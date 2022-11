Consejos para adoptar un perro si nunca has tenido uno

A la hora de adoptar un perro, se han de tener en cuenta multitud de factores y, en caso de ser nuestra primera vez, puede ser tan abrumador que puede que no sepas ni por dónde empezar. Por eso, hemos elaborado esta pequeña guía introductoria con los puntos más importantes, para que puedas disfrutar de la compañía de un animal y puedas aportarle todos los cuidados que necesita.

El primer paso, decidir la raza

Lo primero que debemos hacer es, sin duda, decidir que raza de perro elegir. No todas las razas son adecuadas para todas las situaciones. Si vivimos en un piso o una casa con un espacioso jardín, si trabajamos gran parte del día y nuestra mascota se ha de quedar sola en casa muchas horas o si hay otras mascotas en la casa, son algunas de las circunstancias que se han de considerar. Hay perros, como el carlino, que son de los más tranquilos en cuanto a temperamento se refiere; otros, sin embargo, pueden ser adecuados para casas con niños. No obstante, es relevante mencionar que, aunque la genética predispone la tendencia a tener cierto carácter, es fundamental una buena educación y adiestramiento.

Una vez decidida la raza, debemos ponerle un nombre a nuestro futuro mejor amigo. Si las ocurrencias escasean, puedes buscar ideas de nombres para tu perro.

Elegir un pienso que aporte todo lo que tu perro necesita

En el mercado, existen multitud de marcas y variedades de pienso, tantas que puede suponer un auténtico rompecabezas el descifrar cuál es el mejor pienso para tu perro. Las consideraciones más importantes en este aspecto son la salud de nuestro perro, su tamaño y su condición física.

Es crucial tener muy en cuenta este factor, ya que una mala alimentación puede tener consecuencias negativas en la salud del perro a largo plazo: problemas renales, acortamiento de la esperanza de vida, cristales en la orina u obesidad son algunos de los problemas que podemos provocar en nuestra mascota si no le damos el alimento adecuado.

Aunque a una raza en concreto le convenga cierto pienso de forma general, existen algunos específicos para perros con problemas de salud. De hecho, casi todas las marcas ofrecen una alternativa de pienso hipocalórico si nuestro can sufre de sobrepeso.

Como última recomendación en este aspecto, combinar el pienso apropiado con una buena rutina de ejercicios es la mejor manera de mantener saludable y en forma a nuestro perro.

Cuidado con la fruta y la verdura

A veces, por desconocimiento, podemos provocar problemas a nuestro animal al intentar equilibrar su dieta con otro tipo de comida. Es importante saber que frutas pueden comer los perros.

Hay ciertas frutas con propiedades beneficiosas: el arándano, por ejemplo, previene ciertas infecciones de orina. No obstante, el consumo de uvas les puede causar intoxicación.

Veterinario y vacunas

Al igual que nosotros solemos ir al médico, el veterinario es el experto al que acudir cuando notamos que nuestro perro puede tener cualquier problema. Ellos serán los encargados de asesorarnos en cualquier cuestión de salud, como la cartilla de vacunas, indicando cuáles tenemos que poner y cuándo.

Además, no viene mal hacer algún chequeo de vez en cuando para asegurarnos de que todo sigue bien. Estas son algunas de las indicaciones que debemos seguir para poder dar unas buenas condiciones de vida a un animal que va a aportarnos un cariño y lealtad sin límite. Desde luego, si estás pensando en adoptar un perro, te aconsejamos que no dudes más, no te arrepentirás