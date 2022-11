Estrategias de marketing físico y digital que debes poner en marcha cuanto antes

Crecer dentro de un mercado tan competitivo como el actual no es una labor precisamente sencilla, sino que requiere de tiempo, dinero y una mentalidad estratégica de rigor. Ahora bien, no estamos solos en esta misión, pudiendo delegar diferentes funciones de marketing digital en agencias especializadas. El paradigma online goza de una fuerza comercial incontestable; aunque no por ello debemos perder de vista las acciones de marketing físico. Es prioritario compaginar ambas metodologías de forma ejemplar, manteniendo siempre el foco en el incremento de la rentabilidad corporativa.

Delega funciones en las mejores agencias de marketing digital

Con el auge de internet y el comercio electrónico, el marketing digital ha pasado a ser uno de los elementos clave en el éxito de cualquier modelo de negocio. Ahora bien, de nada sirve lanzar una página web mediocre al entorno online, puesto que esta plataforma jamás llegará a generar un impacto empresarial dentro de un mercado tan marcado por la competitividad. En su lugar, lo que debemos hacer es acudir a agencias especializadas de la talla de Vendi Digital y confiar en su impecable gestión.

Esta compañía tiene presencia internacional y destaca como una de las mejor valoradas dentro de dicho sector. Cuando contratamos sus servicios, su equipo de diseño web se pone manos a la obra para crear una página de alto nivel. No solo en lo estético, haciendo que sea atractiva para el usuario, sino también en temas como la usabilidad, el rendimiento o la estabilidad. Diferentes piezas que construyen el importante puzzle que representa tu presencia corporativa en internet.

Ahora bien, esto no es más que el primer paso de Vendi Digital: un punto de partida al que le siguen todas las metodologías propias del marketing digital. En este punto cabe hablar tanto del posicionamiento SEO como del posicionamiento SEM. Dos estrategias que tienen por objetivo llevar dicha plataforma online a lo más alto de Google, la primera de forma orgánica y la segunda a base de publicidad. También son especialistas en la gestión de las redes sociales y la interacción inteligente con el público objetivo. Es decir, saben cómo dirigirse a la audiencia para llamar la atención y así captar nuevos clientes. Algo que, como es evidente, deriva en un notable incremento de las ganancias.

Merchandising, una técnica para captar y fidelizar clientes

A pesar del potencial del marketing digital, es imprescindible que tengamos también en mente todas las acciones físicas que podemos llevar a cabo. Entre todas las que gozan de efectividad, quizás el merchandising sea la que más destaca hoy en día. Una estrategia que consiste en hacer regalos con el logo de nuestra marca, asegurando así que el negocio adquiere presencia a pie de calle. En este sentido, una de las opciones que nunca falla cuando hablamos de merchandising, es invertir en ropa personalizada.

La regla es bien sencilla. Tras ponerte en contacto con una fábrica de ropa personalizada y hacerles llegar tu logo, recibirás un buen volumen de prendas como camisetas, gorras, sudaderas y todo lo que pueda usar una persona para confeccionar su propio look. Acto seguido, tomarás todos estos artículos y se los regalarás a socios, empleados o, por supuesto, clientes. Estos, en primer lugar, se llevarán una sensación de satisfacción con la empresa, lo cual optimiza en gran medida el grado de fidelización. En caso de que sean buenos diseños y ropa de calidad, el receptor del regalo llevará la ropa para lucir día a día el logo de tu compañía. ¡Una estrategia redonda!

Así pues, te animamos con fervor a que estudies con detenimiento qué tiendas son las más adecuadas para comprar este tipo de ropa. De lo contrario, el plan de merchandising que hayas diseñado será totalmente ineficaz. Un riesgo que, teniendo en cuenta las previsiones de éxito asociadas a esta estrategia, carece de sentido asumir.