¿Quieres conocer cuáles son los mejores portátiles en relación calidad-precio del mercado?

¿Estás buscando un nuevo portátil para trabajar desde casa o que te sea fácil llevar a la universidad? No te preocupes, en este artículo te ayudaremos a elegir el mejor para ti en función de tus necesidades y de lo que buscas en tu ordenador. Discutiremos tres de los mejores portátiles en el mercado hoy. Los modelos que analizaremos están designados para diferentes propósitos, como el teletrabajo, la universidad o los videojuegos.

Para ello, utilizaremos como referencia un análisis de los mejores portátiles calidad precio de la actualidad desarrollado por Portatilea.com.

Mejor portátil calidad precio gaming: Lenovo Legion

Este portátil está especialmente recomendado para aquellos que le den una especial prioridad a los videojuegos, con Lenovo Legion tendrán la mejor elección en cuanto a relación calidad-precio. Su procesador es un Intel Core i5-8300H Quad Core de entre 2.3 GHz y 4.0 GHz. A esto se le suma una memoria RAM de 8GB DDR4 y un disco duro HDD SATA de 1TB de capacidad, así como una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 1050 con 4 GB GDDR5 que, sumada a una pantalla Full HD de 15,6” gracias a esto serás capaz de tener increíbles experiencias visuales de alta calidad.

Es cierto que si lo comparamos con las demás alternativas en este artículo, vemos que el precio es ligeramente superior, 2,3 Kg, pero no por ello deja de ser cómodo y de tener una portabilidad más que adecuada.

Basándonos en los análisis elaborados por algunos de los especialistas del sector, este es uno de los mejores portátiles para gaming ya que gracias a sus prestaciones y el elevado rendimiento, especialmente con su tarjeta gráfica GTX, una de las mejores del mercado actual.

Es también importante que especifiquemos algunos de los puntos débiles. No cuenta con un trackpad de alta calidad, este podría cumplir las funciones para una sesión de trabajo, pero si queremos destinarlo a períodos de uso largo, lo mejor es optar por un ratón periférico. Por otro lado no posee un disco SSD de serie. Aunque esto no posee un grave problema, ya que cuenta con una ranura integrada donde este puede instalarse de una forma relativamente sencilla.

Mejor portátil calidad precio: Huawei MateBook D15

Este portátil cuenta con un procesador Intel Core i5-1135G7 de cuatro núcleos y décimo primera generación se suma a una memoria RAM de 16 GB (DDR4) y a una capacidad de almacenamiento interno de 512 GB con Disco Duro SSD, lo cual lo convierte en ideal para utilizarlo tanto en la universidad como en el trabajo, además, gracias a su reducido peso de apenas 1,2 Kg es muy ligero y fácil de transportar. La pantalla es Full View 2K de 15,6” con tarjeta gráfica Iris Xe de Intel y además cuenta con una autonomía de 12 horas. Este último punto es muy importante para aquellos que teletrabajan o dan prioridad a las metodologías en remoto.

Algunas de las prestaciones que destacan de este portátil son la colaboración multipantalla, con un sólo clic tiene la posibilidad de compartir pantalla con tu Smartphone, de esta forma se facilita la gestión de documentos y responder mensajes. Además, cuenta con varios componentes de última generación, como la pantalla IPS de alta calidad. Con su batería Fast-Charge nos permite cargar el 50% en apenas 30 minutos. De esta forma obtenemos una gran durabilidad y una experiencia intuitiva, ágil y cómoda.

Un punto débil a destacar es que la memoria RAM no es ampliable, por lo que es importante que analicemos si la que dispone corresponde con nuestras necesidades.

Mejor portátil calidad precio con procesador potente: Lenovo IdeaPad

Aquellos que estén buscando la mejor oferta en cuanto a ahorro y su prioridad sea un procesador potente, Lenovo IdealPad es que se posiciona como una de las mejores opciones, ya que dispone de un AMD Ryzen 7 5700 U de hasta 4 GHz y 8 núcleos. Además, este portátil cuenta también con una memoria RAM de alta frecuencia de 16 GB DDR4 y otras prestaciones igualmente interesantes como un Disco SSD de 512GB, una tarjeta gráfica AMD Radeon Graphics, una pantalla HD de 15,6” o una autonomía de hasta 9 horas consecutivas.

Con su diseño ergonómico y un peso de 1,6 Kg, su portabilidad es eficiente, pero también muy cómoda y muy fácil de transportar. Estos son los rasgos que hacen que se convierta en una excelente alternativa si lo que queremos es cubrir sesiones de estudio, trabajo o entretenimiento.

Con todo lo anteriormente mencionado y sus componentes de alta gama, el hecho de que constituye un caso excepcional, siendo uno de los portátiles que cuentan con un procesador i7 de última generación. Un disco de alta capacidad o una memoria RAM de 16GB por un precio excelente. Además, aquellos que le dan importancia a la materia de conectividad, este portátil cuenta con excelentes prestaciones.

Pero, también tenemos que dedicar un pequeño espacio para analizar sus limitaciones, hay que mencionar que este portátil no es compatible con versiones Windows anteriores a la 10, además, su diseño no permite que se extraiga su batería y que para hacerlo es necesario recurrir al departamento de posventa de Lenovo. En cualquier caso, son unos puntos débiles bastante relativos en comparación con sus innegables potencialidades.