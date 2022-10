Estudiar en una universidad española siendo extranjero: cómo conseguirlo

En este orden de ideas, si eres un estudiante que se ha formado en el extranjero, con un sistema académico diferente al español, debes saber que puedes estudiar tu carrera universitaria en España. No obstante, para ello, debes llevar a cabo una serie de trámites y superar unas pruebas de acceso; algo para lo que existen academias especializadas en la materia.

Trámites y gestiones que debes resolver

En caso de que hayas tomado la decisión de estudiar en la Universidad española siendo un estudiante internacional, pronto te darás cuenta de las muchas gestiones que debes llevar a cabo antes de elegir carrera y centro. Si bien es cierto que cualquier estudiante extranjero, con independencia de la nacionalidad, puede cumplir con esta función, se antoja imperativo que tengas claro el camino que te espera. Todo ello habiendo de superar previamente los estudios equivalentes al bachiller, sean con convenio u homologables.

Si este es tu caso, el primer paso será el de preparar el examen de admisión de las Pruebas de Competencias Específicas (PCE). Una prueba que demostrará tus competencias de cara a la carrera que quieres cursar. Asimismo, te tocará reunir toda la documentación necesaria para formalizar la matrícula en la universidad deseada. Por último, no debes olvidar tener en orden tu visado y seguro médico, quedando protegido ante los ojos de la ley.

Mientras que la gran mayoría de los requisitos son de índole administrativa, las PCE se presentan como un elemento formativo. Estos exámenes son de carácter internacional y se realizan tanto dentro como fuera de España, existiendo más de 100 centros especializados en la materia por todo el mundo. Al igual que la EBAU, se trata de una prueba orientada a mostrar tus competencias en cuanto al tipo de formación concreta que deseas. Es decir, la PCE de una carrera de ciencias no es la misma que una de letras. No obstante, en todos los casos su resultado es determinante de cara a entrar en la universidad que siempre has soñado. Motivo por el cual toca hacer un repaso de aquellas academias que te ayudarán en el proceso.

Prepara la PCE con las mejores academias

Ya no es necesario acudir presencialmente a una academia de rigor para formarse en algún tipo de materia. En este orden de ideas, puedes preparar la PCE UNED con EstudiaenEspaña: un centro que ha dado el salto al ámbito online, impartiendo clases en directo con ejercicios prácticos. Durante los siete meses de duración del curso, el cual comienza en noviembre, irás aprendiendo todos los temas de interés de este examen. Una formación intensiva que te abrirá las puertas a los mejores centros universitarios del país.

Además de estas características, EstudiaenEspaña se implica en el progreso de cada estudiante, poniendo a su disposición y a la de sus padres un consejero que lo guíe por la senda adecuada. A su vez, se van realizando exámenes de forma periódica para prepararlo de forma real y efectiva al PCE. Tal es el éxito de esta academia que hasta el 99% de los alumnos logran entrar en una de sus tres primeras opciones universitarias dentro del país. Razones más que suficientes como para delegar en esta academia online la preparación del PCE 2022-2023.

Así pues, si quieres acceder a las universidades españolas, tendrás que prepararte las asignaturas correspondientes a tu carrera. Ten en cuenta que aquellas de mayor nota de corte son las más complejas y queda en tus manos ponerte manos a la obra para superar al resto de la competencia. Todo tu futuro está en juego y gracias a EstudiaenEspaña por fin recibirás la ayuda que necesitas para acceder a una educación de calidad.