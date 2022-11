El stock y la logística han de estar coordinados para no ser un quebradero de cabeza, ni pesar en el balance contable. No debe ser un problema, sino una solución.

Stock & Go! soluciona almacenamiento y logística para rentabilizar negocios de la manera más ágil y eficaz. Almacenes para empresas, que se encarguen de la gestión y organización del stock.

La coordinación de los repartos han de funcionar como si tuviesen “vida propia”. Deben integrarse en el funcionamiento normal de la empresa y, lejos de ser una barrera para el desarrollo del negocio, tienen que convertirse en un colaborador estratégico, que dinamice e impulse su funcionamiento interno y externo.

Stock & Go! es una empresa líder en el en el almacenamiento temporal de mercancías y stock en Madrid. Su lema es “tú encárgate de vender y déjanos el resto a nosotros”. Este “resto” de funciones de una empresa lo componen el fulfillment, el almacenamiento del stock, el picking, el packging, la gestión de inventario y la distribución.

El fulfillment: ¿qué es?

El fulfillment es lo más parecido al engranaje de un reloj. Es el proceso interno, necesario y coordinado de operaciones precisas, para cumplir satisfactoria y completamente con cada pedido de cada cliente, dentro de los cientos o de miles de pedidos de clientes que hayan hecho una compra online o de cualquier otra manera remota. Es la organización necesaria para que cada pedido sea tratado como único y claramente diferenciado del resto de los cientos o de los miles de pedidos que debe gestionar cada día la organización. Y esto debe de ser así porque cada cliente no quiere ocuparse de nada que no sea recibir el producto que ha comprado en un perfecto estado y con puntualidad en el día y la hora acordadas.

Cada cliente es único y como tal debe de ser tratado y atendido. Ello, independientemente del número de clientes cuyos pedidos haya que gestionar. San cientos o sean miles a diarios, cada uno de esos cientos o de esos miles son únicos y como únicos e importantes deben de sentirse atendidos y tratados.

Por todo lo anterior, en el fulfillment intervienen la planificación, la recepción, el almacenamiento, el envío y distribución, es decir, toda la logística. El fulfillment está estrechamente unido al comercio electrónico, en el que todas las ventas implican unos envíos. En ellos, los usuarios tienen en cuenta la calidad de tu fulfillment y pueden agregar valor a tus productos si lo haces rápido y bien. Si cada uno de esos cientos o miles de clientes son únicos y excepcionales.

El Picking

El picking es la actividad de preparación de pedidos. Consiste en la recogida y combinación de cargas no unitarias para conformar el pedido de un cliente.

Se produce siempre que sea necesario unir y relacionar paquetes, piezas, productos o materiales para, una vez todos ellos juntos, realizar su envío.

Esto da lugar a la necesidad de tener una gran capacidad de reposición de existencias en el almacén, o reposición de stock.

El Packing

El packing es todo el proceso de empaquetar y embalar un producto y prepararlo para su distribución. Es la preparación de ese conjunto necesario para componer el pedido, embalarlo para que quede perfectamente protegido y dejarlo listo para su envío y paran su entrega en las condiciones adecuadas.

Fulfillment, Picking y Packing son las tres actividades necesarias que realiza Stock & Go! para resolver los problemas de almacenamiento y logística de cualquier empresa, sin importar sus dimensiones. Es una compañía especializada en dicha logística y fulfillment para las actividades del sector e-commerce, o comercio electrónico.

Control y seguimiento

Stock&go! se autodefine como “una empresa dinámica” que quiere ofrecer el mejor servicio de almacenamiento y logística con precios a la medida de las necesidades reales de los negocios. Debido al crecimiento del comercio electrónico, el fulfillment obtiene una gran importancia, no sólo para los comercios online, sino también para las empresas tradicionales, ya que una empresa que no incluye el comercio electrónico en sus ventas corre riesgos de no ser competitiva y se autolimita la posibilidad de crecer.

En Stock&go! disponen de las herramientas digitales necesarias para controlar el stock y el seguimiento de tus pedidos de forma rápida y sencilla, para ayudarte a que tu negocio crezca.