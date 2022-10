Qué debes tener en cuenta sobre los préstamos en el acto

Los préstamos en el acto son un servicio urgente y caro, pero que puede resultar útil en ciertos momentos concretos. Sin embargo, para sacarles partido realmente, es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones:

Bajos requisitos, pero alto precio

En la mayoría de los casos, este tipo de servicio ofrece la opción de obtener préstamos con ASNEF en el acto haciendo todo el trámite online y sin pedirte prácticamente muestras de solvencia.

Esto se traduce en unos intereses altos y un mayor riesgo de cometer un impago.

Existen ofertas gratis y son seguras

Por otro lado, aunque en general sea un servicio caro, es posible obtenerlo de forma totalmente gratuita, gracias a las ofertas de bienvenida de algunos prestamistas.

Son ofertas reales y seguras, pero por supuesto, el usuario haría bien en cerciorarse de que la que él encuentre sea de un prestamista legítimo.

Aceptan ASNEF, pero con matices

Si bien estos préstamos no se rechazan automáticamente, tienen sus matices, ya que normalmente el prestamista no aceptará un cliente que esté registrado en ASNEF debido a una deuda con una entidad financiera (pero sí si la deuda es con una empresa de servicios) o si la deuda es de una alta cantidad (que varía de un prestamista a otro, pero suele estar alrededor de los 1500 euros).

Recepción del dinero

La recepción del dinero depende principalmente de tres cosas:

El tiempo en evaluar tu solicitud. El tiempo en hacer la orden del envío de dinero. El tiempo en efectuar la transferencia.

Los puntos 1 y 2 dependen del prestamista y son los que incluye el concepto “en el acto”. Sin embargo, el punto 3 depende de los bancos, que pueden tomarse hasta 24 horas en efectuar una transferencia de dinero si es entre cuentas SEPA. Por tanto, aunque el prestamista se anuncie como en el acto, hay que pensar que el dinero puede tardar hasta 24 horas en llegar a nuestra cuenta bancaria (salvo raras excepciones en que podría retrasarse más). Esto no quiere decir que siempre vayan a tardar todo ese tiempo, sino que es algo que puede ocurrir.

No suelen ser recomendables

Si bien son fáciles de obtener y pueden sacarnos de un aprieto, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones uno puede esperar un poco más y hacer la solicitud en un prestamista no tan rápido para tratar de obtener mejor condiciones financieras.

Por ello, es importante ser responsable y no tener prisa si no la hay. Los préstamos en el acto son para casos de extrema necesidad como salud, reparaciones de instrumentos de trabajo o asuntos que si no pagásemos afectarían gravemente a nuestra calidad de vida.