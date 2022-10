Esmaltes para pintar el interior o el exterior de tu hogar y recuperar su belleza

Ahora bien, esto no sucede si no invertimos nuestro dinero en las empresas adecuadas, habiendo de analizar con detalle cuáles son las mejores pinturas en sus respectivos catálogos. Una acción que no tardará en llevarnos a los esmaltes, un formato de fácil aplicación que se presenta ideal, tanto para el interior, como para el exterior de la vivienda.

Esmalte antioxidante, una protección efectiva

Una de las principales propuestas en relación con el ámbito de los esmaltes, es el conocido como esmalte antioxidante. Este producto de acabado liso satinado, es perfecto para aplicarse directamente sobre superficies de hierro y óxido, haciendo que su apariencia vuelva a lucir como el primer día. Un artículo elaborado a base de pigmentos anticorrosivos de zinc activos, lo cual supone una barrera de protección incontestable contra la oxidación, uno de los problemas más destacados de aquellas estructuras que tenemos en el exterior de la casa. Una forma de plantar cara a la intemperie, que en el proceso, puede devolver la belleza a las instalaciones.

La empresa de pinturas Tollens ha lanzado al mercado un buen abanico de esmaltes antioxidantes que merece la pena tener presente. Dada su gran adherencia, hablamos de un producto que podemos aplicar por cuenta propia sin complicación alguna. Esto es fruto directo de su composición de resinas alquídicas, lo cual convierte a esta pintura en ideal para la brocha y el rodillo; simplificando radicalmente el trabajo en cuestión. Todo ello disfrutando de un rápido tiempo de secado, para que resolvamos la labor lo antes posible.

Por otro lado, dejando de lado lo funcional de proteger las infraestructuras de la corrosión, cabe hablar de su propuesta estética. Este tipo de esmalte viene en diferentes colores, así como en blanco y negro. En todos los casos, goza de un acabado sedoso, lo cual lo convierte en perfecto para puertas, farolas, barandillas o mobiliario en general, es decir, todo cuanto esté fabricado a base de hierro. La resistencia a los rayos UV es la guinda del pastel, haciendo que estemos ante una de las mejores formas de renovar la zona exterior de la casa, para así disfrutar con plenitud de nuestro jardín, terraza o azotea.

Esmalte para todo tipo de azulejos

Se tiende a pensar que los esmaltes están destinados a las zonas de exterior, y las pinturas en general, a las de interior. No obstante, hay productos en la empresa Tollens que demuestran lo contrario, tal y como es el caso del esmalte azulejos. Un producto elaborado al agua, que sirve para pintar este tipo de estructuras sin la necesidad de llevar a cabo una imprimación previa, lo cual permite optimizar en gran medida el trabajo, para resolver la labor sin problema alguno.

En este sentido, el esmalte de azulejos de Tollens presenta tecnología AG+, lo cual crea una película superficial para evitar que las bacterias y los hongos proliferen a su antojo. Una protección esencial en espacios como el cuarto de baño o las cocinas, los cuales deben estar siempre limpios para velar por nuestra salud. Al igual que en el caso anterior, podemos encontrar este producto con varios colores, lo cual nos permite elegir exactamente el diseño concreto que deseamos para estas estancias tan importantes de la casa.

Tollens sabe que lo estético y lo funcional se deben dar la mano en todas las dependencias del hogar, pero más todavía en baños y cocinas. Por eso, su esmalte de azulejos goza también de propiedades de impermeabilización, para resistir la aparición de moho o goteras, y de resistencia a la limpieza diaria. Un cambio significativo para el domicilio que podemos llevar a cabo con un simple rodillo o una brocha, dejando un acabado liso y perfecto sin pinceladas o marcas en la superficie.