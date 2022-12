El Canty entra en los premios Billboard y nos presenta sus trabajos

El Canty es la nueva revolución en el mundo de la música. Su single Pegaita cuenta ya con millones de reproducciones en las plataformas digitales, lo que ha puesto el foco en este artista de origen cubano. Sus ritmos, bañados con el sol de su tierra, junto con la incorporación de elementos de la música electrónica, da como resultado unas canciones que están causando sensación. Buena prueba de ello es que este artista está captando la atención dentro de la industria discográfica.

Así es El Canty

José Cantillo, el Canty, nacido Santa Clara, Cuba, el 1 julio de 1988 es uno de los máximos representantes de la música urbana y comenzó en febrero de 2020, una fecha marcada en nuestra memoria por suponer el comienzo de la pandemia. Efectivamente, no lo tuvo nada fácil, pero gracias a su tesón y esfuerzo, además de su talento, ha conseguido alzarse como uno de los artistas latinos que más interés despiertan. Sabe conjugar como nadie los ritmos más actuales, junto con unas melodías totalmente pegadizas, dando como resultado unas canciones que se nos quedan muy dentro.

Ha conseguido unir su talento junto con el de otros artistas como DJ Conds y el Taiger. Su tema «Cuánto me cuesta» ft el Taiger, cuenta con millones de reproducciones. No es para menos, el increíble talento de estos dos artistas da como resultado unos ritmos muy pegadizos, unas melodías que quedan rápidamente grabadas y que no podemos dejar de tararear. Prácticamente, es la esencia de lo que es la música urbana del siglo XXI.

La proyección internacional de este artista no ha hecho más que comenzar, ya que ha sido invitado a pisar la alfombra roja de los Billboard latinos, un privilegio solamente al alcance de aquellos artistas que son capaces de despertar emociones. No cabe duda de que El Canty es uno de ellos, todo un éxito en su carrera, que se puede decir que no ha hecho más que comenzar.

El Canty y su música suponen un soplo de aire fresco dentro del panorama de la música urbana. El músico de Santa Clara está sentando las bases a la hora de redefinir este concepto, consiguiendo aunar en todos sus temas lo que un éxito debe tener. José Cantillo ha mamado desde bien joven los ritmos propios de la isla, los ha asimilado y expresado a su manera en sus temas. Ese son de su tierra se transmite también a la hora de cantar.

En la cabeza de este artista no paran de surgir nuevas ideas, que vienen tanto de sus vivencias como de sus fuentes de inspiración. El Canty saber dar a sus canciones ese toque único de alguien que tiene talento. No lo dudes, si todavía no has descubierto sus canciones, ahora es el momento de hacerlo en cualquiera de las plataformas en streaming como Spotify o Soundcloud. No te va a ser difícil dar con él, y sobre todo, enamorarte de sus temas tan actuales, representación máxima de la música urbana que más se lleva en el siglo XXI.



No dudes en seguir a El Canty en Instagram, su cuenta es @elcantyofficial. Estarás al tanto de todas las novedades que se producen y podrás ver cómo es El Canty en su día a día. Sus seguidores están de enhorabuena, porque el perfil de este artista es el de alguien cercano y próximo. No dejes de seguir al artista cubano con mayor proyección internacional de los últimos años. El Canty promete mucho y su música va a dar de qué hablar en muy poco tiempo, de hecho ya lo está haciendo. No te pierdas nada de lo que este artista nos tiene preparados.