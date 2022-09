Consejos para elegir un desguace de confianza

El coste de las piezas de reparación de automóviles nuevos es bastante elevado. Esto es más cierto para los coches extranjeros. Además, los precios no dejan de subir, lo que hace que los aficionados a los coches busquen opciones para ahorrar dinero. Cada vez hay más empresas de desguace de automóviles que ofrecen piezas de recambio usadas en el mercado de recambios.

¿Cómo elegir las piezas de recambio usadas y no equivocarse?

Algunos aficionados a los coches no están dispuestos a utilizar piezas usadas. De hecho, estos detalles no siempre son inapropiados. Sin duda, las piezas usadas funcionan durante un determinado periodo de tiempo y esto debe tenerse en cuenta. Lo principal es comprar piezas de desmontaje probadas.

Algunas empresas compran piezas y luego las revenden, obteniendo un beneficio. Hay almacenes de dudosa reputación en los que no se controla el proceso de desguace de coches. Los trabajadores inexpertos en el desmontaje pueden dañar la pieza, tanto externa como internamente. En las empresas en las que no hay control de calidad, nadie se hace responsable de los productos desmontados, no se realizan pruebas y no hay garantía para las piezas. Al mismo tiempo, las piezas de recambio usadas deben almacenarse en determinadas condiciones, pero esta norma no siempre se cumple. Por ello, los compradores se encuentran a menudo con piezas de recambio de baja calidad y con una vida útil muy limitada.

¿Confiar o no confiar?

Para no gastar dinero en la compra de piezas de repuesto usadas para nada, debe prestar atención a varios puntos importantes:

· El desguace de coches sólo puede ser realizado por empresas que tengan un capital decente para comprar coches para desguazar;

· Los componentes deben ser almacenados en condiciones adecuadas y no apilados en pilas de metal. Esto es especialmente cierto en el caso de los detalles que requieren un manejo cuidadoso;

· El desmontaje del coche debe realizarse con el equipo necesario y con la participación de personal experimentado;

· Las piezas de repuesto deben ser probadas sin problemas después de ser retiradas del vehículo;

· Las empresas serias ofrecen garantía para todas las piezas de recambio adquiridas, así como garantía para la instalación;

· En algunos centros de desguace, los asesores trabajan para ayudarle a elegir una pieza de recambio para un coche concreto.

Recambios fiables

Hace tiempo que los compradores confían en el mercado. El sitio web de la empresa presenta las empresas español de desguace de automóviles, cuyo número crece constantemente. En una sección especial, se presentan componentes usados para una variedad de coches.

Aquí puede encontrar piezas de carrocería, como espejos, parachoques, puertas y mucho más. También hay una amplia gama de generadores, asientos, faros, ruedas y mucho más. Se ofrecen recambios de fabricantes chinos, coreanos, japoneses y europeos. Los vendedores controlan la calidad de los productos, por lo que se ofrece una garantía sobre todos los componentes. La búsqueda de piezas de recambio no lleva mucho tiempo. Para ello, los compradores potenciales se apoyan en cómodas herramientas como el catálogo, el filtro, etc.