de los mismos ha cambiado. Anteriormente se buscaba sitios que ofreciesen la mayor cantidad de sitios de casino con ofertas para nuevos jugadores, mientras que ahora se valoran más los sitios web que realmente hacen revisiones a fondo, simulando ser un jugador más y realizando análisis completos y honestos de las diferentes opciones disponibles, señalando no solo los puntos positivos sino también los negativos.

La duda que se plantea ahora es en qué sentido irá en los próximos años el sector del juego en línea, aunque parece que la determinación del gobierno español en este aspecto es clara y que, al menos hasta un hipotético cambio de gobierno, la dirección que seguirán es la misma: restringir cada vez más la actuación y promoción de los sitios de apuestas y casinos.