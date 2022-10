Los divorcios aumentan tras el verano

En los últimos años ha llamado mucho la atención en España que más del 35% de demandas de divorcio se dan durante o después del verano y nos preguntamos el porqué de ello. Por eso, con la colaboración de la famosa página exclusiva para adultos muy cerdas nos fuimos en busca de un terapeuta de pareja, para que nos explicara un poco a qué se debe tal situación y te sorprenderás sobre lo que logramos descubrir sobre la cantidad de divorcios que hay después del verano.

Nos topamos con Gustavo Rendón un terapeuta de pareja de otro país que lleva algún tiempo estudiando este fenómeno en España y otras partes del mundo, por lo que le realizamos algunas preguntas y estas fueron sus respuestas.

¿Qué pasa en el verano que hay muchas demandas de divorcio?

La pregunta correcta sería ¿qué viene pasando en la relación de pareja que al llegar el verano parece acabarse el amor? Y te explico porque, normalmente antes de comenzar el verano las parejas mantienen una rutina constante, ya sea que ambos trabajen o solo uno de ellos, cada uno está en lo suyo y si existen entre ellos roces, problemas no resueltos o simplemente casi no se ven a diario, cuando llega el verano se ven obligados a enfrentarse, convivir más tiempo y ahí está el problema.

Es entonces, cuando tienen tiempo para conversar, discutir esos problemas no resueltos y tratar de mediar entre los dos, lo cual muchas veces no resulta del todo bien y surge la posibilidad de separarse.

Según su experiencia como terapeuta de pareja ¿Cuál es la primera causa de separación entre las parejas durante el verano?

Existen dos causas que son constantes motivos de infidelidad en la mayoría de los casos e incompatibilidad de caracteres. Cuando se trata de infidelidad por alguna de las partes, normalmente el que comete la infidelidad le hace ver al otro que fue su culpa, mientras que el otro se victimiza y culpa al infiel, llevándolos a discusiones interminables que afectan su relación y los lleva a la separación.

En el caso de la incompatibilidad de caracteres, ambos son de gustos muy diferentes y lo que desea uno al otro no le gusta, aunque se amen con el tiempo si alguno de los dos no sede a complacer al otro, esto los lleva al aburrimiento, cansancio y buscan lo que no encuentran en su relación fuera de ésta, comenzando así los problemas entre las parejas que no ven correcto el proceder el otro.

¿Es posible recuperar una relación con terapias de pareja?

Si la decisión de ir a terapia es de ambas partes porque reconocen que ambos han fallado y desean mejorar su vida de pareja, existe una gran posibilidad de que puedan dar vuelta a la página e intentarlo de nuevo. Sin embargo, cuando es un solo miembro de la pareja que pide la terapia y el otro va obligado, al menos que cambie de actitud o desee de verdad recuperar su relación podrán avanzar.

Es cuestión de querer, de que aún exista el amor de parte y parte. Ya que, en los casos de infidelidad, si se ha perdido la confianza y existen terceros latentes en medio de ellos, el trabajo del terapeuta es muy complicado, ya que se trata de descubrir con quién verdaderamente serán felices, para no causarse más daños.

¿Qué puedo hacer para evitar un divorcio en verano?

Las relaciones no se acaban de la noche a la mañana, lo que sucede es que durante la vida cotidiana de la pareja se van acumulando situaciones que van sumando, hasta llegar al punto de explotar, eso es lo que deben evitar. Por eso, siempre se sugiere abrir espacios para el diálogo y el compartir de ideas, metas y sueños en común que realizar, ya que no solo de sexo se mantiene una pareja.

Un concepto erróneo que nos han metido en la cabeza es que al satisfacer el deseo sexual ya estoy haciendo feliz a mi pareja, quizás por culpa o que dándole mucho dinero para que se distraiga será feliz, una pareja necesita mucho más que eso, necesita cariño, acompañamiento, comprensión, apoyo y por supuesto fidelidad, término que en más amplio de lo que muchos piensan.

La comunicación y el diálogo son esenciales en todo momento durante la relación de pareja, sin ello será muy difícil mantener por mucho tiempo una relación.

Para finalizar ¿qué le dirías a quienes presentan problemas en su relación?

Que si de verdad desean recuperar su relación, no esperen a que los problemas se acumulen, que saquen tiempo para conversar sobre lo que les incomoda o desearían hacer juntos en pareja, no esperen al que el otro dé la iniciativa, porque tal vez el otro esté esperando que seas tú quien dé el primer paso.

La vida en pareja se debe ver como una empresa donde ambos son socios, por lo tanto cada uno de los dos debe poner de su parte y de vez en cuando complacer a su pareja, abrir espacios de recreación, diversión e intimidad que los haga conocerse más y sentirse parte del otro.

Pero sobre todo, evitar que la rutina los lleve a aburrirse el uno del otro, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar sus triunfos, sorprender a su pareja cuando menos lo espera con gestos de amor, eso hace una gran diferencia y ayuda mucho a que se establezcan lazos difíciles de derrumbar.

Con esto despedimos a nuestro terapeuta de familia, dándonos cuenta que la relación que existe entre el divorcio y el verano, es una acumulación de hechos que afloran cuando el espacio de convivencia entre las parejas aumenta y se comienza a tratar de poner en orden los detalles inconclusos en una relación.

En fin, el divorcio y el verano no es un mito, ni una suposición de algunos expertos, es una realidad que resulta de la falta de comunicación y diálogo entre las parejas durante su vida cotidiana, la cual se hace notoria y se ve contra la pared durante los días libres, no teniendo más remedio que resolver sus diferencias o tomar la difícil decisión de separarse.