Reformas de vivienda, ¿lo mejor ante la subida de la hipoteca?

La reciente subida del euribor (hasta un 1,25% según el BCE) tiene a las empresas de construcción en alerta. A menor venta de pisos nuevos, menos que se van a ir construyendo desde cero, en terreno virgen. Esta situación, que afecta especialmente a las parejas jóvenes que quieren meterse en un hogar, es algo que puede contar con una alternativa.

Las reformas, para aquellos que cuenten con un inmueble, se miran como la solución desconocida, eso que logrará que nuestros sueños se hagan realidad. Valoradas cada vez más, tú también deberías pensar en el ahorro que supone y en las garantías que conseguirás a largo plazo.

¿Cuáles son las ventajas de reformar una casa?

Contratar empresas de reformas para que se encargue de nuestra casa es una de las mejores cosas que podemos hacer en nuestros días. La inflación económica que golpea Europa nos está llevando a un cambio de perspectiva, a que veamos las cosas de otra forma, a valorar nuevas opciones.

Como solución abierta, remodelar nuestra vivienda puede darnos muy buenos beneficios y es que, además de no tener que pensar en el euribor, también podemos sacar importantes aprendizajes de aquí. A continuación, para que comprendas el avance, os dejamos con algunas de sus ventajas:

Calidad de vida del usuario

La reforma integral de una vivienda hace que el usuario gane en calidad de vida, que cuente con todo lo que le hace falta para entrar en ese sitio que pronto llamará hogar y con el que, seguramente, sienta que ha ganado desde el primer momento que los peritos entraron en la vivienda. ¿Hacemos las primeras apuestas?

Vivienda sostenible

Las reformas se hacen sobre un espacio en el que ya se ha construido. Esto, de cara al medio ambiente, es algo bastante interesante, puesto que nos ayuda a crear un sistema mucho más sostenible, mejor para las generaciones que vienen. ¿No te parece interesante apostar por ello desde el principio?

¿La casa de tus sueños?

Con libertad para escoger los materiales y/o empresas de distribución -esto último dependerá del acuerdo que hagas con los encargados- todo resulta mucho más personalizado, mejor. Pensando en la casa que siempre hemos querido, agradecerás el detalle de haberte metido en esto.

Ahorro energético

¿Sabías que las reformas del hogar también fomentan el ahorro energético? Gracias a elementos nuevos como las bombillas LED, cualquiera de nosotros podrá restar números de la factura de la luz, conseguir que, con el paso del tiempo, no nos duela demasiado lo que vemos en la cuenta bancaria.

Ahorro de dinero

El ahorro de dinero con las intervenciones en tu casa es una realidad que todos conocemos y es que el simple hecho de no contar con una hipoteca ya dice bastante. No obstante, también el que no tengamos tanto gasto por consumo supone un beneficio con el paso de los años. Algo que ciertamente notaremos desde el primer día.

Reformas profesionales, la mejor garantía para tu vivienda

Ahora que conocemos las ventajas de disfrutar de una casa reforma en contraposición al pago de una hipoteca hasta que nos jubilemos, seguro que pensamos en ese viejo hogar que heredamos o la vivienda que nos dejaron a medias. Con la posibilidad de ahorro desde el primer día, si valoramos todo lo que podemos ganar, seguro que nos es más sencillo pensar en las ventajas.

Garantizando un bienestar total, con el paso de los años veremos que acertamos en la decisión, que el no tener que estar pagando cuotas al banco durante toda la vida es algo que alivia, que provoca relajación. Ideal para parejas que apuestan por cosas sencillas, para románticos enamorados del sitio que una vez les vio crecer -en el caso de que estemos reformando la vivienda donde nacimos- seguro que pronto piensas lo mismo.

Los trabajos, además, realizados por profesionales suman tranquilidad a quien ha hecho el encargo. Si bien existirán grupos que te hagan precios "en negro", a la hora de la verdad nos damos cuenta de que han estudiado para la causa, que saben bien lo que hacen son los que merecen nuestro dinero, los que no se apartarán el día en que haya un pequeño desperfecto.

Con las hipotecas por las nubes, el regreso a una buena reforma del hogar es lo que mayor demanda está cogiendo. Así, si te estabas pensando el invertir en nueva casa pero sin seguridad alguna, igual conviene que evites la suma -más alta que en los años anteriores- que supone un inmueble y mirar hacia ese sitio que puedes personalizar a tu antojo, que te dará muy buena vida pasada la temporada.



¡No te lo pienses! Cada vez son más las personas que apuestan por los reciclajes en lugar de las nuevas construcciones y esto, además de estar salvando parte del planeta, juega a favor de neustra cuenta. ¿Te lo vas a perder?